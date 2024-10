RFOptic a reçu trois commandes d'un client Fortune 500 pour son sous-système RFoF 6GHz

Le sous-système comprendra les capacités uniques de gestion et de surveillance à distance de RFOptic

PARLIN, N.J, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- RFOptic, un fournisseur de premier plan de solutions RF sur fibre (RFoF) et de ligne de retard optique (ODL) pour les applications 5G utilisées par les entreprises aérospatiales et satellitaires et les laboratoires de recherche, annonce ce jour avoir reçu une commande d'une entreprise Fortune 500 pour son sous-système RFoF 6GHz.

La première commande comprend un sous-système RFoF bidirectionnel 19" 2U à haute densité 6GHz pour des tests 5G dans l'un des laboratoires européens de la société. La deuxième commande concerne l'essai de l'interopérabilité et du transfert entre diverses stations de base de plusieurs fournisseurs déployées sur le site d'essai de l'entreprise. Pour ce faire, RFOptic utilise son sous-système bidirectionnel générique 19" 1U 6GHz. La troisième commande concerne le sous-système bidirectionnel intérieur/extérieur 6GHz de RFOptic, qui sera déployé sur l'un des sites d'essai de l'entreprise à des fins d'intégration de systèmes.

« Ces trois commandes font suite au déploiement réussi d'un sous-système 6GHz personnalisé dans le cadre d'une précédente commande », déclare M. Oz Abramson, vice-président des ventes et du marketing chez RFOptic. « Les commandes nouvelles et renouvelées que nous avons reçues de cette entreprise Fortune 500 sont conformes aux commandes que nous avons reçues de plusieurs entreprises Fortune 500 au cours des années précédentes. Nous nous attendons à ce que la demande pour les solutions optiques RF de RFOptic continue à augmenter au fur et à mesure que les réseaux 5G se déploient. »

Le client a passé ces commandes supplémentaires suite à l'excellente performance du système 6GHz qui a été commandé et déployé l'année dernière. L'entreprise a également été impressionnée par la capacité unique de surveillance et de contrôle à distance du système RFoF, qui favorise l'intégration et le déploiement des laboratoires, tout en réduisant les coûts d'exploitation.

RFOptic s'attend à recevoir de nouvelles commandes pour ses systèmes RFoF sur la base des déploiements réussis du sous-système 6GHz de RFOptic au cours des dernières années.

À propos de RFOptic

RFOptic est un fournisseur de premier plan de solutions RF sur fibre (RFoF) et de ligne de retard optique (ODL) pour les industries 5G, les entreprises aérospatiales et satellitaires et les laboratoires de recherche. RFOptic propose divers produits RFoF prêts à l'emploi et des solutions personnalisées optimisées pour une large gamme d'applications, à des prix abordables et dans des délais rapides. La mission de RFOptic est d'aider ses clients à transformer l'innovation en une activité concrète en leur fournissant des solutions de pointe RFoF et des solutions personnalisées innovantes de la plus haute qualité.

