Rimini Street anuncia los resultados financieros del tercer trimestre fiscal de 2020

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor de soporte independiente líder para productos de software de Oracle y SAP, y un socio de Salesforce, anunció hoy los resultados del tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2020.

"Para el tercer trimestre, continuamos ejecutando bien nuestro plan de crecimiento estratégico. Logramos ingresos trimestrales récord por encima de los objetivos, facturación y acumulación de nuevas ventas récord, crecimiento de facturación calculado del 33.3 % año tras año, margen bruto trimestral por encima de la directriz, mantuvimos una tasa de retención de ingresos superior al 90 por ciento, produjimos otro trimestre consecutivo de ingresos netos, fortalecimos aún más el balance general con un récord total de efectivo de 83.7 USD millones de USD al final del trimestre y generamos 31.8 millones de USD en flujo de caja operativo en lo que va de año, una mejora del 51.7 % año tras año" indicó Seth A. Ravin , cofundador de Rimini Street, Director ejecutivo y presidente de la junta. "También continuamos invirtiendo para maximizar la creciente demanda global de soluciones de soporte de Rimini Street, incluidos nuestros nuevos servicios AMS, y la demanda adicional impulsada por la pandemia y los desafíos económicos globales. Hoy estamos emitiendo una guía para los ingresos del cuarto trimestre, elevando el rango de la guía de ingresos para todo el año 2020 y reafirmando nuestro compromiso continuo con los objetivos a largo plazo de mejorar el flujo de caja libre y aumentar la rentabilidad de los GAAP".

Aspectos financieros destacados del tercer trimestre de 2020

Los ingresos fueron de 82.5 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, un aumento del 19.3 % en comparación con los 69.2 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

El ingreso anual recurrente fue de 327 millones de USD para el tercer trimestre de 2020, un aumento del 18.6 % en comparación con los 275 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

Los clientes activos hasta el 30 de septiembre de 2020 fueron 2365, un aumento del 16.4 % en comparación con los 2032 clientes activos a 30 de septiembre de 2019.

La tasa de retención de ingresos fue del 92 % tanto para el periodo de 12 meses anteriores finalizado el 30 de septiembre de 2020, como para el periodo comparable finalizado el 30 de septiembre de 2019.

El margen bruto fue del 61.2 % para el tercer trimestre de 2020, en comparación con el 62.5 % del mismo periodo del año pasado.

El ingreso operativo fue de 4.5 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, en comparación con los 2.2 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

Los ingresos operativos sin GAAP fueron de 10.5 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, en comparación con los 7.1 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

Los ingresos netos fueron de 3.3 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, en comparación con los 1.4 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

Los ingresos netos sin GAAP fueron de 9.3 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, en comparación con los 6.3 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

El EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2020 fue de 11.0 millones de USD en comparación con los 7.3 millones de USD del mismo periodo del año pasado.

El resultado neto básico y diluido (pérdida) por acción atribuible a accionistas comunes fue una pérdida neta por acción de ( 0.05 USD ) para el tercer trimestre de 2020 en comparación con una pérdida neta de ( 0.08 USD ) para el mismo periodo del año pasado.

La cantidad de empleados hasta el 30 de septiembre de 2020 fue de 1384, un aumento año tras año del 13 %.

Posteriormente al cierre del tercer trimestre, la Empresa volvió a comprar 5 millones de USD en valor nominal de acciones preferentes de la Serie A con un descuento aproximado del 10 % sobre el valor nominal (par); no se requería ningún pago por adquisición completa y se retiraron las acciones preferentes adquiridas.

Las conciliaciones de las medidas financieras sin GAAP proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. La explicación de estas medidas, por qué creemos que son significativas y cómo se calculan también se incluye en el encabezado "Acerca de las medidas financieras sin GAAP y Ciertas métricas clave".

