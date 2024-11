空から世界をつなぐ：革新的な接続性を実現するグローバルフォーラム2024が閉幕

コンバージド・コネクティビティの未来を形作る::サウジアラビアが第2回「空から世界をつなぐグローバル・フォーラム」を開催

サウジアラビアのCommunications, Space & Technology Commission(通信・宇宙・技術委員会、英文略称CST)と国際電気通信連合(英文略称ITU)がConnecting the World from the Skies Global Forum...