Rinehart Motion Systems obtient sa certification de sécurité fonctionnelle avec l'aide de LHP Engineering Solutions

L'objectif principal du FSXpressway est de faire en sorte que les petites et jeunes entreprises soient en mesure de mettre en œuvre des projets de sécurité fonctionnelle et d'affiner leur processus de conformité. LHP s'efforce de fournir une solution complète et une voie vers une conformité de produits qui abordent non seulement les obstacles techniques et processuels, mais aussi les restrictions de l'activité. Grâce au partenariat nord-américain exclusif de LHP avec TUV Nord, le plus grand organisme de certification au monde, LHP peut aider les entreprises à se mettre en conformité avec la norme ISO 26262 en l'espace de six mois.

Rinehart Motion Systems (RMS), fournisseur de convertisseurs de propulsion et d'accessoires électroniques de puissance pour les applications nouvelles et émergentes de véhicules terrestres électriques et hybrides, a été une des premières sociétés à adopter le modèle FSXpressway. Depuis, elle a conquis de nouveaux marchés de véhicules. Après l'adoption du modèle FSXpressway, RMS a su transformer son propre modèle d'entreprise et a saisi plusieurs opportunités de développement de produits essentiels à la sécurité.

« En travaillant coude à coude en tant que partenaires et en mettant en commun notre expertise dans nos domaines respectifs, nous avons réussi à transformer le modèle commercial de RMS pour intégrer des applications essentielles à la sécurité. Nous avons créé un modèle qui permet aux petites entreprises d'être compétitives dans un environnement réglementaire rigoureux, ce qui est essentiel pour concevoir des innovations », a déclaré le PDG du groupe Software Solutions de LHP, Steve Neemeh.

À peine un an après avoir adopté ce modèle, l'équipe commune de RMS et LHP a développé les processus internes, amélioré la conception du matériel et des logiciels, détaillé le processus de production et mis en place une structure permettant de respecter les normes de sécurité. L'approbation de ces étapes a été effectuée par TUV Nord, un organisme de certification mondialement reconnu.

En outre, en s'appuyant sur des décennies d'expérience en conception aérospatiale, LHP a également soutenu RMS dans l'adaptation du processus aux normes de sécurité aérospatiale, ce qui a abouti à des ventes dans un tout nouveau marché pour l'entreprise.

« Nous sommes au beau milieu d'une transformation importante dans notre industrie. Il y a deux ans, aucun de nos clients n'avait besoin ni était concerné par des produits respectant la sécurité fonctionnelle. En revanche, presque tous les clients recherchent aujourd'hui une solution de conformité, peut-être pas pour ce trimestre ni cette année, mais pour très bientôt. Grâce à notre collaboration avec LHP, nous sommes aujourd'hui le premier petit fournisseur de composants électroniques pour les systèmes de propulsion à pouvoir dire clairement aux nouveaux clients que nous sommes pleinement qualifiés pour relever le défi de développer un produit répondant à leurs besoins. Je ne saurais exagérer l'importance de l'avantage concurrentiel que cela nous procure, sans oublier les nouveaux segments de marché qui s'offrent à nous. », a déclaré le PDG de RMS, Larry Rineheart.

Pour en savoir plus sur le modèle FSXpressway de LHP, et pour préparer votre établissement au respect des règles de sécurité les plus strictes, visitez le site Internet de LHP sur www.LHPES.com/Functional-Safety ou envoyez un e-mail à LHP à sales@lhpes.com.

Pour contacter RMS, veuillez visiter le site http://www.rinehartmotion.com/contact.html, appeler le 503-344-5085, ou envoyer un e-mail à sales@rinehartmotion.com

LHP Engineering Solutions

Depuis 2001, LHP Engineering Solutions (LHP) fournit des services d'ingénierie et d'intégration technologique pour les commandes électroniques intégrées, les systèmes télématiques, l'analyse de données et la conception basée sur des modèles. LHP est spécialisée dans la création de solutions technologiques personnalisées, flexibles et complètes dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale et de la médecine. LHP fournit des technologies de test de pointe, des concepts de design basés sur des modèles, une architecture logicielle intégrée et standardisée, une formation personnalisée et des solutions complètes de flux de production pour la sécurité fonctionnelle.

Rinehart Motion Systems

Fondée en 2002, Rinehart Motion Systems (RMS) a développé une approche d'emballage unique (avec 6 brevets délivrés à ce jour) et a mis en place un processus de réalisation de nouveaux produits conformes à la norme TS16949 ainsi que des partenariats de fabrication avec des usines de production automobile certifiées TS aux États-Unis, en Asie et en Europe. La taille et le poids des transmissions RMS sont normalement réduits de moitié, sont plus robustes et sont généralement plus faciles à utiliser que les produits concurrents. La société fournit également des services de personnalisation uniques, offrant de nouvelles fonctionnalités logicielles, des protocoles de communication, des boîtiers personnalisés et des fonctionnalités spécialisées pour différentes applications.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/477842/LHP_Engineering_Solutions_Logo.jpg

SOURCE LHP Engineering Solutions

Related Links

http://www.lhpes.com