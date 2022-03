Richard Jin ze společnosti Huawei navrhuje koncept šesti základních vlastností sítě pro digitalizaci průmyslu

Optická vlákna jsou ekologičtější než měděné kabely. Richard Jin poukázal na to, že optická vlákna lze snadno získat, mají dlouhou životnost a nedochází u nich k tepelným ztrátám. Díky těmto výhodám může komunikace pomocí optických vláken účinně pomoci podnikům snížit spotřebu energie a snížit emise uhlíku, přičemž tak umožňuje dosáhnout nízkouhlíkového a udržitelného rozvoje.

Aby bylo možné zahájit digitální transformace, musí se připojení řídit konceptem "FIBERS" , který odkazuje na nové požadavky na připojení v různých odvětvích. Na základě technických inovací a postupů průmyslové digitalizace používá Richard Jin metodu FIBERS k interpretaci šesti klíčových požadavků na připojení: bezpečnost, inteligence, vysoká rychlost, účinnost, spolehlivost a jednoduchost.

Bezpečnost : Ve speciálních průmyslových scénářích, jako jsou například uhelné doly, musí připojení splňovat požadavky na výkon a zároveň zajistit, aby podzemní síťová zařízení a kabely byly bezpečné a zamezilo se vzniku elektrických jisker.

: Ve speciálních průmyslových scénářích, jako jsou například uhelné doly, musí připojení splňovat požadavky na výkon a zároveň zajistit, aby podzemní síťová zařízení a kabely byly bezpečné a zamezilo se vzniku elektrických jisker. Inteligence : Inteligence je nyní hlavním vývojovým trendem v oblasti síťového připojení. Inteligentní software lze použít k realizaci spolupráce mezi zařízeními a produkty, čímž se výrazně zlepší celkový výkon celého systému a umožní to inovaci služeb. Optické sítě například spolupracují s úložnými systémy, aby bylo dosaženo nulové ztráty dat. Pomocí inteligentních snímacích algoritmů lze optická vlákna využít k bezobslužné kontrole ropovodů a plynovodů.

: Inteligence je nyní hlavním vývojovým trendem v oblasti síťového připojení. Inteligentní software lze použít k realizaci spolupráce mezi zařízeními a produkty, čímž se výrazně zlepší celkový výkon celého systému a umožní to inovaci služeb. Optické sítě například spolupracují s úložnými systémy, aby bylo dosaženo nulové ztráty dat. Pomocí inteligentních snímacích algoritmů lze optická vlákna využít k bezobslužné kontrole ropovodů a plynovodů. Vysoká rychlost : Pro použití inovativních technologií, jako jsou cloud, big data, rozšířená realita a virtuální realita je základním požadavkem vysoká rychlost připojení. Vzhledem k tomu, že celosvětový provoz datových center se každé dva roky zdvojnásobí, mohou rostoucí požadavky zákazníků, jako jsou banky, splnit pouze ultraširokopásmové systémy Data Center Interconnect (DCI).

: Pro použití inovativních technologií, jako jsou cloud, big data, rozšířená realita a virtuální realita je základním požadavkem vysoká rychlost připojení. Vzhledem k tomu, že celosvětový provoz datových center se každé dva roky zdvojnásobí, mohou rostoucí požadavky zákazníků, jako jsou banky, splnit pouze ultraširokopásmové systémy Data Center Interconnect (DCI). Účinnost : Aby bylo možné provést digitální transformaci, musí být připojení vysoce efektivní. Ve scénářích, jako je rekonstrukce inteligentních křižovatek a výstavba nové tovární sítě, efektivita přímo udává tempo nasazení. A ve scénářích, jako jsou přístavy se vzdáleně řízenými stroji, umožňují deterministická připojení s velmi nízkou latencí řídicímu centru provádět operace v reálném čase, což zvyšuje efektivitu služeb.

: Aby bylo možné provést digitální transformaci, musí být připojení vysoce efektivní. Ve scénářích, jako je rekonstrukce inteligentních křižovatek a výstavba nové tovární sítě, efektivita přímo udává tempo nasazení. A ve scénářích, jako jsou přístavy se vzdáleně řízenými stroji, umožňují deterministická připojení s velmi nízkou latencí řídicímu centru provádět operace v reálném čase, což zvyšuje efektivitu služeb. Spolehlivost : Fungování klíčových služeb musí být zaručeno. V odvětvích, která jsou hluboce spjata s národními zájmy a živobytím lidí, jako je elektroenergetika a doprava, je spolehlivost služeb úzce svázána se zabezpečením dodávek energie a bezpečností dopravy. Proto musí připojení zajistit fyzickou izolaci mezi koncovými body a vysokou spolehlivost základních služeb.

: Fungování klíčových služeb musí být zaručeno. V odvětvích, která jsou hluboce spjata s národními zájmy a živobytím lidí, jako je elektroenergetika a doprava, je spolehlivost služeb úzce svázána se zabezpečením dodávek energie a bezpečností dopravy. Proto musí připojení zajistit fyzickou izolaci mezi koncovými body a vysokou spolehlivost základních služeb. Jednoduchost: Jednoduchost je základem pro efektivní provoz a údržbu. Ve scénářích, jako jsou univerzity, zvyšuje přístup nesčetných terminálů rozsah sítě a tlak na provoz a údržbu. Vzhledem k tomu je třeba zjednodušit architekturu , aby se usnadnila údržba a zlepšila efektivita provozu.

Společnost Huawei uvedla na trh zelenou inteligentní síť OptiX, která umožňuje digitalizaci průmyslu. Na veletrhu MWC 2022 představila společnost Huawei pět inovativních řešení založených na scénářích - FTTO (Fiber To The Office), FTTM (Fiber To The Machine), Single OptiX, DC OptiX a Sensing OptiX - která plně reflektují ekologické koncepty a koncepty "FIBERS", aby umožnila digitalizaci průmyslu.

Na závěr svého projevu Richard Jin prohlásil: "Spolupracujeme s globálními partnery na kombinaci optických technologií s průmyslovými postupy, abychom pomohli dosáhnout bezpečnějšího připojení, chytřejších služeb, rychlejšího přenosu, efektivnější výroby, spolehlivějších dat a jednoduššího provozu a údržby, což usnadňuje digitalizaci různých odvětví."

Veletrh MWC 2022 se koná od 28. února do 3. března ve španělské Barceloně. Společnost Huawei představí podnikové produkty a řešení na stánku 1H50 v hale 1, Fira Gran Via. Další informace najdete na adrese https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022.

