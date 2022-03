Richard Jin, da Huawei, propõe o conceito "FIBERS" para digitalização industrial

As fibras ópticas são mais ecológicas do que os cabos de cobre. Richard Jin ressaltou que as fibras ópticas são fáceis de obter, têm longa vida útil e não geram perda de calor. Com essas vantagens, a comunicação por fibra óptica pode ajudar as empresas a reduzirem efetivamente o consumo de energia, economizar energia e reduzir as emissões de carbono, alcançando o desenvolvimento sustentável e de baixo carbono.

Para permitir a transformação digital, as conexões devem aderir ao conceito "FIBERS" , que se refere aos novos requisitos de conectividade de vários setores. Com base em inovações técnicas e práticas de digitalização industrial, Richard Jin utilizou o acrônimo "FIBERS" para interpretar os seis principais requisitos de conexões: saFe (segura), Intelligent (inteligente), Ultra-Broadband (banda ultralarga), efficient (eficiente), Reliable (confiável) e simple (simples).

SaFe (Segura): em cenários industriais especiais, como minas de carvão, as conexões devem atender aos requisitos de desempenho, ao mesmo tempo em que garantem que os dispositivos de rede subterrânea e cabos sejam intrinsecamente seguros, eliminando faíscas elétricas.

Intelligent (Inteligente): esta é agora uma importante tendência no desenvolvimento de conexões. O software inteligente pode ser utilizado para implementar a colaboração entre dispositivos e produtos para melhorar consideravelmente o desempenho geral do sistema e a inovação de serviços. Por exemplo, as redes ópticas colaboram com sistemas de armazenamento para atingir zero perda de dados. E com a ajuda de algoritmos de sensoriamento inteligente, as fibras ópticas podem ser utilizadas para implementar a inspeção autônoma de tubulações de petróleo e gás.

Ultra-Broadband (Banda ultralarga): para a aplicação de tecnologias inovadoras, como nuvem, big data, RA e RV, a banda ultralarga é considerada uma exigência básica de conexão. À medida que o tráfego global de data centers dobra a cada dois anos, apenas os sistemas de interconexão de data center de banda ultralarga (DCI) podem atender aos requisitos crescentes de largura de banda de clientes como os bancos.

Efficient (Eficiente): para permitir a transformação digital, a conectividade deve ser altamente eficiente. Em cenários como reconstrução de interseção inteligente e construção de nova rede de fábrica, a eficiência determina diretamente a experiência de implementação. E em cenários como portos onde o controle remoto de máquina é implementado, as conexões determinísticas de latência ultrabaixa permitem que o centro de controle realize operações em tempo real em maquinários remotos, melhorando a eficiência do serviço.

Reliable (Confiável): os principais serviços devem ser garantidos. Em setores profundamente interligados com interesses nacionais e subsistência das pessoas, como energia elétrica e transporte, a confiabilidade do serviço está intimamente relacionada ao fornecimento de energia e à segurança do transporte. Portanto, as conexões devem garantir o isolamento físico de ponta a ponta e a alta confiabilidade dos principais serviços.

Simple (Simples): esta é a base para O&M inteligente. Em cenários como campus inteligente, o acesso de inúmeros terminais aumenta a escala e a pressão da rede sobre O&M. Diante disso, a arquitetura de rede e O&M devem ser simplificadas para tornar O&M mais fácil e melhorar a eficiência da operação.

A Huawei lançou a rede Green Intelligent OptiX para habilitar a digitalização industrial. No MWC 2022, a Huawei lançou cinco soluções inovadoras baseadas em cenários — FTTO (fibra para o escritório), FTTM (fibra para a máquina), Single OptiX, DC OptiX e Sensing OptiX — que incorporam totalmente os conceitos ecológicos e "FIBERS" para capacitar a digitalização industrial.

No final do discurso, Richard Jin declarou: "Trabalhamos com parceiros globais para combinar tecnologias ópticas com práticas do setor para ajudar a alcançar conexões mais seguras, serviços mais inteligentes, transmissão mais rápida, produção mais eficiente, dados mais confiáveis e O&M mais simples, facilitando a digitalização de vários setores."

O MWC Barcelona de 2022 será realizado de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona, Espanha. A Huawei apresentará seus produtos e soluções empresariais no estande 1H50 na Fira Gran Via salão 1. Para mais informações, acesse https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022.

