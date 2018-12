Revista Oscar lança Edição 2018 na flagship da Le Lis Blanc

Além da celebração dos 30 anos da Le Lis Blanc, as novidades da rua Melo Alves fazem parte dos assuntos em destaque na publicação. O especial Beauty apresenta a sofisticação dos spas urbanos, enquanto no suplemento de Decoração, Miguel Pinto Guimarães, um dos nomes em evidência da atual arquitetura brasileira, explica porque seu trabalho tem ganhado cada vez mais visibilidade com traços simples que valorizam a natureza. Os leitores também conferem o que poderá ser visto no próximo ano no Victoria and Albert Museum, em Londres, onde as principais criações de Christian Dior estarão expostas.

A Oscar tem distribuição gratuita em residências, condomínios, lojas, restaurantes e hotéis dos Jardins, além de estar disponível para compra nas principais bancas da região. A publicação também é enviada ao mailing vip do Grupo Doria.

Sobre a Doria Editora

A Doria Editora publica revistas de negócios e de lifestyle voltadas para um público qualificado. Entre os títulos estão publicações segmentadas direcionadas a empresários e o público classe A: Fórum & Negócios, LIDE The Best of Brazil, Meeting & Negócios, Líderes do Brasil, Oscar, além da revista LIDE, uma publicação mensal.

Sobre a Le Lis Blanc

Com 30 anos de atuação no mercado de luxo, a Le Lis Blanc possui presença em todo o território brasileiro. Após processo de expansão ao longo dos anos, a marca, que nasceu em São Paulo, possui hoje cerca de 100 lojas, além do e-commerce com abrangência nacional. Com um lifestyle moderno e versátil, a mulher Le Lis Blanc encontra, no amplo portfólio de produtos da marca, opções que se adequam aos diferentes momentos da vida, desde o dia a dia a ocasiões mais especiais.

Em 2004 a marca diversificou e entrou no segmento de decoração lançando a sua nova linha, a Le Lis Blanc Casa. São mais de 800 itens, como aparelhos de jantar com estampa exclusiva, copos, taças, talheres, móveis, vasos, almofadas bordadas, porta-retratos, caixas decorativas de osso, chifre e madeira. Seus produtos são vendidos na grande maioria das lojas da Le Lis Blanc, como Shopping Iguatemi São Paulo, Flagship Oscar Freire.

