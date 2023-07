REYL Intesa Sanpaolo lança a segunda edição de sua publicação, FORWARD, sobre biodiversidade

GENEBRA, 19 de julho de 2023 /PRNewswire/-- REYL Intesa Sanpaolo (REYL) está fortalecendo seu programa de impacto ao lançar a segunda edição de sua publicação de liderança de pensamento, a FORWARD, que destaca como o investimento em Nature-based Solutions (NbS) tem o potencial de enfrentar o desafio da biodiversidade.

O relatório (https://www.reyl.com/forward/) busca aumentar a qualidade da discussão sobre questões de biodiversidade e destacar o papel potencial de soluções inovadoras de financiamento. O relatório apresenta uma visão geral do estado atual dos recursos naturais da Terra, bem como a escala dos compromissos internacionais acordados durante a cúpula da COP 15. Ele explora o potencial das soluções de investimento baseadas na natureza para abordar questões de biodiversidade, incluindo os desafios associados ao dimensionamento do financiamento e à combinação de investidores com projetos. O relatório termina explorando o que vem a seguir para a biodiversidade.

A publicação faz parte do programa de impacto mais amplo do REYL, que se concentra em melhorar a comunicação e a colaboração com diferentes partes interessadas: internamente, o banco apoia os funcionários a contribuir para questões ambientais locais, enquanto externamente, se concentra em parcerias para contribuir e produzir resultados sustentáveis.

Para esta edição da FORWARD, o REYL falou com figuras e acadêmicos líderes do setor que trabalham na área da biodiversidade e compartilharam suas opiniões sobre possíveis soluções para a crise da biodiversidade em uma série de entrevistas disponíveis na plataforma FORWARD.

O REYL conversou com acadêmicos, que disseram que é possível se sentir otimista a respeito do futuro biodiversidade, embora ainda haja muito a ser feito, com as metas e o financiamento ficando aquém do necessário e da discussão contínua sobre regulamentação e práticas de mercado. No entanto, o reconhecimento da importância da natureza e de seu estado deplorável é um passo importante na busca pela preservação do mundo natural.

Sobre o REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

O REYL Intesa Sanpaolo ("REYL") é um grupo bancário diversificado e empreendedor, com escritórios na Suíça (Genebra, Zurique, Lugano), Europa (Londres, Luxemburgo, Malta) e no resto do mundo (Cingapura, Dubai). Ele gerencia ativos superiores a CHF 26 bilhões (CHF 39,2 bilhões, incluindo interesses minoritários) e emprega cerca de 400 profissionais.

O grupo atende a uma clientela de empreendedores internacionais, escritórios familiares e investidores institucionais por meio de suas cinco linhas de negócios: Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services e Asset Management.

O REYL & Cie Ltd é licenciado na Suíça e realiza suas atividades sob o controle direto do regulador Swiss Financial Market (FINMA). Suas subsidiárias também são regulamentadas pela FCA no Reino Unido, pela MFSA em Malta, pela MAS em Cingapura, pela DFSA em Dubai e pela SEC nos Estados Unidos.

Sobre a FORWARD

www.reyl.com/forward

FORWARD, lançada em 2022, é uma plataforma independente, criada pelo REYL Intesa Sanpaolo, que busca promover o conhecimento e o diálogo sobre algumas das principais questões socioeconômicas da atualidade. A plataforma incorpora pesquisas acadêmicas, vídeos e podcasts com figuras líderes internacionais de renome.

