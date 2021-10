RichMusic, el sello discográfico latino independiente con sede en Miami, agrega a cinco artistas nuevos a su portfolio

MIAMI, 11 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sello discográfico latino independiente RichMusic LTD continúa construyendo un arsenal de talento y anunció hoy que firmó contrato con cinco artistas nuevos, entre ellos el productor colombiano Animal ; la primera cantante mujer que firma con el sello, paopao de Puerto Rico; el productor y compositor Symon Dice ; el prometedor cantante argentino Thyago y el fotógrafo venezolano Luis "Vomba" Márquez . Cada uno de estos nuevos artistas musicales y un fotógrafo visionario trae algo singular a la mesa, lo que ayudará a RichMusic a fusionar música y contenido visual para seguir empujando los límites de lo que un sello discográfico latino puede brindar a los artistas desde una perspectiva creativa.

El conjunto actual de talentos de la compañía, que ya es uno de los principales sellos discográficos boutique independientes de la industria, incluye a destacados nominados al GRAMMY® latino y ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina. Cada uno de estos nuevos artistas aporta una perspectiva musical singular que se apoya en el sólido núcleo de artistas urbanos latinos de RichMusic. Este nuevo grupo proviene de una amplia variedad de géneros, como reggaetón, trap latino, dembow, pop alternativo e incluso baladas, y agrega una dinámica totalmente nueva a la mezcla de talento del sello que ya es sumamente ecléctica.

"Estamos más que entusiasmados de traer a esta nueva ola de talento. Cada uno aporta su propio estilo de talento natural, habilidad musical y pasión por su arte", comentó Josh Méndez, CEO y cofundador de RichMusic. "Nos inspiran a seguir soñando, a pensar en grande y estamos ansiosos de mostrarle su talento al mundo y crecer junto a ellos".

Méndez, quien fue nombrado como uno de las personas latinas poderosas en Billboard ("Latin Power Players"), ha desarrollado un sólido repertorio para el sello al nutrir e invertir en artistas nuevos. El proceso de A&R del sello se configura como una incubadora de talento, brindándoles a los artistas talleres intensivos dándoles la oportunidad de colaborar con distintos productores para crear nuevos sonidos, expandir su creatividad y ayudarles a dar forma a su marca e imagen artística.

Conoce a los cinco nuevos artistas cuyo arte RichMusic llevará muy pronto al público masivo:

Animal: Nacido y criado en Medellín, Colombia, Animal quería ser abogado originalmente, pero siempre había sentido una gran pasión por la música y eso lo condujo por un camino muy distinto en su vida. Se enamoró de la música urbana luego de inspirarse en artistas como Lil Wayne y supo que quería dedicar su vida a crear sonidos que afectaran a la gente del mismo modo. Con un título en ingeniería de sonido, eventualmente se convirtió en propietario de Music Factory, un pequeño pero exitoso estudio de grabación en Medellín donde figuras como Maluma y Karol G grabaron algunos de sus éxitos. Después de visitar la ciudad de Miami, su vida volvió a cambiar cuando decidió vender su estudio y mudarse al Sur de Florida para crear música junto al sello discográfico independiente RichMusic. Su sonido evolucionó hacia el pop urbano con un ritmo poderoso. Animal está trabajando en este momento en su próximo álbum y lanzará su primer sencillo, una colaboración con el artista venezolano Adso Alejandro en las próximas semanas.

