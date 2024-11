Révolution en matière d'ADAS : comment les solutions de détection infrarouge de Raytron permettent une conduite plus intelligente et plus sûre

YANTAI, Chine, 29 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que les accidents de la route continuent d'augmenter, en particulier dans des conditions de faible luminosité, le besoin de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) pour les automobiles n'a jamais été aussi urgent. La conduite de nuit, la mauvaise visibilité et les conditions météorologiques imprévisibles augmentent considérablement le risque de collision, en particulier pour les piétons. Pour relever ces défis, les fabricants de l'industrie automobile se tournent vers des technologies innovantes qui peuvent améliorer à la fois la conscience du conducteur et la sécurité du véhicule. La technologie de détection par imagerie thermique infrarouge de Raytron répond à ces défis en permettant une vision plus claire dans ces conditions difficiles.

Le rôle des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans les automobiles modernes

Les systèmes de sécurité active dans les automobiles, tels que le freinage automatique d'urgence (AEB) et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), en particulier les ADAS, sont essentiels pour prévenir les accidents. Ces technologies s'appuient sur des capteurs sophistiqués pour détecter les risques potentiels et réagir en conséquence. Toutefois, en cas de mauvaise visibilité ou de conditions météorologiques difficiles, les systèmes traditionnels peinent à accomplir leur mission. Les capteurs thermiques infrarouges de Raytron, conçus pour être intégrés dans les ADAS des automobiles, sont essentiels pour surmonter ces limitations. Contrairement aux caméras optiques ou aux radars traditionnels, les capteurs thermiques infrarouges détectent la chaleur émise par les objets, ce qui permet une bonne visibilité même dans l'obscurité totale, dans le brouillard ou sous une pluie battante, ce qui les rend indispensables dans les systèmes modernes d'aide à la conduite. Cette technologie permet aux véhicules d'identifier les piétons, les animaux et d'autres dangers dans des environnements à faible luminosité, ce qui rend la conduite plus sûre dans des conditions où d'autres capteurs peuvent être défaillants.

En intégrant les capteurs thermiques infrarouges de Raytron à d'autres technologies de sécurité telles que le radar et le lidar, les véhicules bénéficient d'une vision complète et multidimensionnelle de leur environnement, ce qui rend les systèmes de conduite autonome plus fiables et plus efficaces.

Les solutions de Raytron ont été approuvées par des constructeurs automobiles de premier plan tels que BYD, Geely, Dayun et Shaanxi Automobile. Ces collaborations valident non seulement l'expertise technologique de Raytron mais soulignent également la qualité et la fiabilité de ses produits d'imagerie thermique infrarouge pour l'industrie automobile. Grâce à ces partenariats, Raytron contribue à façonner l'avenir de la sécurité automobile et des systèmes de conduite intelligents.

À propos de Raytron

Raytron est une entreprise de haute technologie de premier plan au niveau mondial, spécialisée dans la technologie infrarouge. Avec près de la moitié de son personnel affecté à la recherche et au développement, Raytron a déposé près de 2 100 brevets, ce qui témoigne de son engagement en faveur de l'innovation. Raytron continue de montrer la voie en fournissant des solutions intelligentes de détection infrarouge pour l'industrie automobile, améliorant ainsi la sécurité et les performances des véhicules.

Pour plus d'informations :

Raytron Marketing Department

E-mail : [email protected]

Site web : https://en.raytrontek.com/