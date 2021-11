Revise su lista dos veces: el índice de precios anuales de Navidad de PNC refleja principalmente la reapertura de la economía en comparación con 2019

- El índice de PNC llega a los 38 años calculando el costo de la de tradición Navideña

PITTSBURGH, 18 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Después de un año por debajo del promedio para la economía del país en 2020, el 38°Anual Índice de los Precios de Navidad al Consumidor de PNC (CPI, por sus siglas en inglés) muestra el retorno de los artistas al cálculo anual y refleja un aumento del 5.7 % respecto de 2019 en cuanto a la compra de regalos del clásico villancico "Los 12 días de Navidad".

Como una visión ligera del índice de precios al consumidor de la Oficina de Estadística Laboral (BLS), que mide el cambio promedio en los precios que los consumidores pagan por bienes y servicios a lo largo del tiempo, la versión del PNC aplica su propio análisis para adquirir los 12 regalos perfectos del Verdadero Amor en Navidad.

"Dado que la mayoría de las actuaciones presenciales en vivo fueron canceladas en 2020, las eliminamos del índice el año pasado, lo que resultó en una caída sin precedentes del 59 % en el CPI del PNC de 2019", señaló Amanda Agati, directora de inversiones del PNC Asset Management Group. "Comparar los datos de 2019 es un mejor indicador del impacto de la inflación, antes de que los efectos de la pandemia se apoderaran de la economía global. Estamos tratando de normalizar la comparación excluyendo una pandemia única en el siglo que tuvo un impacto impresionante en los datos del año pasado".

El costo de los 12 regalos se reporta en el sitio web interactivo del PNC, que este año se centra en las lecciones fundamentales que los consumidores pueden aprender de manera divertida e interactiva.

En general, el aumento del Índice de los Precios de Navidad al Consumidor de PNC de 2021 de 5.7 % a $41,205.58 incluye los siguientes aspectos destacados:

Damos la bienvenida nuevamente a los artistas: es alentador que los espectáculos en vivo hayan retornado casi totalmente en 2021, aunque en la mayoría de los casos lo hayan hecho de una forma modificada. Pero esto no significa que cueste menos ya que el Verdadero Amor está en la lista de una serie de "Te lo debo" de este año y desembolsará una suma considerable: $24,939.94 , un aumento agregado del 7.2 % con respecto a 2019 para bailarinas, señores saltando y tamborileros.

"En 2021, la historia de la inflación debido a la COVID-19, tal como se indica en el índice de precios al consumidor de la BLS, ha sorprendido al alza, alcanzando un 6.2 %, muy por encima del objetivo de inflación del 2 % de la Reserva Federal. Si bien esperamos que las altas tendencias inflacionarias sean transitorias, es interesante que nuestra cesta de regalos especializada de bienes y servicios esté relativamente en línea con estos altos niveles de precios", señaló Agati.

La tecnología también ha tomado la delantera al impulsar nuevos comportamientos de los consumidores y proporcionar plataformas para que los minoristas repartan la alegría navideña desde casa. A medida que los consumidores reasignan el gasto de los bienes a los servicios este año, los minoristas se esfuerzan por ofrecer experiencias de compra virtuales satisfactorias.

Se espera que las empresas de reparto sigan teniendo un papel primordial durante la temporada de compras navideñas de este año, lo que se refleja en los costos añadidos de envío y desplazamiento que se tienen en cuenta en los precios de internet del CPI del PNC . Un Verdadero Amor experto en tecnología gastará $4,394 adicionales para comprar en línea lo de su lista de regalos, pagando un total de $45,599 por la comodidad que ofrece el comercio electrónico. En el caso de las compras de ganado, el envío gratuito aún no es una opción.

La tradición anual del CPI del PNC incluye el cálculo del "verdadero costo de la Navidad", que es el costo total de los artículos que regala un Verdadero Amor que repite todas las estrofas de la canción. La compra de los 364 obsequios costará $179,454, lo que significa que repartir alegría en 2021 costará un 5.4 % más que en 2019.

