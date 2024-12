RFOptic lance sa nouvelle série de produits RFoF Ultra pour répondre à la demande croissante de liaisons et de sous-systèmes RF sur fibre pour 12 GHz et plus

La solution RFoF Ultra compacte présente un excellent rapport qualité-prix, ce qui la rend adaptée aux configurations autonomes et de sous-systèmes où la taille, le poids et la consommation d'énergie sont cruciaux, et où le déploiement de produits RFoF HSFDR est moins approprié

PARLIN, New Jersey, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- RFOptic, un fournisseur de premier plan de solutions RF over Fiber (RFoF) et Optical Delay Line (ODL), annonce aujourd'hui le lancement de sa série de produits RFoF Ultra pour répondre à la demande des clients du marché de la guerre électronique qui ont besoin de remplacer le coaxial à des fréquences de 100 MHz à 12 GHz et jusqu'à 18 GHz. La série RFoF Ultra partage les dimensions réduites de la série RFoF programmable.

RFOptic's compact RFoF Ultra product line for 100MHz to 12GHz and up to 18GHz

« À la demande de nos clients, nous avons développé notre nouvelle ligne de produits RFoFUltra pour les fréquences allant jusqu'à 18Ghz. La série RFoF Ultra est une alternative rentable à nos solutions standard RF over Fiber High SFDR jusqu'à 18GHz. Tous les produits RFoF Ultra sont supportés par notre logiciel Monitor and Control conçu pour gérer, surveiller et contrôler les convertisseurs RF sur fibre et les systèmes RFoF localement ou à distance, même dans le cas d'un module autonome (Tx ou Rx) », déclare le Avner Sharon, CEO de RFOptic.

Le petit RFoF Ultra convient à la solution RFoF pour les tests 5G à 7,1 GHz et plus avec une meilleure ACLR. Les liaisons RFoF Ultra offrent une gamme dynamique élevée et peuvent mieux gérer le trafic cellulaire 5G et 6G avec de meilleurs ACLR et EVM. Grâce à sa taille et à sa structure, la gamme de produits Ultra peut être installée dans des sous-systèmes haute densité 2U, pouvant accueillir jusqu'à 40 émetteurs/récepteurs ou 20 modules semi-bidirectionnels. En outre, les modules Ultra compacts sont idéaux pour les sous-systèmes 1U 19" où jusqu'à 8 modules peuvent être installés dans chaque boîtier.

Les principales caractéristiques de la ligne de produits Ultra sont les suivantes

Gamme de fréquences : 10MHz à 12GHz, 18GHz.

Dimensions compactes.

USB C Interface de surveillance et de contrôle.

Faible consommation d'énergie.

Fonctionne à 1550 nm et 1310 nm.

Température de fonctionnement de -40 o C à +70 o C.

C à +70 C. Possibilité d'inclure des pré et post amplificateurs.

Contactez-nous pour nos solutions WDM.

À propos de RFOptic

RFOptic est un fournisseur de premier plan de solutions RF over Fiber (RFoF) et Optical Delay Line (ODL). Au cours des 20 dernières années, la société a développé, conçu et intégré une technologie de qualité supérieure pour une large gamme de solutions RFoF et de solutions ODL. Les solutions sont déployées dans divers secteurs, notamment la radiodiffusion, l'aviation, l'automobile et la défense. RFOptic propose à ses clients et aux OEM divers produits prêts à l'emploi et des solutions sur mesure optimisées pour une large gamme de produits RFoF à des prix abordables et dans des délais rapides. RFOptic aide ses clients à transformer l'innovation en activité réelle en leur fournissant des solutions RFoF de pointe de la plus haute qualité et des solutions personnalisées basées sur des demandes et des objectifs individuels.

Contact avec la presse :

Mme Debra De-Jong

Marcom

Email : [email protected]

www.rfoptic.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2576746/RFOptic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1866486/5068264/RFOptic_Logo.jpg