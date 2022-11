Rident incentiva o empreendedorismo feminino na área da saúde

Presente em cinco estados brasileiros, rede oferece apoio, instruções e treinamentos para as empreendedoras que investem em suas franquias

SAO PAULO, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Fundada em 2008 pela Cirurgiã-Dentista Dra. Heloisa Ciarini, a Rident é uma rede de franquia referência em tratamentos odontológicos que agregam qualidade, equipamentos de última geração e custo acessível. Idealizada e criada por uma mulher, a empresa traz em seu DNA a equidade de gênero e a diversidade. Atualmente, a rede tem cerca de 80% do quadro de colaboradores formado por mulheres. Já o número de mulheres que trabalham na rede Rident, é de 123 entre sócias, franqueadas, dentistas e funcionárias.

"Assim como a sustentabilidade, a diversidade tem sido um grande ponto de interesse das organizações. E a cada dia que passa eu me convenço mais de que a melhor fórmula para oferecermos serviços de qualidade e proporcionarmos um clima organizacional agradável é somar talentos múltiplos e diferentes. Além dos impactos nos nossos colaboradores e clientes, a diversidade é extremamente importante para a sociedade e benéfica para os negócios", afirma Heloisa Ciarini.

Segundo a empresária, quando o assunto é franquias, a rede de clínicas Rident está completamente aberta para o universo feminino. Tanto que mais de 60% delas são administradas por mulheres. Para a cirurgiã dentista Andressa Caroline Lima Sauer, que é franqueada da Ridente Porto Velho (RO), os maiores desafios enfrentados pelas mulheres que decidem empreender no Brasil são acesso a crédito para começar negócio, dupla jornada e também o julgamento das pessoas. "Quando você decide empreender muito jovem as pessoas te julgam pela pouca idade e a inexperiência", diz.

Movida a desafios, a cirurgiã se diz competitiva e afirma gostar de trabalhar e de lidar com pessoas de diferentes perfis. O fato de não ser um trabalho monótono, de sempre aprender algo novo e a liberdade financeira motivaram a decisão de Andressa de empreender. Para as mulheres que tem vontade de abrir seu próprio negócio, o conselho da empresária é ter uma vida financeira organizada, estudar muito a área na qual deseja atuar, ser disciplinada, constante e ter um mentor. "Alguém que já atua no mercado e já tenha um empreendimento no seu ramo. O auxílio desse profissional é de extrema importância porque ele irá ajudar a alavancar o seu negócio, por meio da troca de experiência e compartilhamento de visão de negócios", enfatiza.

De acordo com Amanda Ramos Moreira Esteves, franqueada Rident de Guarulhos e de Suzano, para encorajar mais mulheres a empreender, é preciso que quem já está nesse universo "mostre a cara", prove que não se mede um bom empreendedor pelo gênero e sim pelo quanto ele está disposto a trabalhar e a se doar. Em sua visão, o principal desafio para manter um negócio sustentável é encontrar uma boa equipe, que queira decolar junto.

Motivada pelo conhecimento e fé na capacidade de seus sócios, além de suas próprias habilidades, foi que a empreendedora decidiu abrir uma unidade da Ridente. "Conheço meu potencial e sei que posso contribuir para que a empresa cresça ainda mais", garante. Para as novas empreendedoras, a recomendação de Amanda é que elas se lembrem que são multitarefas e ótimas gestoras. "Somos empreendedoras natas. Deixem os resultados falarem por si", indica.

Para Heloisa, o avanço do empoderamento feminino e da equidade de gênero no Brasil está diretamente ligado ao aumento e ao êxito de mulheres à frente de negócios bem-sucedidos. Dados mostram que o País vem crescendo nessa área. Está classificado como o sétimo com o maior número de mulheres empreendedoras pela pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 2020 (GEM), realizada pelo Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ). Atualmente, o País possui 52 milhões de empreendedores, sendo 30 milhões (48%) mulheres. E o planejamento constante é fundamental na hora de se abrir um negócio é mantê-lo.

"A Ridente é uma empresa sólida e reconhecida em seu mercado de atuação. Nesse sentido, oferecemos um cenário mais seguro para quem deseja começar a empreender. Além disso, oferecemos todo o apoio, orientação e treinamento necessários para as empreendedoras que optam serem nossas franqueadas", conclui a sócia-fundadora da Rident.

Sobre a Rident

Fundada em 2008, pela Cirurgiã-Dentista, Dra. Heloisa Ciarini, a Rident Clínicas Odontológicas oferece serviços de alta tecnologia e tratamentos odontológicos de primeira qualidade. Presente em cinco estados brasileiros, a rede possui estrutura otimizada, tecnologia de última geração e reúne uma equipe de profissionais atualizados e altamente capacitados de todas as áreas da Odontologia.

Nas clínicas Rident os pacientes usufruem de uma estrutura moderna, com ambiente sofisticado e aconchegante, pensada nos pequenos detalhes para proporcionar conforto e segurança. A rede conta com equipamentos de última geração e investe constantemente em inovação. São mais de 60 dentistas, 668 mil pacientes atendidos, 135 colaboradores e 14 unidades próprias. Desde 2020, o empresário Lázaro Carmo Júnior ingressou na sociedade da empresa.

