Revolution der Konnektivität: Global Forum 2024 „Connecting the World from the Skies" geht zu Ende

Ein globales Treffen zur Gestaltung der Zukunft von NTN und Konnektivität

RIYADH, Saudi-Arabien, 29. November 2024 /PRNewswire/ -- Das zweite Global Forum „Connecting the World from the Skies" wurde am 26. November 2024 erfolgreich abgeschlossen und führte eine globale Community von 82 Rednern und Teilnehmern zusammen, darunter 16 CEOs und 9 Regulierungsbehörden.

H.E. Dr. Mohammed Altamimi, Governor of CST Part of The audience's attendees during the international collaboration discussion

Die saudi-arabische Kommission für Kommunikation, Raumfahrt und Technologie (CST) organisierte in Zusammenarbeit mit der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) die zweite Auflage des Forums in Riad unter dem Motto „Shaping the Future of Converged Connectivity" (Gestaltung der Zukunft der konvergenten Konnektivität) und erkundete die nächsten Grenzen der Konnektivität und das volle Potenzial nicht-terrestrischer Netze (NTN).

„Saudi-Arabien ist bestrebt, die weltweiten Bemühungen zusammenzuführen, um Menschen ohne Internetanschluss zu vernetzen und die digitale Kluft zu überbrücken – und dies zum Wohl der Menschheit", so S.E. Dr. Mohammed Altamimi, Gouverneur von CST. „Durch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Branchenführern, politischen Entscheidungsträgern und Innovatoren beschleunigen wir Entwicklung und Implementierung von NTN-Technologien zum Nutzen der Gesellschaft weltweit."

Die zentrale Podiumsdiskussion mit dem Titel „A Global Vision for the Future of NTN Connectivity" (Eine globale Vision für die Zukunft der NTN-Konnektivität) beleuchtete die Schlüsselrolle von NTN beim Aufbau einer nahtlosen globalen Konnektivität. Führende Persönlichkeiten und Experten tauschten visionäre Erkenntnisse über die Gestaltung integrierter Kommunikationsnetze aus, die über geografische Grenzen hinausreichen.

Carlos Baigorri, Präsident der Anatel, betonte die Bedeutung der globalen Zusammenarbeit, um eine gerechte Regulierung und eine umfassende Beteiligung an den Diskussionen über den Weltraum als gemeinsames globales Gut zu gewährleisten. Aarti Holla-Maini, Direktorin des Büros der Vereinten Nationen für Weltraumfragen, hob drei Schlüsselfaktoren hervor, die bei der Bewertung von NTN-Technologien zu berücksichtigen sind: Bandbreite, Kosten und Qualität der Dienste. Sie betonte, dass eine höhere Bandbreite für Anwendungen, die einen stabilen und zuverlässigen Dienst erfordern, von entscheidender Bedeutung ist, was insbesondere für geschäftskritische Anwendungen wichtig ist.

Das Forum war Zeuge des ersten Direct-to-Device (D2D)-Versuchs in der Region Naher Osten und Nordafrika, bei dem intelligente Geräte, die mit den 3GPP Release 17-Standards kompatibel sind, mit einem Satelliten verbunden werden. Dieser Ansatz soll die Datenübertragung und den Datenempfang in bisher nicht vernetzten Regionen ermöglichen. Ziel dieses Experiments war es, nicht vernetzte Gebiete zu verbinden, NTN-Technologien zu entwickeln, globale Investitionen anzuziehen und lokale Investitionen in diesem Bereich zu fördern.

Auf dem Forum fand auch die zweite Ausgabe des internationalen Forschungswettbewerbs (Wettbewerb über nicht-terrestrische Netze für 6G) statt, bei der drei Gewinner ausgezeichnet wurden. An dem Wettbewerb, der in Zusammenarbeit mit dem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ausgerichtet wurde, nahmen über 170 Forscher und Akademiker aus 30 Ländern teil. Ziel des Wettbewerbs ist es, innovative Lösungen zu fördern und die wissenschaftliche Forschung im Bereich der nicht-terrestrischen Netze zu unterstützen. Die drei besten Einreichungen wurden während des Forums ausgezeichnet, um diese Beiträge zur Weiterentwicklung der 6G-Technologie zu würdigen.

Zu den wichtigsten Themen, die auf dem Forum diskutiert wurden, gehörten die nahtlose Direktverbindung zwischen Geräten, die Abstimmung der globalen NTN-Visionen für die WRC-27 und darüber hinaus, die Erschließung des Potenzials der D2D-Konnektivität, die globale Konnektivität mithilfe von LEO-Netzwerken, die Verwirklichung von Nachhaltigkeit im und aus dem Weltraum sowie Einblicke in die Zukunft der Weltraumwirtschaft.

Weitere Informationen über das Forum finden Sie im Internet: www.ConnectingFromTheSkies.com

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Samer Daraz

Mobil: +966 53 830 9036

E-Mail: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2569607/CST_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2569608/CST_2.jpg