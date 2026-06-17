Ripple beteiligt sich an der Serie-E-Finanzierungsrunde von Flutterwave mit einer strategischen Investition, um Stablecoin-Zahlungen in Afrika voranzutreiben

Diese Investition ist Teil der Serie-E-Finanzierungsrunde von Flutterwave – ein Meilenstein, der die gestärkte institutionelle Position des Unternehmens unterstreicht und die Weichen für weitere strategische Ankündigungen in den kommenden Monaten stellt.

In einem Meilenstein für die afrikanische Digitalwirtschaft integriert diese strategische Investition den auf US-Dollar lautenden Stablecoin RLUSD von Ripple, das Zahlungsnetzwerk von Ripple und das XRP-Ledger (XRPL) in die Zahlungsinfrastruktur von Flutterwave. Damit entsteht eine unaufhaltsame, auf Stablecoins basierende Finanzautobahn, die Nigeria und den gesamten Kontinent an die Spitze der weltweiten Einführung digitaler Vermögenswerte bringt.

SAN FRANCISCO und LAGOS, Nigeria, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Flutterwave, das führende Unternehmen Afrikas im Bereich Zahlungsinfrastruktur, gibt heute eine strategische Investition von Ripple bekannt, dem führenden Anbieter von Blockchain-basierten Unternehmenslösungen für den traditionellen und digitalen Finanzsektor. Diese Partnerschaft markiert die entscheidende nächste Phase der langfristigen Stablecoin-Strategie von Flutterwave und verbindet nahtlos die bestehenden grenzüberschreitenden Abwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens mit digitaler Liquidität auf Unternehmensniveau. Durch die Verankerung dieser Infrastruktur im Herzen des Kontinents versetzt Flutterwave afrikanische Unternehmen in die Lage, bestehende Hindernisse zu umgehen, was letztlich die Rolle Nigerias als wichtigster Knotenpunkt für den globalen Handel mit digitalen Vermögenswerten stärkt und eine nachhaltige wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit auf dem gesamten afrikanischen Kontinent fördert. Die Investition ist Teil der Serie-E-Finanzierungsrunde von Flutterwave, die das Unternehmen mit 3,2 Milliarden US-Dollar bewertet und die tiefe institutionelle Übereinstimmung mit den starken finanziellen Fundamentaldaten sowie dem langfristigen Wertversprechen des Unternehmens widerspiegelt.

Ripple Participates in Flutterwave’s Series E With Strategic Investment to Accelerate African Stablecoin Payments

Diese Integration ist die Umsetzung einer klaren, mehrjährigen Roadmap, in deren Rahmen Flutterwave bereits systematisch Stablecoin-gestützte Abwicklungs-, Liquiditäts- und Überweisungskanäle integriert hat. Durch die Einbindung von RLUSD in sein Kernökosystem vollendet das Unternehmen eine „Stablecoin-First"-Zahlungsarchitektur, die traditionelle Engpässe beseitigt. Dieser einheitliche Ansatz liefert einen konsistenten, skalierbaren und konformen Liquiditätsstack, der die Art und Weise verändert, wie afrikanische Unternehmen mit globalen Märkten interagieren, und damit effektiv einen neuen Weg für die Akzeptanz digitaler Währungen festigt, der sowohl grenzenlos als auch lokal verankert ist.

Im Mittelpunkt der strategischen Investition und Partnerschaft steht eine robuste Produktintegration, die darauf ausgelegt ist, die Einführung einer Infrastruktur für digitale Vermögenswerte zu beschleunigen und dem grenzüberschreitenden Handel in ganz Afrika beispiellose Geschwindigkeit, Liquidität und Kosteneffizienz zu verleihen. Die Partnerschaft basiert auf drei Kernsäulen: der Einbindung von RLUSD in die Zahlungskanäle von Flutterwave und die Überweisungskorridore der Send App als primäres Abrechnungsmittel für Kanäle mit hohem Transaktionsvolumen; der Nutzung des XRP-Ledgers (XRPL) für eine schnellere Transaktionsabwicklung; sowie der Einführung einer einheitlichen API, um das inländische Netzwerk von Flutterwave nahtlos mit Ripple Payments, dem globalen Zahlungsnetzwerk von Ripple, zu verbinden.

Durch die Zusammenführung traditioneller Fiat-Zahlungsmethoden – darunter lokale Karten, mobile Wallets und Banküberweisungen – mit der Enterprise-Blockchain-Technologie von Ripple beseitigt die Partnerschaft die bisherigen Reibungspunkte bei grenzüberschreitenden Zahlungen in Afrika, wie mehrtägige Verzögerungen und überhöhte Wechselkursspannen. Stattdessen profitieren Unternehmen von der garantierten Liquidität, vorhersehbaren Preisen und der Abwicklung in Echtzeit.

„Flutterwave hat eines der fortschrittlichsten Zahlungsnetzwerke in Afrika aufgebaut, und mit der Weiterentwicklung seiner Infrastruktur spielen Stablecoins dabei eine immer zentralere Rolle", sagte Reece Merrick, Managing Director, MEA bei Ripple. „Unsere Investition wird den RLUSD in dieser Infrastruktur etablieren, wobei Flutterwave den Stablecoin-Fluss über das XRPL vorantreibt und seine Rolle als Abwicklungsschicht für reale Zahlungen auf dem gesamten Kontinent ausbaut. Gemeinsam planen wir zudem, die Geschwindigkeit und Effizienz von Ripple Payments auf grenzüberschreitende Transaktionen in der Region auszuweiten und so Unternehmen und Verbrauchern in großem Maßstab schnellere und kostengünstigere Finanzdienstleistungen zu ermöglichen."

Olugbenga „GB" Agboola, Gründer und CEO von Flutterwave, fügte hinzu: „Diese Investition markiert einen entscheidenden Meilenstein auf unserem Weg und ermöglicht es uns, unsere Infrastruktur erheblich zu skalieren und unsere Roadmap für Stablecoin-basierte Zahlungen auszubauen. Indem wir schnellere Abwicklungen und kostengünstigere grenzüberschreitende Zahlungen ermöglichen, bauen wir eine Zahlungsautobahn auf, die den afrikanischen Handel direkt mit der Weltwirtschaft verbindet. Diese Partnerschaft ist ein Katalysator für die Souveränität Nigerias und Afrikas im Zeitalter der digitalen Finanzen und stellt sicher, dass unsere Märkte zu den wichtigsten Akteuren der globalen Revolution im Bereich digitaler Vermögenswerte gehören."

Mit diesem Kapital und einer vertieften Produktallianz wird Flutterwave sein Ziel beschleunigen, traditionelle Finanzsysteme mit der Infrastruktur digitaler Vermögenswerte der nächsten Generation zu verbinden. Aufbauend auf seiner etablierten Größe – mit eingeworbenen Mitteln von über 500 Mio. US-Dollar und der Abwicklung von über einer Milliarde Transaktionen im Wert von über 50 Mrd. US-Dollar – ist Flutterwave bestens positioniert, um ein enormes wirtschaftliches Potenzial für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie globale Konzerne, die in ganz Afrika tätig sind, zu erschließen.