paopao: Paola Nicole Marrero Rodríguez, conocida profesionalmente como paopao, es una cantante y compositora puertorriqueña ganadora del GRAMMY® latino. Su estilo musical se puede describir como una mezcla de reggaetón y pop alternativo. Como la única artista mujer de la disquera, aporta tal vez el elemento más singular a la mezcla. Paola se involucró en la música y las artes desde una edad temprana, realizando interpretaciones donde pudiera, tomando clases de baile, piano, guitarra, canto y componiendo música original. Luego de graduarse de la escuela secundaria en la República Dominicana en 2013, se mudó a Miami para estudiar producción de medios con un título secundario en composición musical en la Frost School of Music de la Universidad de Miami y más adelante hizo una maestría en administración de empresas musicales en Frost con una beca completa. Mientras estudiaba en Frost, Paola hizo pasantías en diversos estudios musicales y editoriales, como Crescent Moon Studios de Emilio y Gloria Estefan, Cutting Cane Studios de George Noriega y Peermusic, bajo la orientación de Julio Bague, donde dio sus primeros pasos en la industria de la música latina. En agosto de 2018, Paola recibió la beca anual latina Peermusic por su composición original "Lluvia". Dos años después ganó su primer GRAMMY® latino como compositora con la canción "Ticket de salida" incluida en el disco de Chiquis Rivera "Playlist", que fue reconocido por la academia como el "Mejor disco de banda" del año. Poco después de graduarse de la universidad, empezó a trabajar en RichMusic como gerente de sello y ahora hizo la transición de empleada a artista. La semana pasada lanzó su primer sencillo, "Pal sex", una pista producida por el visionario creador de éxitos Dímelo Flow, junto a BK y Mizu, y que compuso junto a Toy Wapo. También finalizó el rodaje del video musical que acompaña a la canción, otro hito para la artista. Puedes escuchar "Pal sex" aquí y ver el video musical aquí .

Symon Dice: Symon creció en Medellín, Colombia, y conoció la industria de la música desde que era pequeño. Su madre era productora de eventos y conciertos, mientras que su padre era guitarrista y productor musical. Comenzando como guitarrista y pianista autodidacta, más adelante desarrolló sus habilidades musicales de manera profesional y tomó cada oportunidad que se le presentó de demostrar su talento, ganando giras de "Batalla de bandas" en todo Colombia. Está dedicado por completo a su arte y como productor, su proceso creativo empieza con una progresión de acordes que se transforma en complejas historias y ritmos. Luego de pasar un año de gira con Tony Dize, Symon fue descubierto por RichMusic en Nueva York antes de volver a conectarse con el sello eventualmente y unirse a su conjunto de productores estelares. Symon ha colaborado con algunos de los mejores artistas de la industria y ha coproducido éxitos platino junto al creador de éxitos de RichMusic, Dímelo Flow, entre ellos "Inolvidable" de Farruko, "No quiero amarte" de Justin Quiles, Zion y Lennox, y "Me gusta" de Natti Natasha. También ha trabajado en discos junto a otros artistas de RichMusic como Dalex y Sech. Cuando Symon no se dedica a la música, pasa su tiempo entre las nubes como piloto comercial. Pero por ahora, Symon se quedará en tierra firme y seguirá poniendo en juego su impresionante talento musical poniéndole su propio sello al anticipado disco de RichMusic "Always Dream", cuyo lanzamiento está programado para principios del próximo año. Este pasado septiembre, Symon lanzó su nuevo sencillo "Que te pasó'' junto a Dalex, Juhn, Gigolo y LaExce. Puedes escuchar la canción aquí y ver el video musical aquí .

Thyago : Nacido en Buenos Aires, Argentina, Thyago empezó su carrera musical tocando sus primeras notas en la guitarra cuando tenía solo 14 años. Se hizo famoso en internet luego de compartir videos que demostraban su talento vocal natural y pronto le llegaron muchísimas invitaciones para presentarse en los escenarios de Argentina. Su enorme cantidad de seguidores en las redes le ayudó a conseguir varios shows musicales televisados y presentaciones, incluida una con el reconocido rapero argentino Lit Killah, que se convirtió en su mentor y una figura importante de su carrera. Conocido por sus baladas y canciones románticas, la inspiración musical inicial de Thyago provenía de artistas como David Bisbal y Sin Bandera, pero recientemente se vio influido por el sonido urbano latino por el que RichMusic se ha dado a conocer, con artistas como Sech y Dalex. Esta combinación sin dudas inspirará interesantes fusiones entre baladas y reggaetón en su música. Su voz melodiosa y el ritmo suave de sus canciones ayudarán a distinguirlo de otros artistas del género urbano. Thyago siempre ha compuesto sus propias canciones con el apoyo de grandes colaboradores. Su primer sencillo, "XOXO", que fue lanzado el mes pasado y tuvo muy buena recepción, ya ha demostrado que el público quiere escuchar más. Thyago ya está trabajando duro junto a RichMusic para lanzar nueva música este mes y seguirá evolucionando y demostrando su versatilidad como artista con cada nueva canción que lance.

