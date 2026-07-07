Revenue Management Labs lance un pôle de développement de l'IA à Londres et nomme Gustavo Mendonça à sa tête

La nouvelle équipe londonienne transforme les stratégies de tarification en systèmes basés sur l'IA pour proposer en quelques semaines des outils opérationnels à un coût bien inférieur à celui des logiciels d'entreprise.

LONDRES, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Revenue Management Labs, un cabinet de conseil en tarification qui allie compétences commerciales approfondies et intégration directe de l'IA à chaque mission, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un pôle consacré au développement de l'IA au sein de son nouveau bureau londonien, qui sera dirigé par Gustavo Mendonça, un spécialiste chevronné de l'analyse fondée sur l'IA et de l'architecture des systèmes de tarification.

Lancement d'un pôle de développement de l'IA à Londres

L'équipe de Londres s'attachera à traduire les stratégies tarifaires en systèmes décisionnels basés sur l'IA : des plateformes d'analyse et des outils spécialement conçus pour garantir la cohérence, l'évolutivité et la reproductibilité des décisions de tarification. Contrairement aux logiciels d'entreprise traditionnels, dont la mise en œuvre s'étale sur plusieurs années et nécessite des budgets de plusieurs millions de dollars, l'approche alimentée par l'IA adoptée par le cabinet permet de fournir des solutions opérationnelles en quelques semaines. En intégrant les outils ainsi mis au point dans le rythme de fonctionnement de l'entreprise, les clients constatent des effets immédiats et durables.

« Nous intégrons l'IA directement dans chaque modèle que nous développons pour vous, afin de vous faire bénéficier d'analyses plus rapides, d'une détection plus précise des tendances et d'une veille tarifaire dont l'intérêt s'accroît au fil du temps. Contrairement à la plupart des outils de tarification ou des consultants en la matière, nous combinons automatisation et conseil grâce à notre IA intégrée. »

— Gustavo Mendonça, associé directeur

Cette approche de développement répond à trois défis interdépendants auxquels sont confrontées les entreprises de taille moyenne et en phase de croissance lorsqu'elles utilisent des technologies de tarification classiques :

Délai de création de valeur : La plupart des plateformes d'entreprise mettent entre 6 et 18 mois avant de fournir une seule information exploitable. En appuyant son approche sur l'IA, le cabinet réduit ce délai à quelques semaines.

La plupart des plateformes d'entreprise mettent entre 6 et 18 mois avant de fournir une seule information exploitable. En appuyant son approche sur l'IA, le cabinet réduit ce délai à quelques semaines. Retour sur investissement : Les licences traditionnelles peuvent coûter entre 500 000 et plus de 2 millions de dollars, hors personnalisation. Revenue Management Labs conçoit des outils sur mesure qui génèrent des rendements cumulés sans frais généraux.

Les licences traditionnelles peuvent coûter entre 500 000 et plus de 2 millions de dollars, hors personnalisation. Revenue Management Labs conçoit des outils sur mesure qui génèrent des rendements cumulés sans frais généraux. Adaptation commerciale : Les plateformes génériques reflètent rarement la logique tarifaire réelle d'une entreprise. Chez Revenue Management Labs, chaque système est déployé et ajusté en fonction des processus du client, de ses contraintes spécifiques et de son contexte commercial.

À propos de Revenue Management Labs

Le cabinet Revenue Management Labs a été créé pour combler l'écart entre le potentiel de tarification et la marge réalisée, et cet objectif n'a jamais changé. Ses fondateurs, Avy Punwasee et Michael Stanisz, ont commencé leur carrière de l'autre côté de la table, à des postes commerciaux et financiers où les décisions tarifaires sont prises, défendues et, bien trop souvent, laissées de côté. Ils ont fondé Revenue Management Labs afin de répondre aux besoins réels de leurs clients : des stratégies ancrées dans le contexte spécifique de chaque client, accompagnées d'un soutien à la mise en œuvre pour les concrétiser. Aujourd'hui, Revenue Management Labs est un cabinet de conseil spécialisé en pleine expansion qui aide les entreprises à se développer en leur proposant des analyses approfondies, des stratégies tarifaires innovantes et des solutions concrètes. En intégrant l'IA à chacune de ses missions et en adoptant une approche sur mesure qui rejette toute solution standardisée, Revenue Management Labs accompagne des entreprises en phase de croissance et des sociétés de capital-investissement dans les secteurs de l'industrie, des services et des technologies. Le cabinet dispose de bureaux à New York, Londres et Toronto.

Relations avec les médias : Peter Sullivan, [email protected], Revenue Management Labs, revenueml.com