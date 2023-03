REYL Intesa Sanpaolo nommé « Best European HNW Team » par WealthBriefing

GENÈVE et LONDRES, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- REYL Intesa Sanpaolo est fier d'avoir reçu la distinction « Best European HNW Team » pour ses activités de banque privée et de gestion de fortune, à l'occasion de l'édition 2023 des WealthBriefing European Awards.

Les WealthBriefing European Awards récompensent les meilleurs acteurs dans la gestion de fortune européenne. Au terme d'un processus indépendant, ils visent à reconnaître les entreprises, les équipes et les individus qui, aux yeux d'un jury prestigieux, ont su faire preuve d'innovation et d'excellence tout au long de l'année 2022.

Ce prix permet à REYL Intesa Sanpaolo de se distinguer de ses pairs et vient récompenser les réalisations et l'innovation constantes au sein du Groupe. REYL Intesa Sanpaolo continue de se démarquer de ses concurrents grâce à une gestion intégrée de la fortune des particuliers et des entreprises au-delà les frontières et segments d'activités.

Au cours de la période considérée, le Groupe a continué de renforcer sa structure institutionnelle et d'élargir son réseau de distribution à la suite de l'accord de partenariat stratégique avec Fideuram – la filiale du groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo Private Banking. La finalisation de la fusion avec Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval a renforcé la présence du Groupe à Lugano et à Londres, et lui a permis d'entrer sur le marché argentin. Le Groupe a également mené des opérations de croissance externe et développé de nombreuses synergies avec 1875 Finance, gérant de fortune indépendant Suisse, avec lequel un partenariat stratégique a été conclu. Enfin, le Groupe a approfondi son offre dédiée aux clients HNW, notamment par le développement de ses activités dans l'investissement à impact, et par le lancement d'Alpian, une plateforme numérique pour les clients fortunés.

François Reyl, Directeur Général de REYL Intesa Sanpaolo, déclare : « Ce prix témoigne du dynamisme de nos équipes, qui ont démontré leur talent et fait preuve de résilience, d'engagement et d'innovation dans un environnement économique sans précédent à l'échelle mondiale. Avec une forte croissance organique permise par notre offre de services intégrés à 360 degrés, REYL continue d'innover au sein du secteur de la banque privée. Nous envisageons de poursuivre cet effort durant les années à venir dans le domaine du Wealth Management, tout en valorisant le succès de nos lignes de métier Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services et Asset Management. »

A propos de REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

Fondé en 1973, REYL & Cie est un groupe bancaire diversifié avec une présence en Suisse (Genève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde (Singapour, Dubai). Il gère des avoirs supérieurs à CHF 26 milliards (CHF 38,7 milliards en tenant compte de ses participations minoritaires) et emploie près de 400 collaborateurs. En 2021, il a conclu un partenariat stratégique avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, un acteur bancaire européen de premier plan, dans le cadre duquel Fideuram ISP a acquis une participation de 69 % dans REYL & Cie.

Développant une approche innovante du métier bancaire, REYL & Cie accompagne une clientèle d'entrepreneurs internationaux et d'investisseurs institutionnels par le biais de ses lignes d'activités Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services et Asset Management. Il a poursuivi la diversification de ses activités dans les domaines de l'investissement à impact social et environnemental, par le biais de sa filiale dédiée Asteria Investment Managers & Obviam, et des services bancaires numériques à travers sa filiale Alpian, banque digitale suisse en devenir. Enfin, REYL & Cie a acquis en décembre 2021 une participation de 40 % dans 1875 Finance, un multi-family office et gérant d'actifs indépendant établi à Genève, dont les encours sous gestion sont supérieurs à CHF 13 milliards pour une clientèle privée.

REYL & Cie SA bénéficie en Suisse du statut bancaire et exerce son activité sous le contrôle direct de l'Autorité fédérale de surveillance du marché financier suisse (FINMA). Ses filiales sont par ailleurs réglementées par la FCA au Royaume-Uni, la MFSA à Malte, la MAS à Singapour, le DFSA à Dubai et la SEC aux Etats-Unis.

REYL a assuré l'incubation et demeure un actionnaire de référence d'Alpian, la première banque digitale suisse de gestion de fortune, qui a obtenu une licence bancaire en 2022.

SOURCE REYL Intesa Sanpaolo