Rimini Street celebra 15 años de éxito con los clientes

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor de productos y servicios de software empresarial a nivel mundial, proveedor líder de soporte independiente para productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce, anunció hoy que septiembre marca el 15 aniversario de la fundación de la Empresa en 2005 para redefinir el mercado del soporte de software empresarial. La Empresa se propuso ofrecer un modelo de soporte superior y ágil, y aportar opciones y valor a los licenciatarios de software en todo el mundo. Desde sus inicios, Rimini Street ha sentado las bases de lo que los licenciatarios de Oracle y SAP deben esperar de su experiencia de soporte. La Empresa es responsable de ofrecer un largo historial de "primicias" innovadoras para el mercado del soporte de software empresarial, lo que incluye SLA ultra receptivos garantizados, soporte para personalizaciones sin costo adicional, soporte durante al menos 15 años sin necesidad de mejoras ni actualizaciones y ahorra a los clientes casi 5000 millones de USD en costos totales de mantenimiento y soporte.

15 años de innovación y éxito con los clientes

Rimini Street ingresó al mercado en 2005; ofrecía un 50 % de ahorros en comparación con la tarifa de soporte anual del vendedor de software, y un modelo de soporte mejor y más completo. Además de recibir una experiencia de soporte especial, cada cliente de Rimini Street tiene garantizado soporte en su plataforma actual durante un mínimo de 15 años desde el momento en que cambian de proveedor de soporte, independientemente de la versión del software que tengan. Los licenciatarios de software ya no tienen que realizar actualizaciones, modernizar sus sistemas, ni realizar una migración total a una nueva plataforma para poder recibir soporte completo.

Hasta el momento, la Empresa ayudó a más de 3500 clientes a resolver problemas de hoja de ruta y soporte de software empresarial, lo que les permitió ahorrar hasta el 90 % de costos totales de mantenimiento y poder financiar las iniciativas de transformación comercial. Rimini Street ha ayudado a los departamentos de TI alrededor del mundo a convertirse en socios valiosos y estratégicos para sus empresas, en lugar de ser considerados centros de costos.

"Cambiamos nuestro soporte de software empresarial a Rimini Street en 2015 y no miramos atrás. La Empresa ha trabajado estrechamente con nuestra organización y, en más de una ocasión, cumplió con nuestras necesidades más allá de lo que esperábamos˝, afirmó Ron Abreu, director de TI Global en SWM International. "La combinación de su servicio con capacidad de respuesta y el ahorro de costos fue importante para nosotros. Hasta el momento hemos podido ampliar la vida útil de nuestros sistemas heredados y reducir nuestro costo total de control. Elegir el soporte de Rimini Street fue una parte importante de nuestro éxito˝.

Las personas, el proceso y la innovación en tecnología impulsan el premiado modelo de soporte

El premiado y exclusivo modelo de soporte de software empresarial de Rimini Street pone sus ingenieros sumamente experimentados, con un promedio de 15 años de experiencia en el sistema de software específico del cliente, al frente con los clientes y garantiza un enfoque ágil y personalizado para todos los casos de asistencia. La Empresa promueve una cultura de obsesión con el cliente que prioriza los KPI orientados al cliente para asegurarse de que todos en la organización al servicio trabajen juntos hacia un objetivo común. Rimini Street continúa logrando una satisfacción de cliente promedio de 4,8 de 5,0, en que 5,0 es "excelente˝, y, en el segundo trimestre de 2020, la Empresa entregó más de 104.000 comunicaciones de actualización de casos a sus clientes a tiempo. Además, Rimini Street fue el primer proveedor de soporte independiente en entregar SLA en función de las comunicaciones de actualización de clientes, y también por los tiempos de respuesta. Hace poco, la Empresa siguió mejorando su SLA líder en la industria para todos los clientes con un tiempo de respuesta garantizado de 10 minutos para casos de Prioridad 1 y un tiempo de respuesta de 15 minutos para casos de Prioridad 2.

