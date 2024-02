Revitaliser les économies urbaines à l'échelle mondiale : Renforcer la finance urbaine grâce aux stratégies des villes ODD d'ONU-Habitat

TORONTO, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- Le World Urban Pavilion alimenté par Daniels a accueilli le Sommet mondial sur les villes ODD et le financement urbain d'ONU-Habitat, qui vise à planifier les transformations urbaines à l'échelle mondiale en commençant à Toronto, au Canada. Depuis son lancement en octobre 2023 , la Glocal Platform for Urban Finance (GPUF) a franchi une étape importante en réunissant des représentants des Nations Unies, des investisseurs, des décideurs et des acteurs urbains. L'événement a notamment eu l'honneur d'accueillir l' Initiative des villes des ODD d'ONU-Habitat et son réseau d'experts.

Reza Pourvaziry, Chair of UEF and GPUF, highlights how the World Urban Pavilion is collaborating with United Nations, Governments, and other international organisations globally. Inviting participants to form a Canadian delegation for World Urban Forum 12 in Cairo Egypt in November 2024 to showcase 'made in Canada' urban innovations that are localizing the SDGs and transforming communities.

Le Sommet a contribué à renforcer le mandat de la GPUF visant à faciliter l'harmonisation entre le financement et l'innovation et la transformation urbaines durables, grâce à l'analyse des données. L'événement fut un moment historique pour la plateforme, car il a lancé la conversation à ce sujet à Toronto, plaque tournante majeure de l'innovation et de la transformation urbaines soutenues par la finance urbaine. Le Pavillon contribue à cette vision globale de Toronto, car il a été choisi par les Nations Unies comme centre mondial des villes ODD. Le Pavillon a joué un rôle central en réunissant ces partenaires clés pour faire avancer les initiatives de financement urbain durable.

Co-organisé par les fondateurs de la GPUF, l' Urban Economy Forum (UEF), et Aragon , l'événement a attiré un public distingué comprenant des leaders mondiaux, des urbanistes, des investisseurs, et des innovateurs, tous dévoués à faire avancer le discours sur l'innovation urbaine et les solutions pratiques transformatrices destinées à Toronto et aux villes du monde entier.

L'événement a servi de lien essentiel entre le financement et les investisseurs ayant des besoins spécifiques dans les villes. Ce rassemblement a non seulement renforcé la réputation de la ville, mais aussi mis en valeur les meilleures pratiques et les efforts de développement visant à encourager l'innovation dans tous les secteurs. Il a également offert la possibilité de présenter des opportunités d'investissement aux participants de l'événement.

« Il s'agit d'un moment merveilleux pour la GPUF, le premier d'une longue série d'événements où la plateforme collaborera avec les villes et les organisations locales pour créer des possibilités, attirer et, en fin de compte, obtenir des investissements pour des solutions urbaines véritablement transformatrices, lesquelles revitaliseront l'économie urbaine mondialement », a déclaré Reza Pourvaziry, président de l'UEF et de la GPUF. « Nous travaillons avec tous les partenaires et nous sommes impatients de présenter ces innovations au World Urban Forum (WUF12) qui se tiendra du 4 au 8 novembre 2024 au Caire, en Égypte », a déclaré Reza Pourvaziry.

« La GPUF comble une lacune critique dans le monde en s'assurant que les bons projets urbains ont accès au capital de financement qu'ils méritent. Il s'agit d'une initiative transformatrice qui a un fort potentiel d'impact économique, social et environnemental », a déclaré Eduardo Moreno, co-directeur du World Urban Pavilion.

ONU-Habitat, un des principaux partenaires fondateurs du World Urban Pavilion, a présenté la manière dont le programme phare SDG Cities soutient les villes au Canada et dans le reste du monde. Dyfed Aubrey, conseiller interrégional et récemment responsable des villes ODD à ONU-Habitat, a déclaré : « De la collaboration avec les dirigeants locaux à l'élaboration de cadres d'analyse, SDG Cities s'engage à soutenir les initiatives de développement urbain durable. »

Représentant également ONU-Habitat, Douglas Ragan, responsable de la gestion du programme, a expliqué comment le programme SDG Cities vise à atteindre 1 000 villes d'ici 2026. « Des outils et des ressources en ligne sont fournis pour faciliter la localisation des données, le développement de la planification stratégique et la mise en œuvre de pratiques durables », a déclaré M. Ragan. Ces outils et ressources sont fondamentaux pour des plateformes comme la GPUF, car ils permettent de s'assurer que les villes sont bien équipées et ont accès à un soutien technique, au besoin.

