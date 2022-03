Richard Jin de Huawei propose le concept « FIBERS » pour la numérisation industrielle

« L'efficacité et la qualité de la connectivité déterminent le succès de la numérisation industrielle », a déclaré Richard Jin. « Il est donc recommandé de procéder à la planification et à la construction à l'avance. Le réseau OptiX intelligent vert de Huawei permettra de construire l'infrastructure de réseau 'FIBERS', éclairant la voie de la numérisation industrielle. »

Les fibres optiques sont plus écologiques que les câbles en cuivre. Richard Jin a souligné que les fibres optiques sont faciles à obtenir, ont une longue durée de vie et ne génèrent aucune perte de chaleur. Avec de tels avantages, la communication par fibre optique peut aider efficacement les entreprises à réduire la consommation d'énergie, à économiser l'énergie et à réduire les émissions de carbone, afin de parvenir à un développement durable et à faible émission de carbone.

Pour permettre la transformation numérique, les connexions doivent adhérer au concept de « FIBERS », qui fait référence aux nouvelles exigences de connectivité des différents secteurs. Sur la base des innovations techniques et des pratiques de numérisation industrielle, Richard Jin utilise « FIBERS » pour interpréter les six exigences clés en matière de connexions : saFe, Intelligent, Ultra-Broadband, Efficient, Reliable et Simple (Sûr, intelligent, à très large bande, efficace, fiable et simple).

Sa F e : Dans des scénarios industriels particuliers tels que les mines de charbon, les connexions doivent satisfaire aux exigences de performance tout en garantissant que les dispositifs et les câbles du réseau souterrain sont intrinsèquement sûrs en éliminant les étincelles électriques.

Intelligent : C'est désormais une tendance majeure du développement des connexions. Les logiciels intelligents peuvent être utilisés pour mettre en œuvre une collaboration entre appareils et entre produits afin d'améliorer considérablement les performances globales du système et l'innovation en matière de services. Par exemple, les réseaux optiques collaborent avec les systèmes de stockage pour parvenir à une perte de données nulle. Et à l'aide d'algorithmes de détection intelligents, les fibres optiques peuvent être utilisées pour mettre en œuvre une inspection non surveillée des oléoducs et gazoducs.

Ultra Broadband : Pour l'application de technologies innovantes, telles que le cloud, le big data, l'AR et la VR, la très large bande est considéré comme une exigence de connexion de base. Le trafic mondial des centres de données doublant tous les deux ans, seuls les systèmes d'interconnexion de centres de données (DCI) à très large bande peuvent répondre aux besoins croissants en bande passante de clients tels que les banques.

Efficient : Pour permettre la transformation numérique, la connectivité doit être très efficace. Dans des scénarios tels que la reconstruction d'une intersection intelligente et la construction d'un nouveau réseau d'usines, l'efficacité détermine directement l'expérience de déploiement. Et dans des scénarios tels que les ports où la commande à distance des machines est mise en œuvre, les connexions déterministes à très faible latence permettent au centre de contrôle d'effectuer des opérations en temps réel sur les machines distantes, améliorant ainsi l'efficacité du service.

Reliable : Les services essentiels doivent être garantis. Dans les secteurs qui sont profondément liés aux intérêts nationaux et aux moyens de subsistance de la population, comme l'énergie électrique et les transports, la fiabilité du service est étroitement liée à l'approvisionnement en électricité et à la sécurité des transports. Les connexions doivent donc garantir l'isolation physique de bout en bout et la haute fiabilité des services de base.

Simple : C'est la base d'un O&M intelligent. Dans des scénarios tels que les campus intelligents, l'accès à d'innombrables terminaux augmente l'échelle du réseau et la pression sur l'exploitation et la maintenance. Dans ce contexte, l'architecture du réseau et l'exploitation doivent être simplifiées pour faciliter l'exploitation et améliorer l'efficacité du fonctionnement.

Huawei a lancé le réseau OptiX intelligent vert pour permettre la numérisation industrielle. Au MWC 2022, Huawei a lancé cinq solutions innovantes basées sur des scénarios - FTTO (Fiber To The Office), FTTM (Fiber To The Machine), Single OptiX, DC OptiX et Sensing OptiX - qui intègrent pleinement les concepts d'écologie et de « FIBERS » pour favoriser la numérisation industrielle.

À la fin du discours, Richard Jin a déclaré : « Nous travaillons avec des partenaires mondiaux pour combiner les technologies optiques avec les pratiques de l'industrie afin d'aider à réaliser des connexions plus sûres, des services plus intelligents, une transmission plus rapide, une production plus efficace, des données plus fiables et une O&M plus simple, facilitant ainsi la numérisation de diverses industries »

Le MWC 2022 se déroule du 28 février au 3 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera ses produits et solutions d'entreprise au stand 1H50, Hall 1, Fira Gran Via. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022.

