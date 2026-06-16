Ripple participe à la levée de fonds de série E de Flutterwave par le biais d'un investissement stratégique visant à accélérer les paiements en stablecoins en Afrique

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la levée de fonds de série E de Flutterwave , une étape importante qui consolide la position de l'entreprise sur le marché institutionnel et ouvre la voie à d'autres annonces stratégiques dans les mois à venir.

Dans le cadre d'une initiative historique pour l'économie numérique africaine, cet investissement stratégique intègre le stablecoin RLUSD de Ripple, libellé en dollars américains, le réseau de paiement de Ripple et le XRP Ledger (XRPL) dans l'infrastructure de paiement de Flutterwave, créant ainsi une autoroute financière imparable conçue autour des stablecoins qui positionne le Nigeria et l'ensemble du continent comme des pionniers de l'adoption mondiale des actifs numériques.

SAN FRANCISCO et LAGOS, Nigeria, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Flutterwave, leader africain des infrastructures de paiement, annonce aujourd'hui un investissement stratégique de la part de Ripple, premier fournisseur de solutions d'entreprise fondées sur la blockchain pour la finance traditionnelle et numérique. Ce partenariat marque une nouvelle étape décisive dans la stratégie à long terme de Flutterwave en matière de stablecoins, en associant harmonieusement ses capacités existantes de règlement transfrontalier à une liquidité numérique de niveau institutionnel. En implantant cette infrastructure au cœur du continent, Flutterwave permet aux entreprises africaines de surmonter les obstacles traditionnels, renforçant ainsi le rôle du Nigeria en tant que centre névralgique du commerce mondial des actifs numériques et favorisant une résilience économique durable sur l'ensemble du continent africain. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la levée de fonds de série E de Flutterwave, qui valorise l'entreprise à 3,2 milliards de dollars, ce qui témoigne de la forte confiance des investisseurs institutionnels dans les solides fondamentaux financiers de l'entreprise et dans sa proposition de valeur à long terme.

Ripple Participates in Flutterwave’s Series E With Strategic Investment to Accelerate African Stablecoin Payments

Cette intégration est la concrétisation d'une feuille de route claire, s'étalant sur plusieurs années, qui a déjà permis à Flutterwave d'intégrer de manière systématique des solutions de règlement, de liquidité et de transfert de fonds basées sur les stablecoins. En intégrant le stablecoin RLUSD au cœur de son écosystème, l'entreprise finalise une architecture de paiement reposant en priorité sur les stablecoins qui élimine les goulots d'étranglement traditionnels. Cette approche unifiée offre une infrastructure de liquidités cohérente, évolutive et conforme aux réglementations, qui transforme la manière dont les entreprises africaines interagissent avec les marchés mondiaux et établit une nouvelle norme en matière d'acceptation des paiements numériques, à la fois transfrontalière et ancrée localement.

Cet investissement stratégique et ce partenariat s'articulent autour d'une intégration solide des produits, conçue pour accélérer l'adoption d'une infrastructure dédiée aux actifs numériques, assurant ainsi une rapidité, une liquidité et une rentabilité sans précédent au commerce transfrontalier à travers toute l'Afrique. Ce partenariat repose sur trois piliers fondamentaux : l'intégration du RLUSD dans les infrastructures de paiement de Flutterwave et les canaux de transfert de fonds de l'application Send App en tant qu'actif de règlement principal pour les canaux à fort volume, l'utilisation du XRP Ledger (XRPL) pour accélérer le règlement des transactions, et le déploiement d'une API unifiée pour relier harmonieusement le réseau national de Flutterwave à Ripple Payments, le réseau mondial de paiement de Ripple.

En associant les moyens de paiement traditionnels, notamment les cartes locales, les portefeuilles mobiles et les virements bancaires, avec la technologie de blockchain d'entreprise de Ripple, ce partenariat élimine les obstacles traditionnels qui entravent les paiements transfrontaliers en Afrique, tels que les délais de plusieurs jours et les frais de change excessifs. Les entreprises bénéficieront d'une liquidité garantie, de tarifs prévisibles et d'un règlement en temps réel.

« Flutterwave a mis en place l'un des réseaux de paiement les plus avancés d'Afrique, et à mesure que son infrastructure évolue, les stablecoins occupent une place de plus en plus centrale dans cette dynamique », a déclaré Reece Merrick, directeur général de Ripple pour la région MEA (Moyen-Orient et Afrique). « Notre investissement permettra au RLUSD de s'intégrer à cette infrastructure, Flutterwave assurant la gestion des flux de stablecoins sur le XRPL et renforçant ainsi son rôle de couche de règlement pour les paiements dans le monde réel à l'échelle du continent. Ensemble, nous avons également l'intention d'apporter la rapidité et l'efficacité de Ripple Payments aux transactions transfrontalières dans la région, afin d'offrir des services financiers plus rapides et moins coûteux aux entreprises et aux consommateurs à grande échelle ».

Olugbenga « GB » Agboola, fondateur et PDG de Flutterwave, a ajouté : « Cet investissement marque un tournant décisif dans notre parcours, puisqu'il nous permet de développer considérablement notre infrastructure et d'étendre notre feuille de route en matière de paiements basés sur les stablecoins. En accélérant les paiements et en permettant des paiements transfrontaliers moins coûteux, nous mettons en place une infrastructure de paiement à grande échelle qui relie directement le commerce africain à l'économie mondiale. Ce partenariat est un catalyseur pour la souveraineté du Nigeria et de l'Afrique à l'ère de la finance numérique, garantissant que nos marchés jouent un rôle de premier plan dans la révolution mondiale des actifs numériques ».

Grâce à ces fonds et à un renforcement de son partenariat en matière de produits, Flutterwave atteindra plus rapidement son objectif qui consiste à faire le lien entre les systèmes financiers traditionnels et l'infrastructure de nouvelle génération dédiée aux actifs numériques. Forte d'une envergure déjà bien établie, avec plus de 500 millions de dollars levés et plus d'un milliard de transactions traitées pour une valeur totale de plus de 50 milliards de dollars, Flutterwave est bien placée pour assurer un immense potentiel économique aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux multinationales opérant à travers l'Afrique.