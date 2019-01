SI Group mianuje Richa Preziottiego na stanowisko wiceprezesa dodatków

Nowa pozycja utwierdzi dobrą sytuację dodatków wzmocnioną przez integrację wsteczną

SCHENECTADY, Nowy Jork, 23 stycznia 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma SI Group, wiodący, międzynarodowy producent wysokogatunkowych dodatków, rozwiązań procesowych, półproduktów farmaceutycznych i chemicznych, ogłosiła dziś mianowanie Richa Preziottiego na stanowisko starszego wiceprezesa i prezesa działu dodatków. Do utworzenia stanowiska doszło po realizacji 15 października 2018 r. nabycia SI Group przez SK Capital Partners, prywatnego przedsiębiorstwa inwestycyjnego skupiającego się na sektorach materiałów specjalnych, chemikaliów i farmaceutyków. W ramach transakcji doszło do połączenia SI Group z Addivant, spółką w portfelu SK Capital już od 2013 r. i wiodącym, globalnym producentem specjalnych dodatków.

Preziotti wnosi niemal 30 lat doświadczenia do SI Group, a na ostatnim stanowisku był prezesem i głównym dyrektorem wykonawczym Vertellus, globalnego producenta wyspecjalizowanych wyrobów chemicznych. Wcześniej pracował w Honeywell, gdzie zajmował różne posady kierownicze. Preziotti ukończył Union College z tytułem inżyniera elektrycznego, a także uzyskał dyplom MBA Columbia Business School. – Rich może poszczycić się długą listą osiągnięć w zakresie prowadzenia międzynarodowych firm, projektów przejęć i fuzji oraz inicjatyw wzrostu strategicznego – skomentował Frank Bozich, główny dyrektor wykonawczy SI Group. – Po dołączeniu Richa do naszej kadry zarządzającej będziemy na dobrej drodze do realizacji potencjału potęgi dodatków specjalnych – dodał dyrektor.

Jednocześnie John Steitz, były główny dyrektor wykonawczy SI Group w dziale dodatków ogłosił zamiar opuszczenia firmy. Steitz odegrał kluczową role w integracji SI Group i Addivant w trakcie procesu nabycia przez SK Capital w roku 2018. – Zaangażowanie Johna w trakcie procesu integracji było dla naszej organizacji nieocenione – skomentował Frank Bozich, główny dyrektor wykonawczy SI Group. – Jego wkład w firmę był ogromny i długotrwały. Życzymy mu samych sukcesów w przyszłości – dodał dyrektor.

Pozostałe zmiany w kadrze zarządzającej przedstawione są poniżej.

Paul Tilley obejmie stanowisko starszego wiceprezesa i prezesa półproduktów chemicznych i żywic przemysłowych

Philip Ingham obejmie stanowisko wiceprezesa do spraw rozwoju korporacyjnego

Suresh Kalra obejmie stanowisko wiceprezesa do spraw żywic przemysłowych i wyrobów specjalistycznych

Notki biograficzne kadry zarządzającej można znaleźć na stronie http://www.siigroup.com/leadership.asp.

O SI GROUP

SI Group to wiodące przedsiębiorstwo opracowywania i produkcji wysokogatunkowych dodatków, rozwiązań procesowych, półproduktów farmaceutycznych i chemicznych, które charakteryzuje się dobrą pozycją rynkową w branżach plastiku, ropy naftowej, gumy, paliw i olejów, aktywnych składników leków i żywic przemysłowych. Rozwiązania firmy SI Group odgrywają kluczowe znaczenie w jakości i wydajności niezliczonych materiałów przemysłowych i konsumenckich. Z siedziby w Schenectady w stanie Nowy Jork SI Group zarządza ponad 30 zakładami produkcyjnymi na pięciu kontynentach i liczy około 2 miliardy dolarów sprzedaży rocznie, zatrudniając ponad 3000 pracowników na świecie. SI Group jest spółką należącą do portfela SK Capital Partners. W 2018 r. firma SI Group otrzymała srebrną nagrodę za społeczną odpowiedzialność biznesu przyznaną przez EcoVadis i zajmuje pod tym względem miejsce w czołowych 7% spośród ponad 45 000 przedsiębiorstw z całego świata. SI Group to „The Substance Inside". Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.siigroup.com.

Kontakt z mediami:

Tara Morgan

SI Group, Inc.

+ 1 518-347-4194

tara.morgan@siigroup.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

Related Links

http://www.siigroup.com



SOURCE SI Group