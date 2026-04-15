Revolune GmbH simplifie la biologie spatiale grâce à des solutions d'immunofluorescence multiplex rationalisées.

OBERKOCHEN, Allemagne, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Revolune, une nouvelle société spécialisée dans les sciences de la vie et dont l'objectif est de garantir une meilleure compréhension des systèmes biologiques complexes, a annoncé aujourd'hui son lancement officiel. La société se consacre à l'avancement de la biologie spatiale grâce à des réactifs d'immunofluorescence multiplex rationalisés (mIF) conçus pour fournir des flux de travail d'analyse tissulaire fiables, efficaces et évolutifs pour la recherche translationnelle et biopharmaceutique.

La recherche biomédicale moderne dépend de plus en plus de l'analyse des biomarqueurs résolus dans l'espace pour comprendre la biologie complexe des tissus et accélérer le développement thérapeutique. Cependant, les flux de tissus multiplex actuels présentent souvent une complexité technique importante, des frictions opérationnelles et des problèmes de reproductibilité qui en limitent l'adoption à plus grande échelle.

Revolune a été fondée dans le but de surmonter ces obstacles en développant des solutions de réactifs qui apportent clarté, rapidité et fiabilité à l'analyse tissulaire multiplex.

« Notre mission est simple : éclairer ce qui est important », a déclaré Florian Leiss, PDG de Revolune. « Les chercheurs ont besoin d'outils qui leur permettent de se focaliser sur les questions biologiques plutôt que sur la complexité des flux de travail. Revolune s'est engagée à faciliter la biologie spatiale grâce à des technologies robustes, évolutives et pratiques pour les environnements de laboratoire du monde réel. »

L'entreprise se concentre initialement sur des réactifs d'immunofluorescence multiplex (mIF) pour l'analyse des tissus, permettant aux chercheurs de visualiser de multiples biomarqueurs dans l'architecture de tissus intacts et d'obtenir des informations spatiales plus approfondies pour des applications translationnelles et biopharmaceutiques.

L'approche de Revolune met l'accent sur la fiabilité des flux de travail, la facilité d'adoption et la confiance dans les résultats expérimentaux, aidant ainsi les scientifiques à mettre en place des analyses multiplex reproductibles avec la même simplicité que les flux de travail d'immunohistochimie.

Florian Leiss apporte une grande expertise en biologie spatiale et en développement technologique dans le domaine des sciences de la vie. Avant de fonder Revolune, il a dirigé des initiatives stratégiques au sein de l'écosystème ZEISS afin de faire progresser les flux de travail en biologie spatiale pour les applications biopharmaceutiques. Son travail de traduction de l'analyse des biomarqueurs par imagerie en solutions évolutives et concrètes a conduit à la création de Revolune en tant que spin-out indépendant - établissant une plateforme ciblée pour résoudre les principaux goulets d'étranglement dans les flux de travail de la biologie spatiale.

Aux côtés de M. Leiss, Michaeli Deli rejoint la société en tant que Directeur financier, afin de soutenir la croissance stratégique et le développement opérationnel de Revolune, qui entre dans une nouvelle phase d'expansion.

Parallèlement à son lancement, Revolune lance également un programme d'accès anticipé, invitant des groupes de recherche sélectionnés à découvrir les technologies d'immunofluorescence multiplex de l'entreprise et à collaborer à l'élaboration de la prochaine génération de flux de travail en biologie spatiale. Pour plus d'informations, consultez le site https://revolune.de

À propos de Revolune

Revolune est une société spécialisée dans les sciences de la vie qui se consacre à l'avancement de la biologie spatiale grâce à des solutions d'immunofluorescence multiplex rationalisées. En développant des technologies de réactifs conçues pour la clarté, la rapidité et la confiance, Revolune permet aux chercheurs de révéler des informations biologiques essentielles au sein de systèmes tissulaires complexes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2955834/Revolune_Logo.jpg