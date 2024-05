Richardson dévoile une solution révolutionnaire de renforcement des capacités de vente axée sur des mesures

PHILADELPHIE, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Richardson Sales Performance (« Richardson »), un leader mondial de la formation aux ventes et de l'amélioration des performances, est fier d'annoncer le lancement de son nouveau système Accelerate Sales Performance, une solution de renforcement des capacités de vente axée sur des mesures qui associe de riches analyses qui révèlent les lacunes en matière de compétences ayant un impact sur le chiffre d'affaires à des expériences de formation hautement personnalisées afin d'améliorer les résultats de l'entreprise.

Le système Accelerate Sales Performance permet aux responsables des ventes de :

Gagner en clarté : en organisant les données de performances des équipes, les entreprises peuvent désormais comparer les performances en cours de chaque vendeur dans leur organisation et obtenir une visibilité claire sur les manques de performances les plus importants ayant un impact sur le chiffre d'affaires.

Définir l'excellence commerciale : avoir une définition claire de ce que sont les bons comportements des vendeurs et quantifier le coût d'opportunité perdu du fait d'un manque de compétences en reliant les mesures de performance aux comportements observables.

Stimuler les performances : fournir des expériences de développement précises et hautement personnalisées qui accordent la priorité au développement des capacités de vente dont chaque vendeur a besoin pour atteindre ses objectifs individuels, basés sur les rôles, en utilisant la méthodologie de formation de premier ordre de Richardson.

Le lancement du système Accelerate Sales Performance s'appuie sur l'engagement de Richardson en faveur de l'innovation et du succès des clients. En combinant la technologie de pointe issue de sa récente acquisition de e4enable avec son contenu de vente et sa formation éprouvés, Richardson continue de donner aux équipes de ventes du monde entier les moyens d'atteindre des performances de pointe et de générer une croissance durable.

« Chez Richardson, notre mission est de fournir des solutions exploitables qui génèrent des résultats commerciaux réels, a déclaré John Elsey, président-directeur général de Richardson. Le système Accelerate Sales Performance représente un changement de paradigme dans le renforcement des capacités de vente ; il montre comment les comportements des vendeurs influent sur les mesures commerciales, en guidant les chefs de vente sur les points à privilégier pour maximiser l'impact. Ils peuvent d'ailleurs voir comment leurs investissements dans le développement de leurs équipes de vente portent leurs fruits avec un retour sur investissement clair. »

Le système Accelerate Sales Performance contient :

Accelerate Insights : le moteur qui alimente le développement ciblé des capacités en corrélant les mesures aux comportements qui les influencent

: le moteur qui alimente le développement ciblé des capacités en corrélant les mesures aux comportements qui les influencent Accelerate Learn : met en correspondance les comportements des vendeurs avec des expériences d'apprentissage numérique modulaires et à fort impact

: met en correspondance les comportements des vendeurs avec des expériences d'apprentissage numérique modulaires et à fort impact Accelerate Live : fait progresser le cycle de changement de comportement grâce au coaching et aux ateliers en direct

: fait progresser le cycle de changement de comportement grâce au coaching et aux ateliers en direct Accelerate Flow : étend l'apprentissage dans le flux de travail pour cimenter les nouveaux comportements et les pérenniser

Les réactions initiales des clients et des prospects qui ont pu faire l'expérience du nouveau système lors du Sommet RevEdge à Chicago ont été extrêmement positives :

« Des expériences d'apprentissage personnalisées pour les vendeurs »

« Un contenu axé sur les capacités pour vos équipes »

« Des tableaux de bord permettant aux responsables de l'habilitation d'identifier les opportunités, d'établir un lien avec l'impact commercial »

« Un moyen de tirer parti des données de votre infrastructure technologique actuelle pour repérer les lacunes en matière de performances »

Pour plus d'informations sur le système Accelerate Sales Performance, rendez-vous sur www.richardson.com

À propos de Richardson Sales Performance

Richardson permet aux principales organisations commerciales mondiales d'obtenir de meilleurs résultats grâce à leurs investissements dans la formation aux ventes. Nous apportons des changements réels grâce à un contenu plus adaptable qui renforce l'agilité, offre une technologie plus utile qui s'intègre à votre CRM et permet de faire des progrès plus visibles grâce à des indicateurs connectés à vos systèmes.

Pour plus d'informations, contactez Meghan Steiner : [email protected]