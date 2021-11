Richard Fain démissionne de son poste de PDG du Royal Caribbean Group, pour continuer à présider le conseil d'administration ; Jason Liberty est nommé à ce poste et lui succédera

MIAMI, 11 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) a annoncé aujourd'hui que Richard Fain, PDG, dont les innovations pendant plus de 33 ans ont contribué à façonner l'industrie moderne des croisières, a décidé de quitter son poste le 3 janvier 2022. Le directeur financier, Jason Liberty, lui succèdera en tant que PDG et rejoindra le conseil d'administration. Richard Fain continuera de présider le conseil d'administration.

Troisième PDG resté le plus longtemps en poste parmi les leaders du S&P 500, Richard Fain a mené une carrière riche grâce aux innovations qu'il a défendues dans tous les aspects de l'industrie des croisières, de la conception révolutionnaire des navires aux efforts majeurs en matière de durabilité, en passant par les technologies et les caractéristiques révolutionnaires qui ont enrichi l'expérience à bord pour des millions de clients.

Sous la direction de Richard Fain, le Royal Caribbean Group a introduit de nouvelles catégories de navires distinctifs, avec une gamme diversifiée d'équipements et d'expériences qui ont transformé la nature des croisières. Ces navires transformationnels comprennent les classes Sovereign, Voyager et Oasis de Royal Caribbean International, les classes Solstice et Edge de Celebrity Cruises, la très attendue classe Royal Caribbean International Icon qui sera mise en service en 2023 et « Project Evolution » de Silversea Cruises, qui deviendra le premier navire à propulsion hybride de l'industrie lors de sa mise en service en 2023. Richard Fain, en collaboration avec Jason Liberty, continuera de participer au programme de construction navale du groupe.

Jason Liberty a rejoint le Royal Caribbean Group en 2005 et a occupé plusieurs postes financiers, stratégiques et opérationnels avant de devenir directeur financier en 2013. Ses fonctions opérationnelles se sont étendues au fil des ans et ont largement dépassé les responsabilités normalement associées à un directeur financier. Jason Liberty est également responsable de Silversea Cruises, les coentreprises du groupe avec TUI Cruises et Hapag Lloyd Cruises, ainsi que de la stratégie, de la technologie, de la chaîne d'approvisionnement, des opérations portuaires et des fonctions juridiques du Royal Caribbean Group.

L'entreprise a également annoncé que Naftali Holtz deviendrait directeur financier lorsque Jason Liberty prendrait son poste de PDG. Naftali Holtz est actuellement vice-président senior des finances du Royal Caribbean Group, responsable de la planification et de l'analyse des entreprises, des capitaux et des recettes, de la planification du déploiement, de la gestion des risques et de la trésorerie.

Richard Fain a guidé l'entreprise à travers la pandémie mondiale, et il a été une force motrice derrière la création du Healthy Sail Panel, un groupe d'experts en santé renommés qui a établi des protocoles de sécurité et de bien-être pour restaurer la confiance dans la sécurité de navigation.

« Richard Fain a été un leader visionnaire qui a apporté d'innombrables et remarquables contributions à notre entreprise et à notre industrie, a déclaré Bill Kimsey, directeur principal du conseil d'administration. « Plus récemment, sa gestion pendant la pandémie de COVID-19 a fait de lui l'un des grands PDG de sa génération. La communauté des croisiéristes et tous les membres de l'entreprise lui doivent une fière chandelle. »

Richard Fain a indiqué avoir élaboré, avec le conseil d'administration du Royal Caribbean Group, un processus minutieux de planification de la succession afin que la relève soit assurée à sa démission.

« Il n'y a pas de mots pour exprimer mon admiration et mon appréciation aux équipes du Royal Caribbean Group, qui ont été les véritables moteurs de notre succès, ainsi que ma profonde reconnaissance pour le soutien et les conseils du Conseil d'administration pendant les bons et les mauvais moments de cette longue période de croissance soutenue. »

Richard Fain a déclaré qu'avec la plupart des navires du groupe opérationnels, le retour proche de la remise en exploitation des navires, et les marques du groupe sous la direction de PDG exceptionnels, l'heure était venue de se retirer.

« Compte tenu de la grande profondeur et de l'ampleur de notre leadership, et des perspectives positives pour notre entreprise, c'était le bon moment pour se retirer et passer le relais à Jason Liberty », a indiqué Richard Fain. « Jason Liberty est un leader hautement polyvalent et stratégique, qui est intervenu sur tous les aspects des réalisations et a contribué aux performances de l'entreprise. »

Richard Fain a également déclaré que Jason Liberty et Naftali Holtz « avaient fait un travail exceptionnel en organisant plus de 12 milliards de dollars de financement pendant cette période difficile. Ils l'ont fait d'une manière remarquablement prudente et méthodique, ce qui sera particulièrement utile dans les années à venir. »

« Notre succès en tant qu'entreprise repose en grande partie sur notre culture et sur les valeurs qui nous sont chères », a déclaré Richard Fain. « Jason Liberty incarne ces valeurs et je sais qu'il s'emploiera à les renforcer dans ce monde en constante évolution. C'est un leader parfaitement formé et doté de principes qui me succède en tant que PDG. Je ne pourrais pas être plus heureux. Jason Liberty mènera le groupe vers de nouveaux sommets. »

Bill Kimsey a souligné que Jason Liberty avait joué « un rôle important dans toutes les grandes initiatives entreprises par la société depuis de nombreuses années, et qu'il avait joué un rôle déterminant dans la gestion de la pandémie. Le conseil d'administration l'a choisi avec enthousiasme et à l'unanimité comme prochain PDG du Royal Caribbean Group. »

Jason Liberty a déclaré qu'il était honoré de devenir PDG du Royal Caribbean Group et touché de la confiance qui lui était accordée. « Notre personnel et notre culture incroyables, combinés à nos marques de premier plan et à la flotte la plus novatrice au monde, ont fait le succès de notre organisation. Je suis reconnaissant au conseil de m'avoir choisi, ainsi qu'à Richard, pour son amitié, son mentorat et ses conseils. J'ai hâte de mettre à profit le bilan remarquable de l'entreprise au cours des années à venir. »

Jason Liberty a ajouté : « Naftali Holtz a démontré sa capacité à diriger le service financier et est bien préparé à assumer le rôle majeur de PDG. »

À propos du Royal Caribbean Group

The Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) est l'une des principales compagnies de croisières dans le monde, avec une flotte mondiale de 60 navires qui desservent plus de 800 destinations dans le monde entier. Le Royal Caribbean Group se compose de trois marques mondiales de croisière, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Silversea Cruises, ainsi que TUI Cruises et Hapag-Lloyd Cruises, dont il est le propriétaire à 50 % dans une coentreprise. Ensemble, les marques ont commandé 13 autres navires en date du 30 juin 2021. Pour en savoir plus, consultez les sites ci-après : www.royalcaribbeangroup.com ou www.rclinvestor.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations concernent, entre autres, les attentes relatives à nos nouveaux navires, qui vont être mis en service, et à nos perspectives commerciales. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles et sont assujetties aux risques, aux incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre rendement ou nos réalisations diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs, exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, le coût et la disponibilité des carburants de remplacement et les facteurs dont il est question sous la rubrique relative aux facteurs de risque de notre plus récent rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q, ainsi que nos autres dépôts auprès de la SEC, dont des exemplaires peuvent être obtenus sur notre site Web relatif aux relations avec les investisseurs à www.rclinvestor.com ou sur le site Web de la SEC à www.sec.gov. Il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, qui sont fondés sur les renseignements dont nous disposons à la date des présentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