Aspectos destacados de la empresa del tercer trimestre de 2020

Se completó una oferta pública secundaria de aproximadamente 6.1 millones de acciones de acciones ordinarias de la Empresa, con ingresos netos de aproximadamente 25.1 millones de USD.

de aproximadamente 6.1 millones de acciones de acciones ordinarias de la Empresa, con ingresos netos de aproximadamente 25.1 millones de USD. El 1 de octubre de 2020, se anunció el nombramiento del experimentado líder financiero Michael L. Perica como vicepresidente ejecutivo y director financiero para apoyar la siguiente fase del crecimiento de la empresa.

como vicepresidente ejecutivo y director financiero para apoyar la siguiente fase del crecimiento de la empresa. Se anunciaron varios casos de éxitos con clientes nuevos y existentes que cambiaron de Oracle o SAP a Rimini Street Support o aumentaron sus servicios de suscripción con Rimini Street, incluyendo:

Hyundai-Kia Motors , uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo, que amplió su acuerdo de soporte para incluir todas sus sucursales y filiales internacionales en todo el mundo;

Vedacit , un fabricante líder de productos de construcción con sede en Brasil;

FP Corporation , el mayor fabricante de envases de plástico para alimentos y materiales de empaque de Japón;

Green Cargo , el operador sueco de logística ferroviaria estatal, que renovó su acuerdo de soporte;

Rassini NHK Automotive , un fabricante de piezas y accesorios en Brasil; y

Elders , una empresa agropecuaria líder en Australia .

, una empresa agropecuaria líder en . Cerró más de 8300 casos de soporte en 46 países y proporcionó más de 14,000 actualizaciones fiscales, legales y normativas a los clientes en 38 países, al mismo tiempo que logró una calificación promedio de satisfacción del cliente en la prestación de soporte de la empresa de más de 4.8 de 5.0 (donde 5.0 es una calificación excelente).

Anunció la mejora adicional de la garantía de respuesta de servicio líder en el sector de la empresa para los clientes, con nuevos SLA reducidos de 15 minutos a 10 minutos para casos críticos de Prioridad 1, y de 30 minutos a 15 minutos para casos graves de Prioridad 2.

reducidos de 15 minutos a 10 minutos para casos críticos de Prioridad 1, y de 30 minutos a 15 minutos para casos graves de Prioridad 2. Ganó ocho premios por excelencia en servicio al cliente e innovaciones en el compromiso de los empleados y productos de la empresa, incluidos los premios Gold Stevie a la Empresa del año, Empleador del año e Innovación del año.

a la Empresa del año, Empleador del año e Innovación del año. Fue presentado en 15 eventos virtuales de CIO, CFO y líderes de TI y compras en todo el mundo, incluidos CXOsync en Washington, D.C. , Future IT de IDG en Boston y MIT Sloan CIO Digital Learning Series.

, Future IT de IDG en y MIT Sloan CIO Digital Learning Series. Donó a 32 organizaciones benéficas de todo el mundo a través de la Rimini Street Foundation.

Guía de ingresos de 2020

La empresa proporciona una previsión de ingresos para el cuarto trimestre de 2020 que se situará en el rango de 82.5 millones a 83.5 millones de USD. La compañía también aumentó la previsión de ingresos anuales para que se sitúe en el rango de 321.5 millones de USD a 322.5 millones de USD, un aumento de 314 millones de USD a 320 millones de USD.

Uso de medidas financieras sin GAAP por parte de la empresa

Este comunicado de prensa contiene ciertas "medidas financieras sin GAAP". Las medidas financieras sin GAAP no se basan en un conjunto completo de normas o principios contables. Esta información sin GAAP complementa y no pretende representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios contables generalmente aceptados de EE. UU., o GAAP. Las medidas financieras sin GAAP deben considerarse como adicionales, y no como sustituto o superior a, las medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP. En las tablas financieras incluidas en este comunicado de prensa se incluye una conciliación de los resultados GAAP con los resultados sin GAAP. Se presenta bajo el encabezado "Acerca de medidas financieras sin GAAP y Ciertas métricas clave" es una descripción y explicación de nuestras medidas financieras sin GAAP.

