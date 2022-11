REYL Finance MEA recibe el "Premio a la mejor gestora de fondos a nivel general (de alcance regional/global)" de WealthBriefing

GINEBRA y DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 24 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- REYL Finance MEA (parte del grupo REYL Intesa Sanpaolo) se enorgullece de haber recibido el premio "Best Overall Fund Manager - Regional/Global Reach " (Mejor gestora de fondos a nivel general [de alcance regional/global]) en la ceremonia anual WealthBriefing MENA Awards for Excellence 2022 celebrada en Dubái la noche anterior.

Los WealthBriefing MENA Awards for Excellence celebran la excelencia y recompensan los logros en los mercados de la banca privada y la gestión patrimonial en toda la región MENA. Estos pertenecen a un programa global que dirige WealthBriefing junto con sus publicaciones hermanas WealthBriefingAsia y Family Wealth Report, que abarca todos los principales centros de gestión patrimonial del mundo.

El premio, bajo la selección de un panel de jueces regionales e independientes provenientes tanto de bancos privados como de asesores confiables del sector, distingue a REYL de sus pares y reconoce tanto los logros continuos como la innovación del grupo. Durante el período examinado, REYL Intesa Sanpaolo adquirió un interés del 40% en 1875 Finance, una firma "multi family office" y gestora de activos externos, lo que permite a ambas entidades desempeñar un papel activo en la aceleración de la consolidación del sector de gestión de activos externos a nivel mundial. REYL Intesa Sanpaolo fortaleció aún más su oferta mediante el lanzamiento de varias iniciativas como Asteria Investment Managers, su filial de inversión de impacto, así como Alpian, un banco privado completamente digital dirigido al segmento de los clientes adinerados. En marzo de 2022, también designó a Jon Duncan como director de impacto para liderar actividades de impacto y alinear las actividades de REYL con la transición global hacia una ruta de crecimiento con bajas emisiones de carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva.

La clave para ganar el premio fue el enfoque verdaderamente colaborativo de REYL Intesa Sanpaolo entre unidades operacionales y oficinas. Los jueces quedaron impresionados por la innovadora gama de fondos del ganador, con un enfoque en el impacto. REYL Intesa Sanpaolo sigue diferenciándose de sus competidores al ofrecer una gestión de 360 grados de la riqueza personal y corporativa de clientes de distintos países y segmentos de actividad.

Nicolas Farah, director ejecutivo de REYL Finance MEA, expresó: "Hemos disfrutado de una trayectoria muy exitosa dentro de la región MENA con 7 años consecutivos de crecimiento en activos bajo gestión. Recibir el "Premio a la mejor gestora de fondos a nivel general" fortalece aún más nuestra sólida reputación y destaca por qué nuestros clientes nos confían su dinero. Es estupendo recibir el reconocimiento de la industria y de nuestros homólogos por la calidad del servicio que ofrecemos, y esperamos que este reconocimiento amplíe nuestra exposición y conlleve a un mayor crecimiento y éxito".

REYL & Cie, fundado en 1973, es un grupo bancario diversificado con oficinas en Suiza (Ginebra, Zúrich, Lugano), Europa (Londres, Luxemburgo, Malta) y el resto del mundo (Singapur, Dubái). Gestiona más de CHF 25,000 millones en activos y emplea a más de 400 profesionales. En 2021, formó una alianza estratégica con Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, un actor bancario líder europeo, en la que Fideuram ISP adquirió una participación del 69% en REYL & Cie.

REYL & Cie, con su desarrollo de un enfoque innovador en la banca, presta servicios a una clientela de emprendedores e inversionistas institucionales internacionales a través de sus líneas de negocio de gestión patrimonial, servicios empresariales y de "family office", finanzas corporativas, servicios de activos y gestión de activos. Ha diversificado aún más sus actividades en las áreas de la inversión de impacto a través del lanzamiento de las firmas de gestión de activos de impacto exclusivo Asteria y Obviam, y de la banca digital para clientes adinerados a través de la incubación de Alpian, un banco suizo al que se accede únicamente mediante una aplicación. En diciembre de 2021, REYL & Cie adquirió una participación del 40% en 1875 Finance, una firma "multi family office" y gestora de activos independientes con sede en Ginebra que posee más de 12,000 millones de activos bajo gestión de clientes privados. REYL & Cie Ltd tiene licencia como banco en Suiza y realiza sus actividades bajo el control directo de la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA).. Sus subsidiarias también están reguladas por laFCA en el Reino Unido, la CSSF en Luxemburgo, la MFSA en Malta, la MAS en Singapur, la DFSA en Dubái y la SEC en los Estados Unidos.

REYL Finance MEA es 100% propiedad de REYL & Cie. Se incorporó al DIFC en 2015 y está regulado por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA). REYL Finance MEA tiene licencia para asesorar, gestionar y distribuir fondos colectivos de inversión, así como para prestar servicios de gestión de fondos. Al mes de octubre 2022, REYL Finance MEA gestiona alrededor de USD 4,000 millones en activos.

