Richard Attias & Associates (RA&A) anuncia estratégia global para 2022 e nova equipe de liderança

- A Richard Attias & Associates, uma das empresas líderes mundiais em comunicações estratégicas e curadoria de plataformas, reorganizou suas ofertas em torno de cinco competências centrais para dar suporte a formuladores de políticas, governos, corporações e instituições durante esse período de mudanças sem precedentes.

- A transformação da RA&A fortalecerá sua capacidade de impulsionar o impacto por meio de estratégias ousadas de diplomacia e plataformas físicas e virtuais pioneiras.

- A expansão terá o respaldo de uma equipe de liderança global com novas nomeações importantes.

NOVA YORK, 28 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Richard Attias & Associates, uma das empresas líderes mundiais em comunicações estratégicas e curadoria de plataformas, lançou uma nova estratégia global para dar apoio a sua expansão e atender melhor às crescentes necessidades de seus clientes e mercados. Após 15 anos criando e produzindo plataformas internacionais revolucionárias como a Future Investment Initiative (FII), a Conferência de Ganhadores do Prêmio Nobel, encontros de líderes, cerimônias de eventos esportivos e o G20, a RA&A reorganizou suas ofertas em torno de cinco competências centrais para dar suporte a formuladores de políticas, governos, corporações e instituições em meio a essa época de transformações sem precedentes e guiá-los no enfrentamento dos desafios e aproveitamento das oportunidades do cenário geopolítico.

"Agora é o momento para chefes de estado, líderes governamentais e líderes empresariais globais construírem um mundo mais sustentável e igualitário com foco nas novas prioridades do século XXI", disse Richard Attias, fundador e presidente executivo. "A transformação e expansão da RA&A fortalecerão nossa capacidade de impulsionar o impacto por meio de estratégias ousadas de diplomacia, conteúdo único e plataformas físicas e digitais pioneiras, bem como por meio de experiências inspiradoras de esportes e entretenimento."

Richard Attias nomeia uma nova equipe de liderança para dar apoio à expansão global da RA&A

Richard Attias nomeou Marina de Coatgoureden como CEO global da RA&A para liderar a expansão da empresa. Marina iniciou sua carreira organizando eventos para as famílias reais britânica e do GCC e para marcas de luxo como Chanel, Dior e Louis Vuitton. Em 2018, tornou-se CEO do Quintessentially Group para o Oriente Médio, um dos líderes mundiais no setor de eventos e estilo de vida.

Marina de Coatgoureden terá o respaldo de uma sólida equipe de liderança nos mercados estratégicos da RA&A:

Fahad AlRajhi , diretor geral da RA&A Arábia Saudita

, diretor geral da RA&A Arábia Saudita Frederic Divay , diretor geral da RA&A Senegal

, diretor geral da RA&A Senegal Vincent Perroud , diretor geral da FII

, diretor geral da FII Cedric Roux , diretor geral da RA&A Emirados Árabes Unidos

, diretor geral da RA&A Emirados Árabes Unidos Qi Tian , diretor administrativo da RA&A China

, diretor administrativo da RA&A China Sophie Titolo , diretora administrativa para as Américas da RA&A EUA

, diretora administrativa para as Américas da RA&A EUA Victoria Vincent , diretora administrativa da RA&A França

Richard Attias acrescentou: "Estou muito orgulhoso dessa transição para a próxima geração de executivos. Todos, individualmente, têm credenciais incríveis e valores em comum. O compromisso deles sob a liderança da Marina levará a RA&A para o próximo nível para continuar a liderar o setor."

Richard Attias atuará como presidente executivo, com o apoio de:

Cécilia Attias , vice-presidente sênior de assuntos públicos; secretária do conselho consultivo da RA&A

, vice-presidente sênior de assuntos públicos; secretária do conselho consultivo da RA&A Fabien Philippe , diretor financeiro

, diretor financeiro Anastasia Colosimo , diretora de pessoal

, diretora de pessoal Liz Borod Wright , diretora de mídia social

A nova organização da RA&A

A empresa criou cinco submarcas para apoiar seu novo posicionamento e competências centrais.

Consultoria e diplomacia da RA&A: identificar oportunidades inéditas em assuntos públicos, estabelecer parcerias vantajosas e elaborar planos detalhados de implementação que gerem resultados



identificar oportunidades inéditas em assuntos públicos, estabelecer parcerias vantajosas e elaborar planos detalhados de implementação que gerem resultados Laboratório da RA&A: curadoria de conteúdo e programação originais, identificando tendências futuras e concebendo liderança de ideias que gerem influência e impulsionem o impacto



curadoria de conteúdo e programação originais, identificando tendências futuras e concebendo liderança de ideias que gerem influência e impulsionem o impacto Experiências ao vivo da RA&A: desenvolver soluções prontas que proporcionem experiências ao vivo memoráveis como conferências internacionais e fóruns de alto nível



desenvolver soluções prontas que proporcionem experiências ao vivo memoráveis como conferências internacionais e fóruns de alto nível Metaverso RA&A: criar plataformas virtuais interativas personalizadas com foco em conexão social e soluções digitais inovadoras que transcendam as fronteiras físicas e alcancem novos públicos



criar plataformas virtuais interativas personalizadas com foco em conexão social e soluções digitais inovadoras que transcendam as fronteiras físicas e alcancem novos públicos Esportes e entretenimento da RA&A: projetar e executar cerimônias esportivas inspiradoras, festivais culturais, eventos de entretenimento e exposições permanentes e oferecer consultoria esportiva especializada

Sobre a Richard Attias & Associates

Como uma empresa líder em comunicações estratégicas e curadoria de plataformas, a RA&A oferece e faz a curadoria de ideias, conexões e eventos para desenvolver a influência de seus clientes — corporações, governos, ONGs e organizações sem fins lucrativos. Décadas de experiência levaram a RA&A a determinadas conclusões sobre a maneira como melhor criar plataformas físicas e virtuais, cerimônias, fóruns e encontros que impulsionem o impacto sustentável de curto e longo prazo com resultados tangíveis. Com estratégias ousadas de diplomacia, a RA&A ajuda seus clientes a aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios do cenário geopolítico em meio a essa transformação global sem precedentes.

O sucesso da Richard Attias & Associates baseia-se na experiência de seu fundador e de sua equipe multicultural, que têm a confiança de líderes mundiais, executivos corporativos e líderes cívicos que buscam desenvolver influência e mudanças de efeito. A RA&A cresceu e formou uma equipe internacional de mais de cem especialistas, com escritórios em todos os continentes. A RA&A tem ações da Sanabil (parte do fundo de investimento público – PIF) como acionista minoritária.

Saiba mais acessando nosso novo site: http://richardattiasassociates.com/

