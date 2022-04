Revolucionaria botella de agua sin etiqueta Villavicencio de Amcor y Danone reduce huella de carbono en un 21%

La botella de Villavicencio puede reciclarse una y otra vez, contribuyendo a una economía más circular. Al igual que este nuevo envase, otros empaques que diseña ARP están fabricados con tereftalato de polietileno (PET), que se recicla fácilmente mediante un proceso mecánico o químico en la mayoría de los mercados, incluso cuando ese envase utiliza una etiqueta. La eliminación de la etiqueta, como en el diseño de Villavicencio, ofrece una gran oportunidad de aumentar el rendimiento del reciclaje de la resina de PET.

Amcor, líder mundial en el desarrollo y la producción de envases responsables para alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, médicos, para el hogar y el cuidado personal, entre otros, se ha comprometido a hacer que todos sus envases sean reciclables, reutilizables o compostables para 2025. La asociación con Danone, una empresa mundial de alimentos y bebidas dedicada a inspirar un mundo más saludable a través de la alimentación, fue un paso natural.

"Como una de nuestras marcas emblemáticas en Argentina, Villavicencio defiende los ideales de que todos estamos conectados con la naturaleza", dijo Pablo Colombo, director de compras de Danone. "Si el medio ambiente está sano, nosotros también lo estamos. Por eso, además de servir a nuestros clientes con productos de alta calidad, debemos hacer lo mismo por nuestro planeta. La alianza con Amcor nos ha permitido dar un paso más en nuestro compromiso con la sostenibilidad, creando una botella que, además de ser 100% reciclable, tiene una menor huella de carbono."

Villavicencio es la única marca de agua mineral natural procedente de una reserva protegida que, tras miles de años de filtrado por la naturaleza en los Andes de Mendoza, emerge con 23 minerales.

Más información:

Más información sobre las botellas de PET: https://www.amcor.com/choosepetbottles

Lea el Informe de Sostenibilidad 2021 de Amcor: https://www.amcor.com/sustainability-report

Acerca de Amcor

Amcor es un líder mundial en el desarrollo y la producción de envases responsables para alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, médicos, de cuidado personal y del hogar, entre otros. Amcor trabaja con empresas líderes de todo el mundo para proteger sus productos y a las personas que confían en ellos, diferenciar las marcas y mejorar las cadenas de suministro mediante una gama de envases flexibles y rígidos, cartones especiales, cierres y servicios. La empresa se centra en la fabricación de envases cada vez más ligeros, reciclables y reutilizables, y fabricados con una cantidad cada vez mayor de contenido reciclado. Alrededor de 46.000 personas de Amcor generan 13.000 millones de dólares en ventas a partir de operaciones que abarcan unas 225 ubicaciones en más de 40 países. NYSE: AMCR; ASX: AMC

Amcor is a global leader in developing and producing responsible packaging for food, beverage, pharmaceutical, medical, home- and personal-care, and other products. Amcor works with leading companies around the world to protect their products and the people who rely on them, differentiate brands, and improve supply chains through a range of flexible and rigid packaging, specialty cartons, closures, and services. The company is focused on making packaging that is increasingly light-weighted, recyclable and reusable, and made using an increasing amount of recycled content. Around 46,000 Amcor people generate US$13 billion in sales from operations that span about 225 locations in 40-plus countries. NYSE: AMCR; ASX: AMC

www.amcor.com I LinkedIn I Facebook I Twitter I YouTube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1806113/Villavicencio_image.jpg

FUENTE Amcor

SOURCE Amcor