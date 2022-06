RF elements élargit son offre grâce à des antennes réseau sectorielles de 2 et 3 GHz et une ligne d'antenne StarterHorn™ abordable.

Depuis 2014, la technologie d'antenne cornet d'RF elements® joue un rôle central dans l'évolution des réseaux WISP de 5 GHz. « Nos produits primés ont permis de passer de réseaux bruyants qui devenaient dysfonctionnels et d'une piètre qualité des services Internet à des systèmes stables, fiables et hautement évolutifs. Afin d'accélérer l'optimisation mondiale des réseaux sans fil, nous insérons plusieurs antennes réseau (AS) dotées de la technologie propriétaire Backshield™ pour un meilleur rejet du bruit. À savoir : AS-2-14, AS-2-17 pour la bande de 2,4 GHz avec un gain de 14 et 17 dBi. Pour les bandes de 3,4 à 3,8 GHz, nous proposons maintenant la AS-3-17HV, la AS-3-17DS et la AS-3-18DS (DS ou Dual Slant signifie « double inclinaison ») avec un gain de 17 et 18 dBi. Ces antennes réseau sectorielles conviennent parfaitement à un déploiement efficace dans les zones rurales connaissant des problèmes de bruit », a déclaré Tomas Zvolensky, responsable produit chez RF elements®.

« Notre technologie d'antenne cornet a fortement influencé la conception et l'élargissement des réseaux WISP. Pour le secteur du WISP à l'échelle mondiale, nous nous concentrons également sur les marchés très sensibles aux prix. Nous avons décidé de nous attaquer à ces marchés avec une gamme d'antennes cornet abordable que nous appelons StarterHorns™. StarterHorn™ 30° USMA et StarterHorn™ A45° USMA sont des antennes antibruit très semblables à nos antennes cornet asymétriques et symétriques, mais leur prix est plus attrayant. Elles sont idéales pour les WISP qui découvrent la technologie des antennes cornet de RF elements® ou ceux qui ne sont pas prêts à sauter le pas de notre écosystème d'antennes TwistPortMC™ et qui cherchent un moyen facile de d'abord tâter le terrain », ajouté Tasos Alexiou, évangéliste produit chez RF elements®.

RF elements® propose une technologie sans fil rapide et durable. La technologie propriétaire de RF elements® permet une utilisation durable du spectre, ressource limitée qui joue un rôle clé pour généraliser l'accès à l'Internet à large bande. Le siège social de RF elements® est situé à Bratislava, en Slovaquie. La société compte plusieurs centre d'assistance dans les marchés locaux d'Europe, des États-Unis, d'Irlande et d'Afrique du Sud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rfelements.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834717/RF_elements.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1498140/RF_elements_Logo.jpg

SOURCE RF elements