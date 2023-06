Revelando o legado do hip-hop: Hennessy e Nas unem forças para a espetacular celebração do 50º aniversário, apresentando uma garrafa de edição limitada e experiências globais

O Rei do Hip Hop do Queens, que professou seu amor intrínseco pela Hennessy em inúmeros brindes líricos ao longo de sua carreira de três décadas, une forças com a icônica marca de conhaque para celebrar o aniversário da forma de arte em escala global

NOVA YORK, 28 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Hennessy, a marca de conhaque líder mundial e uma das marcas mais famosas do Hip-Hop, colabora com a lenda do rap vencedor do Grammy, Nas, para lançar uma edição limitada do Hennessy V.S garrafa em comemoração aos 50 anos do estilo musical. Uma coleção de designs exclusivos presta homenagem ao passado, presente e futuro do gênero e seu inegável impacto cultural que permeia todo o mundo. Além disso, a comemoração destaca a conexão legítima da Hennessy com a comunidade — uma rica mistura daqueles que foram pioneiros e moldaram a forma de arte como a conhecemos e a nova guarda não conformista que continua a melhorar o jogo.

Hennessy e Nas unem forças para a celebração do º aniversário do Hip Hop, incluindo uma garrafa de edição limitada e muito mais.

ÍCONE DO RAP

Desde a estreia prolífica de seu primeiro álbum, Illmatic, em 1994, com apenas 20 anos de idade, Nas estabeleceu um novo padrão para se tornar um elemento permanente no Hip-Hop. Um nativo de Queens, Nova York, sua narrativa convincente, poética e em primeira pessoa da vida jovem no centro da cidade, desafiou os temas violentos e misóginos estereotipados da época. Conhecido por sua voz rouca, padrões complexos de rimas, palavras inteligentes e capacidade de narrativa, o rapper inovador é um dos músicos mais respeitados e influentes de todos os tempos. Ao longo de sua carreira, ele gravou 15 álbuns de estúdio aclamados pela crítica, dez dos quais são certificados ouro, platina ou multi-platina, vendendo mais de treze milhões de discos no total.

TEMPO É TUDO

nasceu apenas um mês após o aniversário designado do Hip-Hop, Nas cresceu em uma era repleta de mudanças, testemunhando em primeira mão a evolução bruta do gênero em seu estado mais puro. Durante esses humilde começos, a Hennessy foi adotada e recebeu um status emblemático pelos prósperos círculos internos da cidade de poetas do hip-hop. Enquanto outras marcas se distanciaram inicialmente, a Hennessy apoiou e reforçou de forma autêntica seu vínculo com sua nova tribo revolucionária em crescimento. Como resultado, hoje, a marca continua sendo uma das marcas de álcool mais liricamente mencionadas no Hip-Hop, com citações em mais de 2.500 músicas.

O ESPÍRITO ORIGINAL DO HIP HOP

"Hip-Hop, você é a vibração do povo. Você nunca para, nunca se acomodará. Você é a poesia em batidas, gente saindo às ruas. Você é Ritmo, Arte e Movimento", Nas reflete em uma ode ao Hip Hop desenhado especialmente para esta colaboração. "Por meio de sua reflexão, podemos ver onde estivemos, onde estamos e para onde estamos indo".

Ao comentar sobre a colaboração, Nas disse: "É uma honra colaborar com a Hennessy para comemorar este momento desta forma de arte. O Hip-Hop sempre teve uma conexão especial com a Hennessy, e estou animado para comemorar o 50º aniversário da cultura com uma marca e produto que homenageia sua história e impacto".

"A Hennessy sempre teve uma forte conexão com a indústria da música, particularmente Hip-Hop", disse Laurent Boillot, CEO da Hennessy. "A Hennessy é realmente o espírito original do Hip-Hop, que a cultura adotou como um símbolo do sucesso e do bom gosto. Nós, como marca, estamos particularmente honrados com este reconhecimento. Nós nos inclinamos a isso e apoiamos continuamente a cultura. Para comemorar esta herança, não poderíamos ter um parceiro melhor do que Nas".

A garrafa V.S de edição limitada apresenta um design ousado que combina elementos da estética Hip-Hop com a marca icônica da Hennessy. Uma justaposição impactante da tradição atemporal e certeza não convencional desarmante. Notas escritas à mão de uma carta de amor ao Hip-Hop escrita por Nas são compensadas por detalhes laranja vibrantes (a cor favorita do artista gravador), resultando em uma colagem visual revolucionária e aparentemente espontânea ancorada por um poderoso retrato preto e branco de Nas. Em uma reviravolta inesperada da marca, "HenNASsy" é exibida em toda a embalagem, com referências sutis à arte do grafite, à bandeira de Nova York e uma das obras de arte do álbum recente do artista.

O Hip-Hop nasceu no Bronx, em Nova York, 1973 quando um jovem DJ fez uma festa em seu centro comunitário. Seu uso inovador de toca-discos e da técnica "breakbeat" influenciaria gerações de músicos e artistas em todo o mundo que levaram o movimento do underground ao fenômeno global de hoje.

Além das ativações de eventos globais para celebrar este momento, a Hennessy também fará parceria com os principais festivais de Hip-Hop e Afrobeat para marcar ainda mais a celebração e criar uma experiência única e interativa do 50º Hennessy Hip Hop para envolver talentos e fãs em todo o mundo.

A garrafa de edição limitada da Hennessy V.S estará disponível em varejistas selecionados e online a partir de julho de 2023 e será lançada em quantidades limitadas. Para mais informações sobre a garrafa comemorativa e como participar das comemorações, acesse hennessy.com.

SOBRE A MAISON HENNESSY

A líder em conhaques, a Maison Hennessy, brilhou em todo o mundo com seu excepcional conhecimento há mais de 250 anos. Com base no espírito de conquista do fundador Richard Hennessy, a marca está presente em mais de 160 países. Com sede no coração da região de Charente, a Hennessy também é um pilar firme da economia regional. O sucesso e a longevidade da casa estão enraizados na excelência de seus conhaques, cada um dos quais nasceu de um processo único de transmissão de conhecimento de geração para geração. Primeira casa a ser certificada pelo ISO 14001, a Hennessy une sua capacidade de inovação e o apoio de todos os seus parceiros para proteger esta área excepcional. Como uma joia da coroa do Grupo LVMH, a Hennessy é uma grande colaboradora do comércio internacional francesa, com 99% da produção vendida em exportação, e embaixadora mundial da French art de vivre.

Sobre a NAS

Timeless poeta e mestre de rimas, Nas fez seu primeiro álbum completo, Illmatic, em 1994. Nas lançou 14 álbuns subsequentes, dos quais 8 são multi-platina e platina, incluindo: Nastradamus, Stillmatic, God's Son e Street's Disciple. Com indicações para 16 GRAMMY, Nas lançou o King's Disease em 2020, dando à Nas sua primeira vitória no GRAMMY de "Melhor Album de Rap", e lançou o King's Disease II, uma continuação do álbum vencedor do GRAMMY Award, produzido executivo pela Hit-Boy e Gabriel "G Code" Zardes. Mais recentemente, Nas lançou a terceira parte da sérieKing's Disease. Sem recursos, King's Disease III foi produzido por Hit-Boy e executivo produzido por Nas e Hit-Boy. Lendário magnífico do hip hop, cofundador da Mass Appeal Records, ator e produtor executivo, o extenso catálogo de Nas fala por si só.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141556/HENNESSY_HH50_LIFESTYLE.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/741217/4137919/Hennessy_Logo.jpg

FONTE Hennessy

SOURCE Hennessy