Aux côtés d'UN-Habitat, des partenaires de premier rang tels que Convergence , Global CEO AllianceCitiIQ et EMIF Group ont partagé des informations précieuses sur les pratiques de développement urbain durable. Un thème récurrent tout au long des discussions a souligné l'importance cruciale de la collecte et de l'analyse de bonnes données urbaines, notamment celles désagrégées au niveau local, pour mieux comprendre les défis et les opportunités qui se présentent aux villes. Le centre de données urbaines de la School of Cities de l'Université de Toronto partage son travail avec la ville de Toronto pour décloisonner les silos de données traditionnels, afin d'éliminer les obstacles techniques au partage de données.

En outre, la Facilité d'investissement pour les villes (CIF) d'ONU-Habitat a montré comment elle renforce les capacités et la confiance dans le développement urbain durable en rationalisant les processus d'investissement pour les projets urbains, garantissant le respect d'un format bancable. La CIF aide à faire progresser le développement urbain durable en encourageant la création de villes inclusives et résilientes, tout en faisant progresser la réalisation des ODD.

Dans le cadre de l'initiative phare du pavillon, Canada Frontrunner of Urban SDG , plusieurs organisations, y compris, Noventa Energy , Vancity Community Investment Bank , Northcrest Developments , Serotiny Group , Mitrex , et Parataxis Design and Development , ont souligné leur collaboration avec Toronto, présentant des solutions uniques alignées sur les opportunités d'investissement. Le maire Emmanuel Serunjoji de la division de Kawempe et le maire Paul Mugambe de la ville de Kampala, en Ouganda, ont tiré les leçons de ces expériences. Tous deux ont participé au sommet en tant que représentants de la Lake Victoria Local Authorities Cooperation , une organisation qui représente 135 villes d'Afrique de l'Est. Les maires ont exposé certains des défis auxquels leur ville est confrontée et ont établi un dialogue avec les participants de Canada Frontrunner pour comprendre comment intégrer les innovations canadiennes dans leur ville.

Les représentants de la ville de Toronto ont présenté des partenariats uniques entre les secteurs public et privé qui ont mené à la création de modèles de financement novateurs et de nouvelles technologies contribuant à ses objectifs stratégiques à long terme, comme l'objectif de décarboniser les bâtiments d'ici 2040. Tout en encourageant les contributions du secteur privé aux objectifs de développement durable, la ville collabore activement avec des entités privées pour favoriser les innovations et stimuler le développement durable.

David West, maire de Richmond Hill, a également fait part de sa vision inspirante pour l'avenir des villes et souligné l'engagement de sa ville à bâtir un avenir durable.

Le sommet a également été une occasion importante de reconnaître la participation de TERRITORIA, une organisation de développement basée au Mexique. TERRITORIA a été annoncé comme membre de l'UEF et sponsor de la 6e édition dur Forum de l'économie urbaine (UEF6) qui se tiendra prochainement. TERRITORIA travaille avec le bureau d'Amérique latine et des Caraïbes de l'UEF sur un projet pilote mondial au Mexique. Le partenariat se concentrera sur des modèles novateurs et des approches de financement destinés à bâtir une communauté touristique durable.

Frank Stronach, milliardaire canadien, entrepreneur international et fondateur de Magna International, a présenté ses perspectives lors de la première journée du sommet, appelant le secteur privé à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des gens en partageant les bénéfices avec les employés. Une telle approche favoriserait une culture de responsabilisation, de créativité et de responsabilité commune, ce qui stimule la motivation et la satisfaction des employés tout en cultivant un sentiment d'objectif collectif et d'engagement envers la réussite à long terme.

Un autre thème récurrent tout au long de la conférence était l'accent mis sur l'utilisation de la technologie pour atteindre les objectifs de durabilité. Des sociétés telles que Sparrow Living , Brickeye , et Chargelab ont présenté d'importantes contributions aux programmes de développement durable nationaux et mondiaux soutenus par des modèles économiques durables.

