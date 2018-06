Revelation Software Concepts relance Rev-Trac pour accélérer le changement

Rev-Trac s'est transformé pour que le logiciel soit tout à fait conforme aux exigences en constante évolution de l'ère numérique. Dans le cadre de la transformation, le produit phare est rebaptisé Rev-Trac Platinum, tandis que SALT, son logiciel d'intelligence du changement, est lancé sous le nom de Rev-Trac Insights.

Rev-Trac Platinum automatise et applique tous vos processus et tâches de contrôle des changements SAP, pour fournir des applications plus rapides, sûres et meilleures, accélérant la transformation de l'entreprise pour suivre le rythme dans un monde numérique. La plateforme de contrôle des changements entièrement intégrée facilite l'adoption du DevOps SAP et agile, en vue d'améliorer la productivité et renforcer la transparence tout au long du cycle de vie des applications SAP.

Rev-Trac Insights assure une visibilité en temps réel des changements de code personnalisé dans l'environnement SAP, permettant aux équipes informatiques SAP d'intervenir sur des informations importantes et éviter des temps d'arrêt potentiellement coûteux et non programmés. La suite d'applications affiche les domaines où des problèmes peuvent survenir, de sorte que les décisions peuvent être arrêtées à partir de faits et non de suppositions.

Rev-Trac Insights est disponible comme produit indépendant, mais aussi intégré dans Rev-Trac Platinum, pour accélérer la livraison continue des changements SAP et stimuler l'innovation de nouvelles applications et de nouveaux services.

Rick Porter, le vice-président du développement commercial chez Rev-Trac, a déclaré que l'objectif à long terme était de continuer de faire progresser ses produits logiciels d'automatisation du contrôle des changements SAP, pour satisfaire les objectifs des équipes informatiques SAP et accélérer la transformation de l'entreprise.

« De nombreuses équipes informatiques SAP, luttent pour identifier les logiciels d'automatisation pertinents, susceptibles d'avoir une vraie incidence sur le processus de transformation de leur entreprise », a déclaré M. Porter. « Le logiciel Rev-Trac fournit l'automatisation, la mise en application, la visibilité et la sécurité nécessaires au développement accéléré de SAP, pour veiller à ce que la qualité reste élevée et éviter les pannes de système. Rev-Trac est l'une de ces solutions qui peuvent franchement et très rapidement faire une différence. »

Nouvelle image de marque de RSC

L'évolution de Rev-Trac prend corps dans la nouvelle image de marque de RSC, qui s'attache à élaborer des logiciels innovants, pour transformer les secteurs du marché et accélérer le changement social.

Les technologies d'automatisation du contrôle des changements incarnent l'idée de RSC consistant à élaborer des solutions logicielles innovantes apportant une valeur durable aux personnes, aux entreprises et aux collectivités dont elles sont au service.

RSC dévoilera sa nouvelle image de marque et l'évolution de la solution Rev-Trac lors du SAPPHIRE NOW + ASUG 2018, le principal événement au monde en matière de technologies commerciales et la plus grande conférence organisée par les clients SAP.

À propos de Rev-Trac

Une solution Revelation Software Concepts permettant aux entreprises d'augmenter leur réactivité et d'accélérer leur transformation dans une économie numérique évoluant très vite. Rev-Trac Platinum et Rev-Trac Insights, les produits d'automatisation du contrôle des changements SAP leaders du marché, contribuent à réduire les risques et les coûts de gestion et de livraison des changements dans les logiciels SAP, sur les plateformes ALM et DevOps. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.rev-trac.com.

Contact médias :

Scott Mckenzie

Rédacteur de contenu marketing

+61-3-9955-9723 / +61-433-144-731

scott.mckenzie@rsc.group

SOURCE Revelation Software Concepts

Related Links

http://www.rev-trac.com