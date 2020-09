RIS lance son service de recharge de cartouches d'encre InkCenter® dans les magasins MediaMarkt en Espagne

« RIS est ravie de s'associer à MediaMarkt, d'autant plus que les produits et services respectueux de l'environnement sont de plus en plus populaires dans le secteur de la vente au détail », a déclaré David Lenny, Président-directeur général de RIS . « Nous avons récemment créé une nouvelle entité, Retail Inkjet Solutions Spain, et nous sommes convaincus que MediaMarkt offre une crédibilité et une réflexion stratégique exceptionnelles qui complètent notre propre approche. Une option d'impression moins coûteuse sera très utile pour les nombreuses personnes qui doivent travailler à domicile compte tenu de la situation actuelle liée au coronavirus ».

RIS a affiché une forte ambition d'expansion dans toute l'Europe continentale en s'associant avec plusieurs grands détaillants tels que MediaMarkt. « Notre objectif est d'apporter au public une encre et une clarté d'impression d'une qualité exceptionnelle, de manière beaucoup plus abordable », a ajouté M. Lenny. « MediaMarkt est une marque incroyable à intégrer au réseau RIS InkCenter®; elle offre en outre une visibilité particulièrement respectueuse de l'environnement dans ses magasins de détail partout en Europe ».

Le RIS InkCenter® dispose d'un système de recharge de précision breveté qui nettoie, remplit et teste professionnellement chaque cartouche pour garantir des performances sans faille tout en maximisant le nombre de recharges de chaque cartouche. Avec jusqu'à 70% d'économies, le système InkCenter® vise à permettre aux clients d'économiser du temps et de l'argent, tout en préservant l'environnement.

« Nous sommes ravis de lancer notre premier programme pilote InkCenter® en Espagne avec MediaMarkt » a déclaré Vincent Hormovitis, Vice-président des Ventes et du Développement commercial chez RIS. « L'équipe de direction de MediaMarkt s'investit pleinement afin d'offrir à ses clients une valeur ajoutée et un service inégalés. Après avoir observé une croissance importante des ventes au détail dans plusieurs autres pays européens, nous avons décidé que le moment était idéal pour établir un partenariat avec MediaMarkt afin de pouvoir, ensemble, mieux répondre aux besoins des consommateurs en Espagne ».

La direction de RIS est convaincue que le service de recharge de cartouches d'encre sera un atout majeur pour les clients de MediaMarkt et entraînera une expansion dans d'autres sites. Le système InkCenter® est désormais disponible dans plusieurs magasins MediaMarkt, dont ceux de Madrid, Barcelone, et Leon.

« MediaMarkt est très fière de faire partie de cette initiative de RIS. Nous sommes une entreprise de produits électroniques grand public, et notre mission est d'offrir à nos clients une gamme d'alternatives respectueuses de l'environnement. La recharge des cartouches est un service de qualité qui souligne notre engagement en faveur de l'environnement », a déclaré Henry Serrano, Responsable des Opérations de service chez MediaMarkt Iberia.

À propos de RIS

Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) est le leader de l'industrie des services de recharge de cartouches jet d'encre sur site. Le kiosque breveté InkCenter® de RIS est déployé dans plus de 500 magasins de détail participants aux États-Unis, au Canada et en Europe, notamment chez Auchan, Boulanger, Cora, Costco, Eco Store, E.Leclerc, Hyperburo, Hyper U, Intermarché, Media Markt, Migros, Saturn, Schiever, et une sélection de librairies universitaires. RIS offre aux clients une qualité d'impression inégalée tout en leur permettant de réaliser des économies incroyables. RIS a été fondée en 2004 par d'anciens ingénieurs de HP dans le but de créer une meilleure solution d'impression pour les clients, à moindre prix. Son siège social est situé à Carlsbad, en Californie. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site www.Go2RIS.com.

À propos de MediaMarkt Iberia

MediaMarkt est un leader espagnol et européen de la distribution de produits électroniques grand public et des services associés. Membre du groupe de vente au détail MediaMarktSaturn, MediaMarkt emploie 6 675 personnes en Espagne et est présente dans toutes les communautés autonomes d'Espagne, avec ses 88 magasins et sa boutique en ligne. Dans toute l'Europe, la société compte plus de 1 000 points de vente dans 14 pays et un effectif de 55 000 personnes. Le succès de MediaMarkt repose sur sa capacité à s'adapter aux nouvelles tendances de consommation, la grande variété de services que la société offre à ses clients, son expérience d'achat personnalisée unique et une vaste gamme de produits de grandes marques à des prix actualisés et compétitifs. Tout cela combiné à l'équipe professionnelle de MediaMarkt dont le seul objectif est de trouver des solutions pour le client et à une présence publicitaire incontestable.

