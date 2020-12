Ridecell obtient 45 millions de dollars dans un round de financement de série C

Round mené par Fort Ross Ventures pour soutenir l'hyper-croissance de l'entreprise dans les lignes de produits et les nouvelles zones géographiques des flottes commerciales

SAN FRANCISCO, 2 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Ridecell Inc., la plate-forme de transformation numérique à haut rendement choisie par les plus grandes flottes du monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu 45 millions de dollars pour son round de financement de série C. Le round a été mené par un nouvel investisseur, Fort Ross Ventures, et comprend le nouvel investisseur Solasta Ventures. Les investisseurs existants Activate Capital, DENSO, LG Technology Ventures et Initialized Capital y ont également participé.

La plate-forme Ridecell fournit des informations sur les données et l'automatisation des flux de travail pour les flottes, les parcs automobiles et les entreprises de transport et de logistique. La COVID-19 a augmenté la demande de location des consommateurs et des entreprises et a accru le besoin de solutions de réservation, d'entrée et de dépôt sans contact. Au cours des derniers mois, les principales flottes gouvernementales, d'entreprises, de camionnage et les parcs de véhicules de nouvelle mobilité, dont Penske, Toyota Suède, Renault et AAA, ont choisi Ridecell pour les aider à automatiser et à numériser leurs services. Ridecell leur permet d'offrir une expérience de conduite sûre et des opérations en libre-service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans personnel de vente au détail ni magasins traditionnels dédiés, ce qui réduit considérablement les risques et les dépenses opérationnelles.

« La technologie de la mobilité n'a jamais été aussi cruciale pour les propriétaires de flottes, en particulier suite à une augmentation de la demande due à la pandémie mondiale », a déclaré Ratan Singh, directeur de Fort Ross Ventures. « Nous avons choisi d'investir dans Ridecell parce que la société possède à la fois le dynamisme de l'équipe et les capacités techniques requises pour répondre aux besoins très divers de la plus grande flotte et des plus grands opérateurs de mobilité du monde. Nous sommes heureux de contribuer à l'expansion mondiale de Ridecell. »

« Les principales flottes du monde travaillaient déjà à la transformation numérique », a déclaré Aarjav Trivedi, PDG de Ridecell. « La COVID-19 a créé un besoin urgent pour eux d'accélérer l'accès numérique à leurs flottes, de réduire les risques en permettant la monétisation sans contact en libre-service dans les modèles commerciaux B2B et B2C, et de réduire les coûts grâce à l'automatisation. Pour Ridecell, elle a créé des opportunités pour aider de nombreux clients et partenaires à répondre rapidement à la demande changeante des consommateurs et des entreprises en matière d'automatisation des opérations de flotte et de commerce sans contact. Nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée et nous accueillons nos investisseurs de série C dans notre équipe, car nous offrons la première plate-forme technologique aux entreprises de mobilité et aux opérateurs de flottes dans une ère post-pandémique. »

Ridecell est à la tête d'un écosystème d'entreprises mondiales qui intègrent leurs produits dans la plate-forme Ridecell. Les fournisseurs de flottes peuvent utiliser les API de Ridecell, le kit de développement logiciel, la plate-forme de données en temps réel et les solutions pré-intégrées des partenaires pour gérer les données des flottes, l'automatisation des flux de travail et l'accès aux véhicules. Le fait d'avoir un écosystème de leaders de l'industrie offre aux clients des options puissantes qui font de Ridecell un partenaire technologique précieux.

« Travailler avec Ridecell et les clients de leur flotte a été inestimable pour faire avancer le développement et la commercialisation de nouveaux services de mobilité », a déclaré Rob Wunsche, directeur des services de la plate-forme de mobilité et de l'innovation de nouveaux produits chez DENSO. « Lorsque DENSO investit dans des partenaires, notre mission est de tirer parti des forces de chacun pour innover, et avec Ridecell, cela se traduit par un ensemble de solutions puissantes pour les propriétaires de flotte. »

Ridecell continue à lever des capitaux pour alimenter sa croissance internationale accélérée, sa capacité à soutenir de plus gros clients dans le monde entier et à étendre les capacités d'automatisation et de numérisation de base de sa plate-forme.

À propos de Ridecell

Ridecell Inc. est le principal fournisseur de plates-formes pour la gestion et la monétisation des parcs automobiles. La plate-forme d'automatisation des flottes à haut rendement automatise les actions déclenchées par les données des véhicules qui contrôlent la disponibilité, la maintenance et l'accès aux véhicules. Elle offre une solution extensible aux propriétaires de flottes pour gérer et monétiser les flottes pour des services partagés, les parcs automobiles d'entreprise, et les flottes de camionnage et de logistique.

Ridecell équipe certaines des flottes les plus performantes de villes en Europe et en Amérique du Nord. Il s'agit notamment des services de Ferrovial, Groupe Renault, AAA, Penske et Toyota Suède.

Les équipes de Ridecell travaillent main dans la main avec des clients opérant dans le monde entier à partir de bureaux à San Francisco, en Californie, Madrid, en Espagne, Paris, en France, Berlin, en Allemagne et Pune, en Inde.

Contact pour les médias :

Jane Gideon

415-682-9292

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/431959/RideCell_Logo.jpg

Related Links

https://ridecell.com/



SOURCE Ridecell Inc.