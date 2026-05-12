Ribo annonce une collaboration stratégique avec Insilico Medicine pour accélérer le développement de médicaments à base de petits ARN interférents (ARNi) grâce à l'IA

SUZHOU, Chine, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. (« Ribo », 06938.HK) a annoncé avoir conclu un accord de collaboration stratégique avec Insilico Medicine (« Insilico », 03696.HK). Les deux parties entendent tirer avantage de leurs atouts majeurs respectifs en matière de mise au point de médicaments à base de petits ARN interférents et de découverte de médicaments assistée par l'IA pour mener une collaboration approfondie dans les domaines de la découverte de cibles, de la conception et de l'optimisation de molécules médicamenteuses, du développement de médicaments assisté par l'IA et de la translation clinique. Les deux parties feront progresser la mise en œuvre de projets de démonstration et la translation des résultats de la recherche, et accéléreront la recherche et le développement de médicaments à base de petits ARN interférents grâce à l'innovation fondée conjointement sur l'IA et sur les petits ARNi, afin de répondre à des besoins cliniques non satisfaits.

S'appuyant sur le mécanisme des ARNi, les médicaments à base de petits ARN interférents sont capables de réduire précisément au silence les gènes pathogènes. Avec pour principaux avantages un spectre cible extrêmement large, une capacité de conception numérique, des cycles de développement courts et une grande observance thérapeutique grâce à une efficacité de très longue durée, les médicaments à base de petits ARN interférents ont été le fer de lance de la « troisième vague de produits pharmaceutiques modernes ». L'intégration poussée de la technologie de l'IA améliorera encore l'efficacité et le taux de réussite de la mise au point de médicaments à base de petits ARN interférents pour faciliter les percées sur des cibles qui ne réagissent pas aux traitements connus et restent donc problématiques dans les approches conventionnelles, afin d'apporter de nouvelles solutions thérapeutiques aux patients.

Ribo intègre la technologie de l'IA dans son système de développement de médicaments à base de petits ARN interférents et a mis en place une plateforme intelligente de conception de séquences de petits ARNi pilotée par algorithme et une plateforme de criblage de ligands à haute performance qui assurent l'identification, l'itération et l'optimisation rapides de molécules candidates de qualité. Au cours de la phase de mise au point clinique, la technologie de l'IA a été utilisée pour prédire et évaluer l'efficacité et la sécurité des cibles dans les populations de patients, ce qui a significativement amélioré l'efficacité et le taux de réussite du développement clinique. Auparavant, Ribo et Insilico Medicine avaient noué une collaboration dans le domaine du criblage autonome intelligent à haut débit. Cette collaboration stratégique renforcée se fonde sur les vastes compétences sectorielles de Ribo, sur ses capacités de développement de pointe dans les domaines de la technologie des petits ARN interférents et de la R & D relative aux médicaments, ainsi que sur la plateforme de bout en bout de découverte de médicaments alimentée par l'IA d'Insilico Medicine. Elle crée une complémentarité totale et une synergie profonde qui accélèrent la mise au point de médicaments innovants à base de petits ARN interférents pour répondre à des besoins cliniques non satisfaits et profiter aux patients du monde entier à un stade plus précoce.

« Nous sommes très heureux de signer aujourd'hui cet accord de coopération stratégique avec Ribo. Insilico et Ribo ont maintenu une communication étroite et une relation de confiance mutuelle. Il convient également de noter que Ribo est le premier partenaire des services expérimentaux à haut débit de notre plateforme de laboratoire automatisée LifeStar 2 pour en démontrer l'efficacité à l'échelle sectorielle », a déclaré Feng Ren, codirecteur général et directeur scientifique d'Insilico Medicine. « Avec l'innovation continue apportée par les algorithmes d'IA, la plateforme Pharma.AI d'Insilico Medicine a récemment introduit plusieurs améliorations majeures. À l'issue d'intenses discussions, les deux parties sont parvenues à un consensus sur les possibilités de coopération, dans le cadre desquelles nous pourrons exploiter la plateforme Pharma.AI pour concrétiser de multiples scénarios de mise au point de médicaments à base d'oligonucléotides. Nous travaillerons ensemble pour permettre cette concrétisation de bout en bout, repousser les limites des possibles ouverts par l'IA et nous efforcer de répondre aux besoins cliniques non satisfaits. »

« Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de la recherche et du développement cliniques guidés par l'IA. Insilico Medicine et Ribo sont totalement en phase en ce qui concerne les capacités d'innovation, les missions et les ambitions dans leurs domaines respectifs, et nous sommes ravis de voir notre précédente collaboration fructueuse se transformer en cette coopération stratégique globale », a commenté Li-Ming Gan, codirecteur général et président de la R & D mondiale chez Ribo. « Portée par des années d'avancées technologiques et les outils d'IA existants, la société Ribo est entrée dans une phase de développement rapide, qui se solde par une production intensive de médicaments candidats et une progression efficace des essais cliniques. Nous comptons désormais sur la plateforme Pharma.AI d'Insilico Medicine, leader au niveau mondial, pour propulser encore davantage notre phase de développement stratégique différencié. Nous espérons stimuler toujours plus l'innovation grâce à une coopération étroite entre les deux parties, améliorer l'efficacité et la fiabilité de notre processus de développement de médicaments, et promouvoir les traitements par oligonucléotides pilotés par l'IA pour le bénéfice de l'ensemble de l'humanité. »

À propos d'Insilico Medicine

Insilico Medicine est une société de biotechnologie pionnière au niveau mondial, qui intègre l'intelligence artificielle et la technologie de l'automatisation pour accélérer la découverte de médicaments et stimuler l'innovation dans les sciences de la vie, et ainsi permettre aux êtres humains de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Le 30 décembre 2025, la société a intégré la cote principale de la Bourse de Hong Kong, sous le code boursier : 03696.HK.

En s'appuyant sur sa plateforme exclusive Pharma.AI et ses laboratoires de biologie pionniers de l'automatisation, Insilico Medicine propose des médicaments innovants pour répondre à des besoins thérapeutiques non satisfaits dans des domaines tels que la fibrose, l'oncologie, l'immunologie, la douleur, l'obésité ou les troubles métaboliques. En outre, Insilico Medicine continue d'étendre les applications de Pharma.AI à divers secteurs comme les matériaux avancés, l'agriculture, les produits nutritionnels ou encore les médicaments vétérinaires. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.insilico.com

À propos de Ribo

Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. est une société biopharmaceutique mondiale qui se consacre à la mise au point et à la commercialisation de traitements à base de petits ARN interférents (ARNi). En mobilisant sa propre plateforme de technologie des petits ARN interférents, Ribo a établi un portefeuille de produits complet et différencié ciblant des domaines pathologiques majeurs tels que les troubles du métabolisme cardiovasculaire, du foie ou des reins. Ribo s'attache à fournir des solutions thérapeutiques révolutionnaires aux patients du monde entier grâce à une innovation continue.

Le 9 janvier 2026, Ribo a intégré la cote principale de la Bourse de Hong Kong, sous le code boursier : 06938.HK. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.ribolia.com.

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