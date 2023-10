Révolutionner l'avenir des villes : la plateforme Glocal a été dévoilée lors du Forum annuel sur l'économie urbaine pour façonner un financement urbain durable à l'échelle mondiale

L'un des résultats majeurs de ce premier rassemblement mondial sur l'économie urbaine durable a été le lancement de la plateforme Glocal (pour « globale + locale ») pour la finance urbaine (GPUF). Cette plateforme est une initiative révolutionnaire créée pour transformer la façon dont les villes accèdent et utilisent les mécanismes financiers et les opportunités d'investissement pour relever les défis et opportunités urbains, créant ainsi des économies urbaines plus durables, résilientes et inclusives.

La GPUF est une solution visionnaire qui reconnaît le rôle central des villes dans la réalisation des programmes de développement mondiaux et des Objectifs de développement durable des Nations Unies. Avec plus de 55 % de la population mondiale résidant dans des zones urbaines, chiffre qui devrait atteindre près de 70 % d'ici 2050, les villes sont devenues les moteurs de la croissance, de l'innovation et du développement sociétal. Cependant, elles portent également le fardeau de défis locaux et mondiaux, depuis les inégalités et la pauvreté jusqu'à la dégradation de l'environnement et le changement climatique.

La GPUF soutient les villes en comblant le fossé entre les mécanismes financiers internationaux, nationaux et régionaux et les besoins locaux. Elle connecte les ressources financières existantes aux villes au niveau où la mise en œuvre et l'action ont lieu, en donnant aux zones urbaines les moyens de relever efficacement les défis et de maximiser les opportunités pour stimuler une croissance durable.

La plateforme Glocal fournit également des services de conseil technique pour aider les villes et les partenaires de développement locaux à localiser les agendas internationaux et nationaux grâce à l'adoption de solutions innovantes pour la finance urbaine et des projets spécifiques. En renforçant la collaboration entre les principales parties prenantes, la GPUF garantira que les villes aient accès aux outils financiers, aux connaissances et à l'expertise dont elles ont besoin pour réaliser leur potentiel.

Alors que les délégués et les experts participant à la conférence UEF5+WPC59 discutaient des approches permettant de façonner l'avenir du financement urbain, la GPUF a complété ce forum mondial en offrant des opportunités d'investissement dans des développements urbains pratiques. Elle a fourni une plateforme permettant aux investisseurs et aux promoteurs urbains de se réunir et d'explorer collectivement la manière dont des politiques et une planification urbaines et régionales améliorées peuvent répondre à la consommation d'énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la résilience des infrastructures urbaines au changement climatique, le tout en soulignant l'importance du soutien financier pour conduire un changement transformateur en collaboration avec les gouvernements nationaux, les entreprises, la société civile, les professionnels et le monde universitaire. La perspective innovante proposée par la plateforme Glocal pour développer des modèles financiers innovants pour le développement urbain durable a été très appréciée. La plateforme Glocal dispose déjà de plusieurs opportunités de développement urbain et présentera sa première année de réalisations lors du 6ème forum annuel, en octobre 2024.

Eduardo Lopez Moreno, co-directeur du Pavillon urbain mondial et Amir Hossein Kashfi, directeur général d' Aragon Business Advisory Corporation , ont présenté leur vision de la plateforme, soulignant la nécessité de trouver des solutions financières et d'identifier des opportunités d'investissement pour mettre en œuvre des actions transformatrices dans les villes. Leurs contributions ont souligné le rôle essentiel que la GPUF peut jouer dans la connexion des données aux solutions urbaines et aux mécanismes financiers pour opérer un changement durable.

Dans un monde aux prises avec une urbanisation rapide et non planifiée et la nécessité urgente d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) de 2030 , la conférence UEF5+WPC59, associée au lancement de la plateforme Glocal pour la finance urbaine, représente une étape cruciale vers un monde où des villes inclusives et durables prospèrent. En mobilisant les ressources urbaines et en favorisant des connexions financières innovantes, cette initiative fournira aux villes les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs de développement.

Annoncé lors des cérémonies de clôture, le 6ème Forum de l'économie urbaine de l'année prochaine se tiendra en octobre 2024 et se concentrera sur le financement du tourisme durable et l'amélioration de la qualité de vie.

