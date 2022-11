RFOptic a reçu une commande importante de la part d'une deuxième entreprise européenne du Fortune 500 pour des applications 5G

La multinationale a passé une importante commande de dizaines de sous-systèmes RFoF Bidirectionnels de RFOptic pour des applications 5G

TEL AVIV, Israël, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- RFOptic, l'un des principaux fournisseurs de solutions RF sur fibre (RFoF) et de lignes à retard optique (ODL) pour les industries 5G et les entreprises et laboratoires de recherche de la défense, de l'aérospatiale et des satellites, a annoncé aujourd'hui avoir reçu une commande importante d'une deuxième entreprise du Fortune 500 pour ses applications 5G .

Les sous-systèmes 5G de RFOptic sont utilisés pour remplacer l'infrastructure coaxiale existante du client à des fins de tests de stations de base. En outre, RFOptic fournira au client son système de gestion à distance basé sur un serveur web HTML/REST pour la surveillance et le contrôle de tous les équipements à distance, ce qui permet d'économiser des OPEX.

« Nous sommes fiers de conclure un autre contrat important avec une deuxième entreprise du classement Global 500 pour nos solutions 5G, a déclaré Avner Sharon, PDG et directeur technique de RFOptic. Cette commande fait suite aux multiples commandes que nous avons reçues d'une autre entreprise du Global 500 au début de l'année. Après avoir analysé les performances de nos solutions de sous-systèmes RFoF avec des configurations unidirectionnelles et bidirectionnelles dans diverses bandes de fréquences 5G, ainsi que notre système de contrôle et de surveillance à distance, la multinationale a passé sa première commande de dizaines de sous-systèmes pour des applications 5G, et des milliers de ventes de sous-systèmes RFoF sont prévues dans les années à venir. »

Compte tenu du succès de son offre 5G, RFOptic s'attend à recevoir de nouvelles commandes importantes de ce client au cours de l'année 2023. Nous attendons également des commandes supplémentaires répétées de notre premier client du Fortune 500 pour des applications 5G. Avec les déploiements réussis des sous-systèmes de RFOptic pour la 5G pour ces deux clients au cours des années 2022 et 2023, le potentiel de ces systèmes a fait ses preuves, étayant la position de leader de RFOptic dans ce secteur du marché.

RFOptic est l'un des principaux fournisseurs de solutions RF sur fibre (RFoF) et de lignes à retard optique (ODL) dans les industries 5G pour des entreprises de défense, d'aérospatiale et de satellites. RFOptic propose à ses clients divers produits sur étagère, ainsi que des solutions personnalisées, optimisées pour une large gamme de produits RFoF, à des prix abordables et avec un délai d'exécution rapide. La mission de RFOptic est d'aider ses clients à transformer l'innovation en activité réelle en leur fournissant des solutions RFoF de pointe de la plus haute qualité, sur étagère, ainsi que des solutions innovantes et personnalisées.

