Richard Jin zo spoločnosti Huawei navrhuje koncepciu „FIBERS" pre priemyselnú digitalizáciu

Optické vlákna sú zelenšie ako medené káble. Richard Jin poukázal na to, že optické vlákna sa dajú ľahko získať, majú dlhú životnosť a nespôsobujú žiadne tepelné straty. Vďaka týmto výhodám môže komunikácia prostredníctvom optických vlákien účinne pomôcť podnikom znížiť spotrebu energie, ušetriť energiu a znížiť emisie uhlíka, čím sa dosiahne nízkouhlíkový a udržateľný rozvoj.

Aby sa umožnila digitálna transformácia, pripojenie sa musí riadiť koncepciou „FIBERS", ktorá odkazuje na nové požiadavky na pripojenie rôznych odvetví. Na základe technických inovácií a postupov priemyselnej digitalizácie Richard Jin používa „FIBERS" na interpretáciu šiestich kľúčových požiadaviek na pripojenie, v angličtine: saFe, Intelligent, Ultra-Broadband, Efficient, Reliable a Simple.

Sa F e (bezpečné): v špeciálnych priemyselných scenároch, ako sú uhoľné bane, musia pripojenia spĺňať požiadavky na výkonnosť a zároveň zabezpečiť, aby boli podzemné sieťové zariadenia a káble bezpečné na použitie vo výbušnom prostredí s vylúčením elektrického iskrenia.

Spoločnosť Huawei prináša zelenú inteligentnú sieť OptiX, ktorá umožňuje priemyselnú digitalizáciu. Na veľtrhu MWC 2022 spoločnosť Huawei predstavila päť inovatívnych riešení založených na scenároch – FTTO (Fiber To The Office), FTTM (Fiber To The Machine), Single OptiX, DC OptiX a Sensing OptiX – ktoré plne zahŕňajú ekologické koncepty a koncepty „FIBERS" s cieľom posilniť digitalizáciu priemyslu.

Na záver svojho vystúpenia Richard Jin uviedol: „Spolupracujeme s globálnymi partnermi na spojení optických technológií s priemyselnými postupmi, aby sme pomohli dosiahnuť bezpečnejšie pripojenie, inteligentnejšie služby, rýchlejší prenos, efektívnejšiu výrobu, spoľahlivejšie údaje a jednoduchšiu prevádzku a údržbu, čo uľahčuje digitalizáciu rôznych odvetví."

Veľtrh MWC 2022 sa koná od 28. februára do 3. marca v Barcelone v Španielsku. Spoločnosť Huawei predstaví svoje podnikové produkty a riešenia v stánku 1H50 na výstavisku Fira Gran Via v hale 1. Viac informácií nájdete na stránke: https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022.

