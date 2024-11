Révolutionner la connectivité : L'édition 2024 du Forum mondial Connecting the World from the Skies s'achève

Le rassemblement mondial visait à façonner l'avenir des NTN et de la connectivité

RIYADH, Arabie Saoudite, 29 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le second Forum mondial Connecting the World from the Skies (Connecter le monde depuis le ciel) s'est achevé avec succès le 26 novembre 2024, après avoir réuni une communauté mondiale de 82 intervenants et participants, dont 16 PDG et 9 régulateurs.

H.E. Dr. Mohammed Altamimi, Governor of CST Part of The audience's attendees during the international collaboration discussion

La Commission saoudienne des communications, de l'espace et de la technologie (Communications, Space & Technology Commission, CST), en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications (UIT), a accueilli la deuxième édition du forum à Riyad, sur le thème « Façonner l'avenir de la connectivité convergente », au cours duquel ont été explorés la prochaine frontière de la connectivité ainsi que le plein potentiel des réseaux non terrestres (Non-Terrestrial Network, NTN).

« L'Arabie saoudite s'est engagée à unir les efforts mondiaux pour connecter les personnes non connectées et lutter contre la fracture numérique, le tout au service de l'humanité », a déclaré S.E. le Dr Mohammed Altamimi, gouverneur de la CST. « En encourageant la collaboration entre les leaders de l'industrie, les décideurs politiques et les innovateurs, nous accélérons le développement et le déploiement des technologies NTN au profit des sociétés du monde entier. »

La table ronde principale, intitulée « Une vision globale pour l'avenir de la connectivité NTN », s'est penchée sur le rôle central des NTN dans l'établissement d'une connectivité mondiale sans failles. D'éminents dirigeants et experts ont partagé leurs idées visionnaires sur la création de réseaux de communication intégrés capables de transcender les frontières géographiques.

Carlos Baigorri, président d'Anatel, a souligné l'importance de la collaboration mondiale pour assurer une réglementation équitable et une participation inclusive aux discussions concernant l'espace en tant que bien mondial partagé. Aarti Holla-Maini, du Bureau des affaires spatiales de l'Organisation des Nations Unies, a souligné trois facteurs clés à prendre en compte lors de l'évaluation des technologies NTN : la largeur de bande, le coût et la qualité du service. Elle a indiqué qu'une bande passante plus large est cruciale pour les applications exigeant un service stable et fiable, ceci étant particulièrement important pour les cas d'utilisation critiques.

Le forum a également été l'occasion d'assister à la première expérimentation de la technologie D2D (Direct-to-Device) dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, qui consiste à connecter des appareils intelligents compatibles avec les normes 3GPP version 17 à un satellite, permettant la transmission et la réception de données dans des zones non connectées. Cette expérience visait à relier des zones non connectées, à développer les technologies NTN, à attirer des investissements mondiaux et à stimuler les investissements locaux dans le secteur.

Le forum a également accueilli la seconde édition de l'International Research Competition (concours sur les réseaux non terrestres pour la 6G) dans le cadre duquel trois lauréats ont été récompensés. Plus de 170 chercheurs et universitaires de 30 pays ont participé à ce concours, organisé en collaboration avec l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Le concours vise à promouvoir des solutions innovantes et à soutenir la recherche scientifique dans le domaine des réseaux non terrestres. Les trois meilleures propositions ont été récompensées lors du forum afin de souligner leur contribution à l'avancement de la technologie 6G.

Les principaux thèmes abordés lors du forum ont été : la connectivité directe sans failles entre les appareils ; l'alignement des visions mondiales des réseaux nationaux de télécommunications pour la WRC-27 et au-delà ; l'exploitation du potentiel de la connectivité D2D ; la connectivité mondiale grâce aux réseaux OTB ; le développement durable dans et depuis l'espace ; et le dévoilement de l'avenir de l'économie de l'espace.

Pour plus d'informations sur le forum, veuillez consulter le site : www.ConnectingFromTheSkies.com

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Samer Daraz

Portable : +966 53 830 9036

Email : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2569607/CST_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2569608/CST_2.jpg