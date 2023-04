REWEB ANUNCIA CRISTIANO MENDES COMO NOVO CEO

PORTO ALEGRE, Brasil, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Reweb anuncia Cristiano Mendes como o novo Chief Executive Officer (CEO). Após 22 anos, o fundador e então CEO Jorge Velloso Filho, passa a ocupar a presidência do conselho de administração.

Formado em Administração de Empresas, Cristiano Mendes realizou diversos cursos de educação executiva em renomadas instituições como Harvard Business School e Kellogg School of Management.

Com sólida carreira construída na área de tecnologia, Cristiano Mendes foi responsável por iniciar as operações de grandes empresas globais no Brasil, como GoDaddy e Shopify. Tendo passagens pelo Google e Wix como líder para América Latina.

Na Reweb será responsável por liderar a empresa em sua próxima fase de crescimento e expansão, consolidando cada vez mais sua posição de liderança no segmento de marketing de resultados. "Fundei a Reweb 22 anos atrás em uma pequena sala em Porto Alegre, e hoje estamos presentes em 10 países na América Latina. Ao longo deste tempo, a evolução foi constante, e agora temos um importante marco nessa trajetória de sucesso onde passo a posição de CEO para um reconhecido profissional do mercado", afirma Jorge Velloso Filho.

"Assumo este desafio com uma responsabilidade enorme que será substituir o fundador da empresa, mas estou confiante que atingiremos resultados ainda mais expressivos, crescendo e expandindo ainda mais rápido", acrescenta Cristiano Mendes.

Sobre a Reweb

A Reweb é a maior empresa de leads da América Latina. Estamos presentes em todo Brasil e também na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai. Aceleramos as vendas de mais de 2.000 clientes nesses países com serviços exclusivos de marketing digital e geração de leads.

Somos Google Premier Partner, Facebook Partner e Waze Certified Partner e utilizamos essas plataformas de mídia para captar pessoas (leads) que estão buscando pelo seu produto ou serviço na Internet. Entregamos os contatos na nossa ferramenta proprietária que é muito fácil de usar e 100% online.

Website: https://www.reweb.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2047578/Cris_Mendes_new02.jpg

FONTE Reweb

