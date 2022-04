Rigshospitalet, le principal hôpital du Danemark basé à Copenhague, collabore avec Chronolife pour une étude clinique en oncologie

PARIS, 7 avril 2022 /PRNewswire/ -- Chronolife, opérateur de services dans le domaine de la santé, annonce aujourd'hui le lancement d'une étude clinique en collaboration avec Rigshospitalet , le plus grand hôpital du Danemark en 2021, classé parmi les 20 meilleurs hôpitaux au monde en 2021. L'étude clinique a pour objectif de déterminer le rôle de la surveillance à distance chez les patients atteints de cancer dans le cadre de leur parcours de soins. Cette étude portera en particulier sur les avantages potentiels de cette approche, à savoir l'amélioration de l'adhésion des patients et la fourniture d'informations cliniques complètes grâce à l'utilisation de vêtements intelligents et non intrusifs capables de mesurer plusieurs données physiologiques simultanément, tout en offrant une bonne qualité de vie aux patients.

Le traitement contre le cancer est généralement un processus long et pénible pour les patients, qui souffrent souvent d'effets secondaires douloureux et de contraintes émotionnelles, sans parler du fardeau psychologique que représente le fait de devoir rester dans des espaces physiquement contraignants afin de bénéficier d'un suivi médical constant. Pour améliorer le bien-être des patients et gérer les exacerbations de symptômes, les systèmes de santé innovent de plus en plus dans la prise en charge des patients atteints de cancer.

Chronolife a créé Keesense, un t-shirt connecté et un dispositif médical qui surveille en permanence des données physiologiques multi-paramétriques, afin d'aider les professionnels de santé à évaluer à distance l'état de santé des patients tout au long du continuum de soins. Au cours de cette étude clinique de 3 semaines, de jeunes adultes et des personnes âgées atteintes de cancers et suivant un traitement antinéoplasique au Rigshospitalet porteront Keesense 12 heures par jour. Les patients seront équipés d'une application d'accompagnement sur smartphone pour recueillir leurs données physiologiques et surveiller le taux et la quantité de transmission de données par rapport aux journaux d'activité réels des patients.

Les patients participants seront observés pour leur adhésion, leur niveau de confort et leur expérience avec le dispositif médical Keesense, qui se porte comme n'importe quel autre sous-vêtement ordinaire au quotidien et qui est conçu pour permettre une totale liberté de mouvement. L'objectif est de transformer la vie des patients atteints de cancers en leur donnant l'indépendance et la liberté dont ils ont besoin pour mener une existence normale, ce qui les aidera à surmonter les dépressions liées au traitement et à augmenter leur niveau de positivité.

« Je suis enthousiaste à l'idée de découvrir le nouveau cas d'utilisation de Keesense dans la prise en charge des patients atteints de cancer, afin de démontrer ses avantages pour améliorer le parcours de soins des patients en oncologie », a déclaré Laurent Vandebrouck, PDG de Chronolife. « Nous sommes honorés de collaborer avec un centre de santé aussi avant-gardiste que Rigshospitalet qui cherche à transformer les soins oncologiques avec une technologie de nouvelle génération tout en améliorant la qualité de vie des patients ».

À l'issue de l'étude clinique, Chronolife et Rigshospitalet collaboreront à la rédaction d'articles scientifiques basés sur l'analyse et le compte rendu des résultats de l'étude, afin de contribuer à des publications universitaires. Ces travaux pourraient fournir des conseils utiles aux médecins oncologues et aux prestataires de soins de santé qui utilisent les programmes de télésurveillance pour intervenir précocement auprès des patients atteints de cancers, par exemple en prescrivant des médicaments de soutien, en modifiant la posologie et en fournissant du matériel éducatif ciblé aux patients.

La solution Keesense, fabriquée par Chronolife, est destinée à la surveillance continue des paramètres physiologiques. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui bénéficie du marquage CE au titre de cette réglementation. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation. Mars 2022.

