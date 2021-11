Revenant à OffLine Expo, PHNIX sera présent au salon C&R avec diverses innovations en matière de pompes à chaleur

* airExpert R290 Chauffe-eau à pompe à chaleur tout-en-un avec contrôle Hitemp Smart App

* Pompe à chaleur de la série GreenTherm pour le chauffage/le refroidissement de la maison et l'eau chaude sanitaire avec le réfrigérant R290

* airExpert - Chauffe-eau à pompe à chaleur tout-en-un à onduleur avec une capacité de chauffage allant jusqu'à 11kW

* Pompe à chaleur R32 de la série HeroPremium pour un chauffage/refroidissement plus efficace de la maison+DHW

De plus, afin d'approfondir la compréhension des nouveaux produits pour les visiteurs, non seulement le salon sera organisé de manière offline à Madrid, en Espagne, mais PHNIX présentera également les produits en direct sur Youtube simultanément au siège de PHNIX en Chine, afin que les visiteurs puissent interagir avec les équipes de vente de PHNIX de manière numérique également.

Suivez la page Youtube Live de PHNIX : PHNIX ECO-ENERGY SOLUTIONS

« Depuis la pandémie, le show traditionnel hors ligne a été continuellement annulé. C'est notre première tentative d'y revenir. Nous sommes très enthousiastes et avons confiance et de bonnes attentes pour un résultat réussi au salon C&R. Avec la prise de conscience mondiale croissante de la protection de l'environnement, les produits de la pompe à chaleur R290 sont devenus l'un des sujets les plus populaires dans l'industrie du CVC, cette fois-ci sur le salon, nous allons présenter deux nouveaux produits de la pompe à chaleur R290 pour différentes applications, nous sommes sûrs qu'ils seront très intéressants pour les visiteurs. » Dit Peter Wang, directeur de PHNIX affaires à l'étranger.

À propos d'PHNIX

En tant que premier fabricant de pompes à chaleur en Chine, PHNIX est une entreprise internationale spécialisée dans la R&D et la production de pompes à chaleur et de solutions d'économie d'énergie. Près de 50 % des produits PHNIX sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés étrangers. Pour en savoir plus sur PHNIX et ses produits, veuillez consulter le site www.phnix-e.com .

