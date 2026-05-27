Richardson présente Accelerate Prism, un système alimenté par l'IA pour favoriser le changement de comportement des vendeurs et la croissance du chiffre d'affaires

PHILADELPHIE, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Richardson, leader mondial de la formation commerciale et de l'amélioration des performances, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Accelerate Prism, un système d'excellence commerciale alimenté par l'IA conçu pour aider les équipes commerciales à développer des comportements de vente cohérents et à transformer les capacités commerciales en résultats mesurables au niveau du chiffre d'affaires.

Accelerate Prism représente une nouvelle approche de la formation à la vente : il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, d'une bibliothèque de contenu ou d'une plateforme générique d'optimisation, mais d'un système continu qui relie la formation, le coaching et l'exécution sur le terrain, en utilisant des recommandations pilotées par l'IA, un apprentissage personnalisé et des conseils en temps réel pour s'assurer que les vendeurs et les managers appliquent systématiquement les comportements qui génèrent du chiffre d'affaires.

Malgré des investissements importants dans la formation à la vente, l'optimisation et la technologie, de nombreuses organisations restent aux prises avec une exécution incohérente sur le terrain et une croissance imprévisible. Basé sur les méthodes de vente Consultative et Challenger de Richardson, Accelerate Prism traduit des comportements de vente éprouvés en normes d'exécution claires et observables. En alliant ces méthodes à la science comportementale appliquée et aux données de performance en temps réel, le système crée un lien direct entre le comportement du vendeur et les résultats de l'entreprise. Les responsables des ventes ont une meilleure visibilité sur l'impact de l'exécution sur la progression du pipeline, la qualité des transactions et les taux de réussite, tout en sachant où intervenir pour améliorer les performances.

« Les responsables des ventes sont sous pression pour assurer une croissance prévisible, mais ils travaillent trop souvent avec une exécution incohérente, des outils fragmentés et une visibilité limitée sur ce qui modifie réellement le comportement des vendeurs », a déclaré John Elsey, PDG de Richardson. « Accelerate Prism change la donne. Il offre aux organisations un système de renforcement continu des capacités, en utilisant l'IA de manière réfléchie pour amplifier l'expertise humaine, renforcer l'exécution et créer une voie plus claire entre l'investissement dans le développement et l'impact sur le chiffre d'affaires. »

Au centre d'Accelerate Prism se trouve l'orchestration IA qui aide les organisations à voir où les performances des vendeurs s'effondrent, à agir en temps réel et à développer les comportements qui favorisent la croissance du chiffre d'affaires. Contrairement aux outils d'IA qui se contentent de générer du contenu, de résumer les appels ou de faire apparaître davantage de données, Accelerate Prism applique l'IA pour aider à façonner le comportement des vendeurs dans les moments qui comptent. L'orchestration alimentée par l'IA relie les signaux de performance à l'apprentissage ciblé, à la pratique, au coaching, aux conseils et à l'orientation du flux de travail, aidant les vendeurs à se concentrer sur les compétences et les actions les plus pertinentes pour leur rôle, leurs transactions, leurs objectifs et leurs besoins de développement.

« Accelerate Prism s'articule autour d'une idée simple : les performances commerciales s'améliorent lorsque les entreprises peuvent rendre les bons comportements visibles, enseignables, coachables et reproductibles », a déclaré Kate Lewis, directrice des produits de Richardson. « Le pouvoir de l'IA ne consiste pas à remplacer le jugement humain. Il s'agit d'aider les vendeurs et les managers à prendre les bonnes mesures au bon moment, dans le bon contexte, afin que le changement de comportement fasse partie intégrante de la façon dont le travail est effectué. »

Pour les équipes chargées du chiffre d'affaires des entreprises, Accelerate Prism crée un modèle de développement des ventes plus évolutif et basé sur des données probantes. Les responsables des ventes ont une meilleure visibilité sur les comportements qui stimulent les performances. Les équipes d'optimisation peuvent passer de l'exécution de programmes à la mise en place de capacités durables. Les managers reçoivent des indications plus claires afin de déterminer où et comment appliquer leur coaching. Les vendeurs reçoivent des conseils ciblés et pertinents qui les aident à être plus cohérents dans leurs conversations avec les clients.

Pour plus d'informations, consultez le site www.richardson.com.

Demandes de renseignements des médias : Andrea Grodnitzky, [email protected]

À propos de Richardson

Richardson est une société internationale de formation à la vente et d'amélioration des performances qui aide les entreprises à constituer des équipes de vente sûres d'elles et à remporter davantage de marchés dans un environnement d'achat de plus en plus complexe. Alors que les groupes d'achat s'élargissent, que la prise de décision ralentit et que l'IA remodèle la façon dont les équipes de vente travaillent, Richardson aide les vendeurs à allier des compétences consultatives, des connaissances novatrices et une exécution disciplinée pour faire avancer les ventes. Grâce à des méthodes éprouvées, une facilitation experte, un apprentissage personnalisé, un renforcement basé sur l'IA et des analyses des performances, Richardson aide les organisations à développer les comportements qui améliorent les conversations avec les clients, renforcent la progression du pipeline et conduisent à des résultats mesurables au niveau du chiffre d'affaires. Les plus grandes organisations commerciales du monde font confiance à Richardson pour constituer des équipes de vente qui incitent les acheteurs à passer à l'action.

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