REYL Intesa Sanpaolo acquiert Carnegie Fund Services, leader des représentants de fonds suisses

GENÈVE, 5 juillet 2023 /PRNewswire/ -- REYL Intesa Sanpaolo (« REYL ») est fier d'annoncer l'acquisition de Carnegie Fund Services SA (« Carnegie »), l'un des principaux représentants de fonds suisses.

Fondé en 2003, Carnegie Services dispose d'une clientèle composée de sociétés de gestion de fonds, de cabinets de conseils et de grands groupes mondiaux de gestion d'actifs basés en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Australie. Aujourd'hui, il est le représentant suisse de plus de 100 gestionnaires de fonds mondiaux et plus de 700 fonds. Ces fonds sont domiciliés dans divers pays, notamment en Irlande, au Luxembourg, en France, à Singapour et aux îles Caïmans.

L'acquisition de Carnegie marque une étape importante pour le département Fund Representation Solutions (« FRS ») de REYL Intesa Sanpaolo, qui propose déjà des solutions de représentation suisse et d'agent payeur à certains des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. En intégrant l'expertise et la clientèle de Carnegie, le département FRS renforcera considérablement sa base de marché et sa position de partenaire de confiance pour des services d'actifs personnalisés.

REYL Intesa Sanpaolo bénéficie d'une situation financière solide et d'une vision stratégique qui lui permettent d'intégrer parfaitement Carnegie dans ses opérations, un processus géré conjointement par Colin Vidal et Philippe Steffen. La transaction tirera parti des forces collectives des deux organisations, améliorant ainsi la gamme de services et d'expertise offerte aux clients. L'engagement de REYL Intesa Sanpaolo en faveur de l'innovation et de la technologie renforcera la capacité de l'équipe combinée à fournir des solutions de pointe à ses clients. REYL fait partie du groupe Intesa Sanpaolo, l'un des principaux groupes bancaires européens opérant sur tous les principaux marchés de fonds, y compris à New York, à Londres, au Luxembourg et en Irlande.

Avec sa philosophie « Success. Together. », REYL Intesa Sanpaolo s'efforce d'adopter une forte approche collaborative et de rassembler la meilleure équipe d'experts. Le département Corporate Finance de REYL Intesa Sanpaolo a ainsi pris la tête de l'acquisition de Carnegie pour le département FRS de REYL Intesa Sanpaolo. Le département Corporate Finance de REYL Intesa Sanpaolo a ainsi réalisé cette transaction grâce à ses précieuses connaissances et à son expertise.

Colin Vidal, responsable du développement commercial au département FRS de REYL Intesa Sanpaolo, a déclaré : « REYL et Carnegie sont tous deux considérés comme des pionniers à part entière et se sont établis comme des institutions respectées, reconnues pour leur approche axée sur le client et leur engagement envers l'excellence. Nous sommes donc très heureux d'intégrer Carnegie à notre infrastructure bancaire et de continuer à développer les meilleures solutions afin d'aider nos clients à répondre aux exigences réglementaires en constante évolution et aux demandes des investisseurs en matière de distribution. »

Philippe Steffen, responsable des opérations au département FRS de REYL Intesa Sanpaolo, a ajouté : « L'acquisition de l'un des principaux acteurs du secteur de la représentation de fonds suisse marque une étape importante dans le développement du département Fund Representation Solutions chez REYL. En combinaison avec les services d'agents payeurs déjà proposés par la banque, elle représente une offre à forte valeur ajoutée pour nos clients. La possibilité de fournir aux clients de Carnegie la gamme complète de services de REYL sera sans aucun doute grandement appréciée. »

Alexandre Pini, directeur général de Carnegie, a conclu : « Carnegie est reconnu comme l'un des pères fondateurs de la représentation et de la distribution de fonds en Suisse. Nous sommes ravis d'intégrer REYL, un groupe bancaire puissant et innovant qui ouvrira le prochain chapitre de notre développement. Toute l'équipe est impatiente de collaborer avec le département FRS afin d'améliorer constamment la qualité et l'étendue des services proposés à nos clients. »

À propos de Carnegie Fund Services

www.carnegie-fund-services.ch

Carnegie Fund Services Ltd a été fondé en 2003 et autorisé par la FINMA la même année. Parmi leurs clients figurent des sociétés de gestion de fonds, des cabinets de conseil et de grands groupes mondiaux basés sur trois continents. Carnegie leur offre un accès au marché suisse en représentant leurs fonds, en leur obtenant les autorisations nécessaires et en leur offrant un portefeuille de services d'assistance à la distribution. Grâce à leur modèle commercial intégré, ils proposent un service efficace et compétitif.

À propos de REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

Fondé en 1973, REYL & Cie est un groupe bancaire diversifié implanté en Suisse (Genève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde (Singapour, Dubaï). Il gère des actifs supérieurs à 26 milliards de francs suisses (39,2 milliards de francs suisses si l'on inclut les participations minoritaires) et emploie environ 400 collaborateurs. En 2021, il a conclu un partenariat stratégique avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, un acteur bancaire européen de premier plan, aux termes duquel Fideuram ISP a acquis une participation de 69 % dans REYL & Cie.

Développant une approche innovante de la banque, REYL & Cie sert une clientèle d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels internationaux à travers ses métiers de gestion de fortune, de services aux entrepreneurs et aux family offices, de finance d'entreprise et de gestion d'actifs. Il a par ailleurs diversifié ses activités dans le domaine de l'investissement à impact social, à travers le lancement de la société de gestion d'actifs à impact social spécialisée Asteria Investment Managers & Obviam, et de services bancaires numériques pour les clients fortunés via l'incubation d'Alpian, une banque numérique suisse qui a obtenu sa licence bancaire en 2022.

En décembre 2021, REYL & Cie a acquis une participation de 40 % dans 1875 Finance, un multi-family office et un gestionnaire d'actifs indépendant basé à Genève, avec plus de 13 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion pour des clients privés.

REYL & Cie SA est titulaire d'une licence bancaire en Suisse et exerce ses activités sous le contrôle direct de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Ses filiales sont également réglementées par la FCA au Royaume-Uni, la MFSA à Malte, la MAS à Singapour, la DFSA à Dubaï et la SEC aux États-Unis.

