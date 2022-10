REYL INTESA SANPAOLO PEDE MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO COM LANÇAMENTO DE PUBLICAÇÃO DA FORWARD

GENEBRA, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Um novo relatório, encomendado pelo REYL Intesa Sanpaolo, o grupo bancário suíço de propriedade majoritária do Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, chama a atenção para o desafio de educar a próxima geração em um mundo digital e estabelece as bases para as soluções.

O relatório explora como o mundo da educação global evoluiu do ambiente pré-pandemia, antes da rápida mudança para o e-learning, e analisa mudanças radicais que são necessárias há tempos no setor, bem como o impacto desproporcional que a COVID-19 teve sobre as comunidades mais pobres.

Estimativas de um relatório conjunto do Banco Mundial, da UNESCO e da UNICEF constataram que após mais de dois anos de pandemia, menos da metade dos países está implementando estratégias de recuperação do aprendizado em escala para ajudar as crianças a recuperarem o que foi perdido, embora dois trilhões de horas escolares presenciais tenham sido perdidas globalmente devido a fechamentos escolares desde março de 2020.

A FORWARD analisa como a pandemia assumiu o papel de catalisador, cristalizando uma revolução das comunicação e da oferta de conteúdos na educação, que estava em andamento há décadas. O relatório observa que a sala de aula tradicional foi irrevogavelmente alterada, que a tecnologia tem sido utilizada para traduzir e retraduzir idiomas, e que a educação tem sido adiada e distribuída conforme a conveniência do aluno.

No entanto, embora a educação possa ser cada vez mais acessada a qualquer hora, em qualquer lugar por poucas pessoas, o relatório adverte que as vantagens resultantes dos avanços tecnológicos ainda podem continuar sendo inacessíveis para muitas pessoas.

Como parte da pesquisa, o REYL também falou com personalidades e acadêmicos líderes do setor de educação a fim de cavar mais fundo para encontrar as possíveis soluções para a potencial crise educacional enfrentada por uma geração de alunos.

Andreas Schleicher, diretor de educação e habilidades e consultor especial sobre políticas de educação para o Secretário-geral da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), disse ao REYL Intesa Sanpaolo que não se trata de reconstruir melhor. "Trata-se de construir diferente daqui em diante. Trata-se de descobrir como o ensino pode ser diferente no mundo tecnológico."

A professora Jill Jameson, professora de educação e diretora do Centro de Liderança e Empreendedorismo da Faculdade de Educação da Universidade de Greenwich, ecoou esse sentimento, observando: "Precisamos de uma transformação completa de todo o sistema educacional."

François Reyl, CEO do REYL Intesa Sanpaolo, disse: "A pandemia nos forçou a acelerar a transição para a utilização da tecnologia mais do que nunca, e a educação não foi uma exceção. Esse relatório pretende examinar e avaliar os desafios que esses avanços proporcionaram para entendermos melhor como podemos mitigar o impacto das horas de aprendizado perdidas, bem como preparar nossas crianças para o futuro."

Jerome Koechlin, diretor de comunicações do REYL Intesa Sanpaolo, acrescentou: "O REYL Intesa Sanpaolo reconhece a importância do uso das tecnologias digitais na educação como uma prioridade estratégica fundamental para impulsionar o desenvolvimento sustentável e a igualdade de acesso na educação na Europa e no mundo todo. Esperamos que esse relatório chame mais atenção para a necessidade de se fazer mais para ajudar a próxima geração a prosperar."