Luis "Vomba" Marquez: Conocido profesionalmente como Vomba, el fotógrafo venezolano ha trabajado de manera colaborativa junto a RichMusic durante varios años, pero ahora firmó un contrato como su gerente oficial de contenido visual. Trabajando junto al sello, Vomba fotografió varias portadas de discos de artistas de RichMusic y también ha colaborado con artistas como Danny Ocean, Sebastián Yatra y Corina Smith. A lo largo de su carrera, Vomba ha fotografiado a algunas de las celebridades y artistas más exitosos de la industria, como Bad Bunny, David Beckham, Tyga y ha trabajado con marcas de moda como Off-White. También ha tenido la oportunidad de desarrollarse como director en varios videos musicales. En las próximas semanas, lanzará un nuevo proyecto llamado ''Vombshell', que incluye contenido exclusivo, fotos, lanzamiento de productos especiales y colaboraciones con diversos artistas.

Además, Thyago y paopao se encuentran entre los 150 creadores seleccionados para participar en el primer programa acelerador de TikTok Latinx Creatives, un proyecto destinado a inspirar y entretener a la comunidad global de TikTok de mil millones de usuarios activos mensualmente. Este programa está parcialmente encabezado por la directora, productora, actriz, activista, empresaria, y nominada al Emmy, Eva Longoria y su compañía de producción, UnbeliEVAble Entertainment.

RichMusic está desarrollando un catálogo musical y de talentos con gran diversidad. Para ver el conjunto completo de artistas de RichMusic visita https://richmusicltd.com/artists/ . El mes pasado, RichMusic lanzó el sencillo "MMC", la segunda canción del anticipado álbum del sello "Always Dream", producido por Dímelo Flow, el DJ oriundo de Panamá y creador de éxitos. "MMC'' le siguió al primer sencillo del disco, "Se le ve", que fue lanzado el 12 de agosto. La canción está disponible en todas las plataformas de streaming. Escucha "MMC" aquí y mira el video musical aquí .

Sobre RichMusic Inc.

Nacido de su amor por la música, el dúo de padre e hijo, Richard y Joshua Méndez, fundó Rich Music Inc. en 2007. Con sede en Miami, Florida, Rich Music Inc. es uno de los principales sellos discográficos independientes de la música latina en la actualidad, con una lista de talentos que incluyen a los nominados al GRAMMY® latino y al Premio Billboard de la Música Latina Sech y Justin Quiles; así como al productor principal de la música latina de Billboard, Dimelo Flow; la estrella en ascenso Dalex; el cantante, productor y compositor jamaiquino Chris Marshall; el prometedor cantante y compositor argentino Thyago; y paopao, la primera artista mujer contratada por el sello. La compañía también ha sumado a su lista a los productores Symon Dice, Rike Music y Jhon El Divertido.

Rich Music Inc. está ubicado en Morplay Academy, un espacio creativo diseñado para seleccionar su conjunto de clientes y ayudar a desarrollar sus marcas. La "Academy" también cuenta con instalaciones de grabación de última generación, el Morplay Studios, y las nuevas divisiones de la compañía, Morplay Prints y Morplay Management. RichMusic Inc. ha recibido múltiples nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina, entre ellas al mejor sello del año de álbumes de ritmos latinos, al mejor sello del año de álbumes latinos y la mejor grabación del año de álbumes latinos. En 2020, su cofundador y COO, Joshua Méndez, fue incluido en el prestigioso listado de Billboard de personas poderosas, así como en el listado de personas poderosas latinas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1655976/RichMusic_Logo.jpg

FUENTE RichMusic

Related Links

https://richmusicltd.com



SOURCE RichMusic