"Durante los más de siete años de soporte, sentimos el compromiso continuo de Rimini Street de ir más allá para brindar valor a nuestra organización, algo que no nos pasaba con el vendedor de software original˝, afirmó Dennis Ratliff, Desarrollo/Aplicaciones TI de Viking Range. "No solo hemos sido un cliente durante los últimos siete años, sino que también hemos tenido el mismo ingeniero de soporte primario durante este tiempo, y agradecemos la perdurabilidad y la conexión personal que hemos establecido con la Empresa a raíz de esto. Además, hemos ahorrado muchas horas de personal de TI a través de los años, gracias al equipo de soporte de Rimini Street que se dedica a ayudarnos a encontrar una solución, incluso cuando el problema no es parte de nuestro sistema ERP."

Rimini Street ha ganado numerosos premios de la industria por ofrecer excelencia e innovación en servicio al cliente: 24 premios por servicio al cliente solo en 2019, en gran parte por su enfoque combinado de poner ingenieros experimentados al frente, su fortaleza en los procesos que también cumplen con las normas ISO 9001 e ISO 27001, y las soluciones y las tecnologías de soporte de la Empresa construidas especialmente, patentadas y con patente en trámite. Recientemente, la Empresa ganó dos premios por innovación y cumplimiento con el cliente con sus aplicaciones de soporte de inteligencia artificial Rimini Street (aplicaciones de IA) cuya patente está en trámite, que ya ha reducido el tiempo de resolución de casos de software para los clientes en un 23 %. Las aplicaciones de IA son el resultado de la inversión continua de la Empresa para optimizar los procesos de soporte y garantizar resultados en la prestación de servicios globales a escala.

Generación de colaboraciones de confianza

Todos los clientes de Rimini Street se benefician de un ingeniero de soporte primario (Primary Support Engineer, PSE) que se les asigna, que tiene el respaldo de un equipo de expertos técnicos y funcionales que forman equipos especializados necesarios para resolver casos complejos de los clientes, y están disponibles para ellos las 24 horas del día, todos los días del año. La Empresa cuenta con casi 700 profesionales para la prestación de servicios globales, que se encuentran en 17 países y atienden clientes en todo el mundo, incluidos 200 empleados de tiempo completo en el equipo financiero, jurídico y de cumplimiento normativo. Los ingenieros de soporte tienen experiencia específica en tecnología y aplicaciones, lo que permite a la Empresa superponer habilidades para garantizar una asignación de recursos globales óptima.

El mercado de soporte de software empresarial independiente ahora es completo

De acuerdo con una nota de investigación de Gartner, se espera que el mercado del soporte de software empresarial independiente crezca de 351 millones de USD en 2019 a 1050 millones para 2023, aumento del 200 %.1 Y, de acuerdo con un informe reciente de Valoir: "El mercado del soporte independiente se está convirtiendo en una modalidad. Lo que alguna vez se consideraba una táctica de reducción de costos para los líderes de TI, se ha convertido en una herramienta estratégica para la gestión de cartera TI de aplicación efectiva, y permite a las compañías reducir el riesgo y respaldar mayor innovación˝.2 Rimini Street es líder en el espacio del soporte de software empresarial independiente con más del 80 % de participación en el mercado en todo el mundo, como lo demuestran los ingresos de la Empresa durante el ejercicio fiscal 2019 de 281,1 millones de USD en comparación con los ingresos totales de Gartner de 351 millones de USD en 2019, y el total de clientes activos a la fecha, la cantidad de empleados de tiempo completo y la amplitud de la cartera de soporte de productos.

La Fundación Rimini Street

En 2015, Rimini Street lanzó la Fundación Rimini Street , un reflejo de los valores, los corazones y la pasión de la Empresa y de sus empleados. La Fundación, programa financiado totalmente por Rimini Street, comparte el éxito de Rimini Street con organizaciones benéficas de todo el mundo a través de donaciones, horas de trabajo voluntario o donaciones en especie. El lema del programa es ˝Cuanto más crecemos, más podemos dar˝ y, hasta la fecha, la Fundación ha proporcionado ayuda financiera a más de 100 organizaciones benéficas en los seis continentes y ha aportado miles de horas de trabajo voluntario.

FUENTE Rimini Street

SOURCE Rimini Street