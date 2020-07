Rimini Street expande su inversión en América Latina y nombra nuevo gerente general para México y Centroamérica

Unidad Comercial Comercial de Salesforce México. En este cargo, González fue responsable de la estrategia de crecimiento y salida al mercado para los segmentos de negocios generales y medios del mercado de México, así como para expandir la base de clientes existente de la organización. Antes de Salesforce, González era el gerente general de Unisys México, donde era responsable de liderar el crecimiento y pérdidas y ganancias de la unidad de negocios, así como de la estrategia del sector público de la compañía en América Latina. En SAP, González fue vicepresidente de ventas de SAP México, donde dirigió un equipo de 27 ejecutivos de ventas centrados en las industrias de manufactura, atención médica, petróleo y gas, finanzas y venta minorista. También fue responsable de llevar con éxito nuevas soluciones de SAP al mercado y acelerar el crecimiento de los segmentos de clientes existentes.

"Veo una gran necesidad en México y Centroamérica de un servicio de soporte anual premium y ultrarresistente de Rimini Street que reemplaza el costoso soporte anual de Oracle y SAP a la mitad de la tarifa. También existe una necesidad real en la región de servicios de administración de aplicaciones rentables de Rimini Street que le permitan a Rimini Street administrar software de Oracle y SAP para sus clientes, así como también software de nube como Salesforce", dijo González. "Las empresas de hoy se centran en reducir sus costos operativos de TI y, cuando sea posible, invertir los ahorros en proyectos que creen una ventaja competitiva y respalden el crecimiento. Estoy emocionado de unirme a esta organización innovadora y de rápido crecimiento, liderar la región de México y Centroamérica y garantizar el éxito y la satisfacción de nuestros clientes".

"Alejandro aporta una experiencia significativa en ventas y servicios en la industria del software empresarial, gestión comprobada de operaciones comerciales y un historial de crecimiento exitoso de clientes en México y Centroamérica. Sus ideas estratégicas de negocios ayudarán a los CIO a utilizar los servicios de Rimini Street para reducir los costos de TI y alinear rápidamente sus prioridades de proyecto en torno a la generación de ingresos y la creación de una ventaja competitiva " dijo Edenize Maron, gerente general, América Latina, Rimini Street. "Nos complace darle la bienvenida a Alejandro al equipo ejecutivo global de Rimini Street en esta emocionante fase del crecimiento de la Compañía en México y América Central".

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor de soporte independiente líder para productos de software Oracle y SAP y un socio de Salesforce.

