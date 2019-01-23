Рич Прециотти возглавит подразделение по выпуску присадок в составе SI Group

Новое назначение позволит компании укрепить свои позиции в сфере промышленных присадок и оптимизировать процесс обратной интеграции

СКЕНЕКТАДИ (SCHENECTADY), Нью-Йорк, 24 января 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания SI Group , ведущий мировой разработчик и производитель присадок, технологических растворов, фармацевтических препаратов и химических полупродуктов, сообщила о назначении Рича Прециотти (Rich Preziotti) на должность старшего вице-президента по вопросам присадок. Это назначение последовало за приобретением компании SI Group частной инвестиционной фирмой SK Capital Partners со специализацией в отраслях химических продуктов, фармацевтических препаратов и спецматериалов. Сделка приобретения была завершена 15 октября 2018 года. В рамках транзакции нового владельца получила не только SI Group, но и Addivant - основанная в 2013 году портфельная компания SK Capital, являющаяся ведущим мировым производителем специализированных присадок.

Г-н Прециотти приносит с собой в SI Group почти 30-летний опыт работы в данной сфере специализации. До недавних пор он занимал должность президента и главного исполнительного директора международной химической компании Vertellus. До этого он работал в составе Honeywell, где выполнял различные руководящие роли. Рич Прециотти окончил Юнион-Колледж со степенью бакалавра в сфере электротехнического проектирования. Он также имеет степень магистра делового администрирования, полученную в Бизнес-школе Колумбийского университета. «В послужном списке Рича - множество впечатляющих достижений в сфере руководства ведущими международными предприятиями, осуществления сделок слияния и поглощения, а также реализации программ стратегического развития, - отметил главный исполнительный директор SI Group Фрэнк Бозич (Frank Bozich). - Приветствуя Рича в нашей команде исполнительного руководства, мы приобретаем все необходимые средства для реализации нашего потенциала как международного гиганта отрасли специализированных присадок».

С этими кадровыми изменениями совпало и сделанное бывшим генеральным директором SI Group Джоном Штайцем (Johhn Steitz) заявление о планируемом уходе из компании. Г-н Штайц играл важную роль в интеграции SI Group и Addivant в ходе процесса приобретения компании фирмой SK Capital в 2018 году. «Усилия, приложенные Джоном на этапе интеграции, принесли неоценимую пользу нашей организации, - подчеркнул г-н Бозич. - Он внес весьма значимый вклад в развитие нашей организации, и мы желаем ему успехов в его будущих начинаниях».

Компания планирует осуществить ряд других кадровых перестановок. В частности:

Пол Тилли ( Paul Tilley ) займет пост старшего вице-президента по вопросам химических полупродуктов и смол промышленного назначения

Филип Ингэм ( Philip Ingham ) станет вице-президентов по вопросам корпоративного развития

Суреш Калра ( Suresh Kalra ) назначется на должность вице-президента по вопросам смол промышленного назначения и специализированных продуктов

С биографией членов руководства компании можно ознакомиться по ссылке: http://www.siigroup.com/leadership.asp .

О КОМПАНИИ SI GROUP

SI Group является ведущим мировым разработчиком и производителем высокоэффективных присадок, технологических растворов, фармацевтических препаратов и химических полупродуктов. Компания располагает прочными рыночными позициями в сегментах пластиков, продукции для нефтяного промысла, горюче-смазочных материалов, активных фармацевтических компонентов и промышленных смол. Решения SI Group играют важнейшую роль в обеспечении качества и производительности многочисленных промышленных и потребительских товаров. Компания с головным офисом в городе Скенектади (штат Нью-Йорк) располагает более чем 30 производственными базами на пяти континентах и штатом из 3 000 сотрудников, а годовой объём продаж предприятия составляет около 2 млрд. долл. США. SI Group является портфельной компанией SK Capital Partners . В 2018 году компания SI Group получила свою третью серебряную медаль EcoVadis за высокие стандарты корпоративной социальной ответственности и входит в ведущие семь процентов из более чем 45 000 международных компаний, включённых в рейтинг. SI Group придерживается концепции The Substance Inside. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.siigroup.com .

Контактная информация для представителей СМИ:

Тара Морган (Tara Morgan)

SI Group, Inc.

+ 1 518-347-4194

tara.morgan@siigroup.com

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