Le sommet a mis en évidence le rôle central que joue la Plateforme Glocal pour la finance urbaine pour ce qui est d'attirer les investisseurs au Canada et de cerner les opportunités financières transformatrices alignées sur la durabilité. « Reconnaissons l'interdépendance de nos villes et de la communauté mondiale. Ce sommet offre une plateforme pour présenter des progrès remarquables, apprendre les uns des autres et collaborer sur des solutions innovantes en vue d'avoir un impact significatif », a déclaré Amir Hossein Kashfi, directeur général d'Aragon.

Le succès de cet événement souligne l'importance de l'action collective pour façonner un avenir urbain inclusif et durable, créant un précédent prometteur pour les projets de finance urbaine à venir. « Ce Sommet mondial est le premier événement à mettre en valeur la capacité remarquable de la GPUF à connecter le financement aux innovations et projets de développement urbains, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités de financement urbain durable », a déclaré Alex Venuto, directeur adjoint du World Urban Pavilion.

Tandis qu'il continue de s'agrandir, la GPUF collabore avec des villes et des organisations en vue de cerner les opportunités d'investissement ayant des retombées financières et sociales claires. Les investisseurs peuvent profiter du modèle d'adhésion pour adhérer à la GPUF et accéder à des occasions exceptionnelles.

Les personnes souhaitant se joindre à la plateforme peuvent communiquer avec : [email protected]

Organisations :

Urban Economy Forum : sert de plateforme dynamique dédiée à relever les défis complexes et saisir les opportunités inhérentes au développement urbain. Composé d'un large éventail de parties prenantes, y compris des décideurs politiques, des urbanistes, des dirigeants de l'industrie et des universitaires, l'UEF favorise le dialogue collaboratif et les solutions innovantes visant à faire progresser les économies urbaines durables dans le monde entier. Par le biais de ses conférences, forums et initiatives, l'UEF explore des questions pressantes telles que la croissance inclusive, la résilience urbaine et l'accès équitable aux ressources. Engagé à conduire un changement positif, l'UEF facilite le partage des connaissances, le renforcement des capacités et l'établissement de partenariats stratégiques pour façonner les politiques et les pratiques urbaines qui favorisent la prospérité économique, l'équité sociale et la durabilité environnementale dans les villes du monde entier.

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU-Habitat, est l'agence des Nations Unies dédiée aux établissements humains. Il est mandaté par l'Assemblée générale des Nations Unies pour promouvoir des villes socialement et écologiquement durables dans le but de fournir un abri adéquat à tous.

Aragon : Chez Aragon Corp, nous sommes plus que des consultants, nous sommes des partenaires, des guides et des champions de votre parcours entrepreneurial. Enracinés dans le dynamique écosystème canadien des entreprises en démarrage, nous comprenons les rêves, les défis et les triomphes qui accompagnent la création d'une entreprise dans ce pays diversifié et dynamique.

Glocal Platform for Urban Finance : La Glocal Platform for Urban Finance (GPUF) est une initiative pionnière visant à révolutionner la façon dont les villes accèdent et utilisent les mécanismes financiers pour un développement urbain durable. Conçue pour combler le fossé entre les ressources financières mondiales et les besoins urbains locaux, la GPUF sert de catalyseur pour un changement transformateur. En reliant les mécanismes financiers existants aux défis urbains sur le terrain, la plateforme permet aux villes de résoudre des problèmes urgents tels que l'inégalité, la pauvreté, la dégradation de l'environnement et le changement climatique. Grâce à des modèles financiers innovants, des partenariats stratégiques et des services consultatifs techniques, la GPUF facilite la mise en œuvre de projets urbains durables, garantissant que les villes du monde entier peuvent prospérer dans un paysage en constante évolution.

Le World Urban Pavilion de Regent Park, alimenté par Daniels, est un centre mondial d'échange de connaissances destiné au partage des meilleures pratiques, d'innovations et de recherches en matière de développement et de revitalisation urbains entre les pays du monde entier. Le Pavillon envisage des villes durables et centrées sur les personnes qui sont planifiées à partir de données, guidées par l'innovation et éclairées par les ODD. Le Pavillon travaille dans trois domaines critiques : la connaissance urbaine, l'innovation et la transformation.