RIMOWA ANNONCE JAY CHOU COMME AMBASSADEUR MONDIAL

Premier artiste Mandopop en tant qu'ambassadeur mondial du leader des bagages haut de gamme

TAIPEI, le 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- RIMOWA, leader mondial des bagages haut de gamme avec 126 ans d'histoire, a officiellement annoncé aujourd'hui que le "Roi de Mandopop" Jay Chou est le nouvel ambassadeur mondial de la marque. En septembre dernier, la marque a mis en vedette le membre Blackpink Rosé, le pilote champion de Formule 1 Sir Lewis Hamilton et le footballeur français Kylian Mbappé en tant que nouveaux partenaires, et Rimowa est maintenant heureux de voir la mégastar emblématique Jay Chou rejoindre leur dernière campagne. C'est la première fois que Rimowa présente un artiste Mandopop comme ambassadeur de sa marque dans le monde entier.

RIMOWA JAY_IG

Dans sa dernière annonce, le musicien, metteur en scène et acteur aux talents multiples incarne l'esprit d'artisanat et d'innovation de RIMOWA. Avec une trajectoire de carrière marquée par une exploration et une réinvention constantes, les valeurs de l'artiste reflètent l'engagement de RIMOWA à repousser constamment les limites et à établir de nouvelles normes. Dans son nouveau rôle d'ambassadeur mondial de RIMOWA, Jay Chou va inspirer les voyageurs du monde entier à entreprendre leurs propres voyages qui changeront leur vie. « Chez RIMOWA, nous avons toujours cru au pouvoir transformateur du voyage et à l'engagement à perfectionner constamment notre savoir-faire tout en poursuivant sans crainte l'innovation et la réinvention. Jay Chou incarne non seulement toutes ces valeurs, mais c'est quelqu'un que nous admirons pour son impact mondial en tant qu'artiste. C'est un honneur de l'accueillir en tant qu'ambassadeur mondial de RIMOWA", a déclaré Hugues Bonnet-Masimbert, PDG de RIMOWA.

En fait, la valise de la Maison allemande est devenue une nécessité pour chaque voyage de Jay Chou à travers le monde, l'un ayant été présenté à l'exposition SEIT 1898 de RIMOWA à Shanghai, faisant de ce partenariat l'aboutissement poignant d'un long voyage.

La valise mentionnée a accompagné la superstar à travers les villes du monde entier de son précédent concert Invincible au concert en cours du carnaval. « En voyageant à travers le monde, mes valises RIMOWA ont été des compagnons de confiance avec lesquels je partage de précieux souvenirs. Ils m'ont accompagné non seulement dans des cadres professionnels, mais aussi lors d'autres voyages, alors que je me plongeais dans de nouveaux domaines pour chercher l'inspiration. Être l'ambassadeur mondial de RIMOWA m'apporte une grande joie. J'attache beaucoup d'importance à ce lien et à cette relation durable avec la marque », déclare Jay Chou, représenté par Dominant Culture Ltd.

Jay Chou était à Londres pour le tournage commercial de janvier, qui a eu lieu dans des endroits tels que la gare de King's Cross. Référé à "le fils du soleil", les deux jours de tir ont été complétés avec succès sous un ciel bleu clair. Récemment, le père de trois enfants a partagé une œuvre d'art sur ses réseaux sociaux, demandant si quelqu'un sait qui est le maître? La réponse est sa plus jeune fille Jacinda, qui a créé une peinture à l'huile magnifiquement peinte à la main à l'âge de deux ans. Ses abonnés sur Instagram ont atteint 888 millions, ce qui symbolise la chance, juste à temps pour célébrer la grande nouvelle.

Instagram de Jay Chou : https://www.instagram.com/jaychou/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2357106/RIMOWA.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2357107/JAY_IG.jpg