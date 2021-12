RichMusic anuncia concierto de fin de año "Remixing Tomorrow: The Always Dream Series" a beneficio de su socio comunitario Miami Music Project

MIAMI, 10 de diciembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- RichMusic, el sello de música independiente con sede en Miami detrás de las estrellas de la música latina más grandes de la actualidad, anunció su primer concierto benéfico de fin de año titulado "Remixing Tomorrow: The Always Dream Series" que será transmitido en vivo en la página de YouTube de RichMusic el 16 de diciembre a las 7 pm ET.

Los reconocidos artistas de RichMusic, Sech, Dalex, Chris Marshall, paopao, Thyago, Symon Dice y Animal participarán durante este memorable concierto. La transmisión en vivo destacará los éxitos que han tenido este año y beneficiará a Miami Music Project, una organización local sin fines de lucro, y el socio comunitario de RichMusic.

"Este concierto es una forma de retribuir a la próxima generación mientras celebramos el final de 2021 con los grandes éxitos lanzados este año por los artistas de nuestro sello", dijo Josh Méndez, COO y cofundador de RichMusic.

Los fanáticos que sintonicen el concierto en vivo "Remixing Tomorrow: The Always Dream Series" podrán apoyar a través de un enlace de donación disponible durante la transmisión. El cien por ciento de las ganancias se destinará a Miami Music Project.

"Es muy alentador ver a líderes de la industria como RichMusic dar un paso adelante y participar en causas benéficas de una manera significativa e impactante. Miami Music Project busca crear caminos que inspiren excelencia artística, oportunidades y un futuro más brillante para niños y jóvenes ", dijo Anna Klimala, presidenta de Miami Music Project.

Durante los últimos 13 años, Miami Music Project ha empoderado a los niños de la gran comunidad de Miami con valores de liderazgo, colaboración, determinación, trabajo en equipo y más a través de sus programas de orquesta y capítulos exclusivos en Little Havana, Little Haiti, Miami Gardens, Miami Springs, y Liberty City. Miami Music Project espera inspirar y motivar a los jóvenes locales apasionados por la música para que se conviertan en líderes e innovadores en los próximos años.

Alinearse con más socios comunitarios como Miami Music Project es una prioridad para RichMusic. Es por eso que, además de enorgullecerse de ser una disquera que apoya a sus artistas y fomenta su individualidad, RichMusic está comprometido con retribuir a la comunidad. Estos esfuerzos comenzaron con un taller de verano donde RichMusic dio la bienvenida a más de 20 estudiantes de Miami Music Project a su sede. Los ejecutivos de RichMusic y algunos de sus artistas emergentes compartieron ideas y conocimientos esenciales de la industria musical. El sello también puso en marcha un programa de tutoría en otoño, dando la bienvenida a cinco estudiantes de Miami Music Project para aprender sobre las diversas trayectorias profesionales disponibles en el mundo de la música a través de una perspectiva práctica y puntual de la industria.

"RichMusic espera motivar a la próxima generación a siempre soñar. No es solo el lema de nuestra empresa; es nuestra forma de vida. Soñar le ha permitido a RichMusic dejar grandes huellas, y ahora es nuestro turno de animar a otros a soñar de la misma manera, especialmente desde una temprana edad", dijo Josh Méndez, COO y cofundador de RichMusic.

La presidenta de Miami Music Project, Anna Klimala, agregó: "RichMusic, a través de la tutoría brindada a nuestros estudiantes, y su generosidad en la organización de este increíble concierto benéfico está ayudando a impactar las vidas de los jóvenes y elevar las comunidades a las que servimos".

El concierto de fin de año priorizará la parte benéfica, celebrar el fin de 2021, destacar al equipo del sello con menciones especiales durante la transmisión y brindar a los fanáticos un "detrás de cámaras" de todas las personas que sus artistas favoritos necesitan para tener éxito.

No te pierdas "Remixing Tomorrow: The Always Dream Series" por la página de YouTube de RichMusic el 16 de diciembre a las 7 pm ET.

SOBRE RICHMUSIC:

Nacido de su amor por la música, el dúo de padre e hijo Richard y Joshua Méndez establecieron RichMusic en 2007. Con sede en Miami, FL, RichMusic es uno de los principales sellos discográficos independientes de la música latina actual, con una lista de talentos que incluye a los nominados al Latin GRAMMY® y al Premio Billboard de la Música Latina Sech y Justin Quiles, así como al Top Latin Producer de Billboard, Dimelo Flow, la estrella en ascenso Dalex, el cantante, productor y compositor jamaicano Chris Marshall, el prometedor cantante y compositor argentino Thyago, y paopao, el primer fichaje femenino del sello. La compañía también ha agregado a su lista a los productores Symon Dice, Rike Music y Jhon El Divertido.

Rich Music se encuentra en Morplay Academy, un espacio creativo diseñado para seleccionar su lista de clientes y desarrollar sus marcas. La "academia" también alberga un estudio de grabación de última generación, Morplay Studios, y las nuevas divisiones de la compañía, Morplay Prints y Morplay Management. RichMusic ha recibido múltiples nominaciones a los premios Billboard de la Música Latina, incluidos Latin Rhythm Albums Label of the Year, Top Latin Albums Label of the Year y Top Latin Albums Imprint of the Year. En 2020, su cofundador y director de operaciones, Joshua Mendez, apareció en la prestigiosa lista Power Players de Billboard, así como en la lista Latin Power Players.

SOBRE MIAMI MUSIC PROJECT:

Miami Music Project es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) que utiliza la música como un instrumento para la transformación social, empoderando a los niños para que adquieran valores y alcancen su máximo potencial, afectando positivamente a su sociedad a través del estudio y la interpretación de la música. La visión de Miami Music Project es crear oportunidades y acceso a través de la música para los más necesitados, mejorar la calidad de vida de los niños de hoy y, en última instancia, transformar sus vidas, las vidas de sus familias y sus comunidades. Surgiendo como un modelo para los programas de educación musical a nivel nacional, Miami Music Project ofrece programas extracurriculares gratuitos a todos los estudiantes sin barreras de entrada, independientemente de su raza o situación económica. Al día de hoy, Miami Music Project ha llegado a miles de niños y jóvenes en todo el condado de Miami-Dade, convirtiéndose en una de las iniciativas musicales socialmente transformadoras más grandes de los EE. UU. La programación de Miami Music Project está inspirada en el fenómeno El Sistema, un nuevo modelo de cambio social y un movimiento global visionario que transforma la vida de los niños a través de la música. Para obtener más información, visite miamimusicproject.org.

