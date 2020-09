Revestimentos em MDF em paredes e tetos levam mais estilo e praticidade aos ambientes

O projeto rico em detalhes, assinado pela arquiteta Bibiana Menegaz, traz um design que remete ao clima tropical do Brasil. O padrão Elmo Suiço da Arauco, inspirado em uma madeira clara sem muitos veios, usado para revestir a parede, harmoniza perfeitamente com os tijolinhos aparentes, trazendo o equilíbrio ideal.

Nesta sala, o painel feito do padrão Truffel Trend da Arauco, foi usado em meia parede. Segundo a arquiteta Clara Rodrigues, do escritório Casa Arquitetura, a ideia de utilizar um revestimento amadeirado inspirado no Carvalho foi trazer uma referência de materiais naturais, aproveitando também a fácil manutenção do MDF.

Essa sala de estar de pé direito de 4,5 metros, assinada pelo escritório arquitetura27, é um ótimo exemplo do uso de revestimento na parede e no teto, formando um único bloco. Segundo a arquiteta Juliana Vervloet do Amaral, o uso do padrão Pau-Ferro da Arauco evoca o passado e a sofisticação do design brasileiro, forrando, além da parede e o teto, toda a marcenaria, incluindo a grande estante.

A arquiteta Izabela Pagani também apostou no MDF para recobrir a parede e o forro desta sala. Segundo a profissional, o revestimento amadeirado no padrão Pau-Ferro da Arauco traz a sensação do teto rebaixado, e também pela sua cor escura, acaba deixando o ambiente mais intimista.