"Al igual que el índice, el comportamiento del consumidor va al ritmo de los tambores para la economía de los Estados Unidos", señaló Agati. "Con el 70 % del PIB de los Estados Unidos vinculado al consumo, la salud del consumidor es clave para el rendimiento futuro del mercado. Preste atención a estrellas como las ventas minoristas, las tasas de ahorro y la satisfacción del consumidor como indicadores del éxito de esta temporada navideña".

Iniciado en 1984 por un banco predecesor del PNC en Filadelfia, el índice de precios de Navidad del PNC se desarrolló inicialmente para su inclusión en un mensaje navideño dirigido a los clientes. El CPI del PNC, que ahora busca compartir y educar a todos los consumidores, continúa destacando los cambios en el mercado con el tiempo.

PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC) es una de las instituciones de servicios financieros diversificados más grandes de los Estados Unidos, organizada en torno a sus clientes y comunidades para el establecimiento de relaciones sólidas y la oferta a nivel local de servicios bancarios minoristas y empresariales, incluida una amplia gama de productos crediticios; servicios especializados para corporaciones y entidades gubernamentales, incluidas banca corporativa, finanzas inmobiliarias y préstamos basados en activos; y gestión de patrimonios y activos. Para obtener información sobre PNC, visite www.pnc.com.

[A continuación, la tabla del Índice de los Precios de Navidad al Consumidor de PNC]

Índice® de precios de Navidad del PNC para el año 2021







INTERNET





% de cambio



% de cambio

2019* 2021 2021/19* 2019* 2021 2021/19* Una perdiz picando peras del peral $ 210.17 $ 222.68 6.0 % $ 285.18 $ 324.18 13.7 % Perdiz $ 20.18 $ 20.18 0.0 % $ 110.18 $ 110.18 0.0 % Peral $ 189.99 $ 202.50 6.6 % $ 175.00 $ 214.00 22.3 % Dos tortolitas $ 300.00 $ 450.00 50.0 % $ 375.00 $ 540.00 44.0 % Tres gallinitas $ 181.50 $ 255.00 40.5 % $ 291.50 $ 415.00 42.4 % Cuatro pajaritos $ 599.96 $ 599.96 0.0 % $ 418.00 $ 454.00 8.6 % Cinco anillos dorados $ 825.00 $ 895.00 8.5 % $ 969.75 $ 969.75 0.0 % Seis mamá gansas $ 420.00 $ 660.00 57.1 % $ 1,668.00 $ 2,760.00 65.5 % Siete cisnecitos $ 13,125.00 $ 13,125.00 0.0 % $ 15,165.00 $ 15,125.00 -0.3 % Ocho lecheritas $ 58.00 $ 58.00 0.0 % $ 408.64 $ 448.32 9.7 % Nueve bailarinas $ 7,552.84 $ 7,552.84 0.0 % $ 7,552.84 $ 7,552.84 0.0 % 10 señores saltando $ 10,000.00 $ 11,260.00 12.6 % $ 10,000.00 $ 11,260.00 12.6 % 11 gaiteritos $ 2,748.87 $ 2,943.93 7.1 % $ 2,475.00 $ 2,750.00 11.1 % 12 tamborileros $ 2,972.25 $ 3,183.17 7.1 % $ 2,650.00 $ 3,000.00 13.2 %













Índice total de precios de Navidad $ 38,993.59 $ 41,205.58 5.7 % $ 42,258.91 $ 45,599.09 7.9 %













Costo verdadero de la Navidad en la canción $170,298.03 $179,454.19 5.4 % $194,502.72 $210,627.12 8.3 %













Índice "básico", no incluye cisnes $ 25,868.59 $ 28,080.58 8.6 % $ 27,093.91 $ 30,474.09 12.5 %













* Debido a los cierres por la COVID-19 en 2020, se utiliza la comparación de precios de 2019.







