Ribo Life Science (06938.HK) réussit son inscription au marché principal de la Bourse de Hong Kong

HONG KONG, 10 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Ribo Life Science Co, Ltd. (« Ribo » ou la « Société », code boursier : 06938.HK), société leader dans le domaine des petits ARN interférents (siRNA), a réussi aujourd'hui sa cotation sur le marché principal de la bourse de Hong Kong, marquant une étape importante dans la capitalisation des entreprises biopharmaceutiques chinoises dans le domaine des siRNA et insufflant un nouvel élan à l'industrie.

Dans le cadre de son offre globale, Ribo a émis un total de 31 610 400 actions à un prix d'offre de 57,97 HKD par action, générant un produit brut de plus de 1,8 milliard de dollars de Hong Kong. HKPO a été sursouscrit plus de 100 fois, le placement international a été sursouscrit 16,7 fois, reflétant la forte confiance des investisseurs mondiaux dans le potentiel du secteur du siARN et dans les capacités de l'entreprise. Le produit de l'introduction en bourse constitue un socle financier solide pour le développement des activités principales de l'entreprise. En outre, l'offre a attiré 12 investisseurs de premier plan, dont Arc Avenue, Ivy Rock, Springs Capital, China Asset Management, Dacheng International et Dacheng Fund, et Taikang Life Insurance, démontrant la confiance évidente d'institutions de premier plan dans les perspectives à long terme de l'entreprise.

Zicai Liang, fondateur, président et directeur général de Ribo, a commenté l'événement : « La cotation à la Bourse de Hong Kong représente une étape importante dans le parcours de Ribo. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux investisseurs mondiaux pour leur confiance et leur soutien. À l'avenir, nous nous appuierons sur les marchés financiers internationaux pour accélérer le développement clinique mondial et la commercialisation de produits thérapeutiques à base de siARN, renforcer nos technologies, proposer des traitements innovants aux patients du monde entier tout en générant une valeur durable pour les actionnaires. »

Le produit de l'offre sera réparti entre quatre domaines clés : (1) élaboration d'essais cliniques multicentriques mondiaux pour les produits de base ; (2) développement préclinique et clinique du pipeline ; (3) amélioration et perfectionnement des plateformes technologiques d'administration de siRNA et autres ; (4) reconstitution du capital opérationnel et mise de côté de fonds pour les besoins courants de l'entreprise.

Ribo a mis en place une plateforme de recherche et développement entièrement intégrée avec des droits de propriété intellectuelle indépendants. Sa technologie innovante d'administration de RiboGalSTARTM ciblant le foie a permis le développement réussi de plusieurs produits dans les essais cliniques de phase II. L'entreprise a établi des centres de recherche et développement à Suzhou, Pékin et Göteborg, en Suède, ainsi qu'un réseau mondial de recherche et développement capable de prendre en charge le développement de médicaments de bout en bout, depuis la découverte jusqu'aux essais cliniques mondiaux.

La cotation a été parrainée conjointement par China International Capital Corporation et Citigroup, qui ont apporté leur soutien professionnel pour la réussite de l'introduction de la société sur les marchés financiers.

À propos de Ribo Life Science

Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. (06938.HK) est une société biopharmaceutique internationale spécialisée dans le développement et la commercialisation de petits ARN interférents (siRNA) thérapeutiques. Grâce à ses plates-formes technologiques siRNA exclusives et innovantes, l'entreprise a établi un portefeuille riche et différencié de produits ciblant des maladies majeures, notamment les maladies cardiovasculaires, métaboliques, hépatiques et rénales. Ribo s'engage à fournir des solutions thérapeutiques révolutionnaires aux patients du monde entier grâce à une innovation continue.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.ribolia.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2858004/Ribo_Life.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2804420/logo_Ribolia_Logo.jpg